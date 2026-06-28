Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!

A csoportkör lezárultával véglegessé vált, ki kivel játszik a legjobb 32 között, most megmutatjuk mi is a menetrendet.

A kieséses szakasz ma este veszi kezdetét Los Angelesben, ahol a Dél-afrikai Köztársaság csapata Kanadával csap össze. A küzdelmek a következő napokban a kontinens különböző nagyvárosaiban folytatódnak, így hétfőn Brazília Japánnal mérkőzik meg Houstonban, míg Németország Paraguayjal találkozik Bostonban. Kedden hajnalban Hollandia és Marokkó, majd este Elefántcsontpart és Norvégia, New Yorkban pedig Franciaország és Svédország lép pályára.

Július első napjaiban is sűrű lesz a program: szerda hajnalban a hazai pályán játszó Mexikó Ecuadorral, este Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Belgium pedig Szenegállal játszik. Csütörtökön az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinát, míg Spanyolország Ausztriát fogadja. A pénteki játéknapon a Portugália–Horvátország, a Svájc–Algéria és az Ausztrália–Egyiptom találkozót kísérhetik figyelemmel a szurkolók, majd július 4-én, szombaton az Argentína–Zöld-foki Köztársaság, illetve a Kolumbia–Ghána összecsapással zárul ez a szakasz.

Itt a kieséses szakasz teljes menetrendje:

A 16 közé kerülésért:

június 28., vasárnap:

21.00 Dél-afrikai Köztársaság - Kanada

június 29., hétfő:

19.00 Brazília-Japán

22.30 Németország-Paraguay

június 30., kedd:

3.00 Hollandia-Marokkó

19.00 Elefántcsontpart-Norvégia

23.00 Franciaország-Svédország

július 1., szerda:

3.00 Mexikó-Ecuador

18.00 Anglia-Kongói DK

22.00 Belgium-Szenegál

július 2., csütörtök:

2.00 Egyesült Államok - Bosznia-Hercegovina

21.00 Spanyolország-Ausztria

július 3., péntek:

1.00 Portugália-Horvátország

5.00 Svájc-Algéria

20.00 Ausztrália-Egyiptom

július 4., szombat:

0.00 Argentína - Zöld-foki Köztársaság

3.30 Kolumbia-Ghána

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Nyolcaddöntők

július 4., szombat:

19.00 Dél-afrikai Köztársaság/Kanada - Hollandia/Marokkó (1.)

23.00 Németország/Paraguay - Franciaország/Svédország (2.)

július 5., vasárnap:

22.00 Brazília/Japán - Elefántcsontpart/Norvégia (3.)

július 6., hétfő:

2.00 Mexikó/Ecuador - Anglia/Kongói DK (4.)

21.00 Portugália/Horvátország - Spanyolország/Ausztria (5.)

július 7., kedd:

2.00 Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina - Belgium/Szenegál (6.)

18.00 Argentína/Zöld-foki Köztársaság - Ausztrália/Egyiptom (7.)

22.00 Svájc/Algéria - Kolumbia/Ghána (8.)

Negyeddöntő

július 9., csütörtök:

22.00 2. nyolcaddöntő győztese - 1. nyolcaddöntő győztese (1.)

július 10., péntek:

21.00 5. nyolcaddöntő győztese - 6. nyolcaddöntő győztese (2.)

július 11., szombat:

23.00 3. nyolcaddöntő győztese - 4. nyolcaddöntő győztese (3.)

július 12., vasárnap:

3.00 7. nyolcaddöntő győztese - 8. nyolcaddöntő győztese (4.)

Elődöntő

július 14., kedd:

21.00 1. negyeddöntő győztese - 2. negyeddöntő győztese

július 15., szerda:

21.00 3. negyeddöntő győztese - 4. negyeddöntő győztese

Bronzmérkőzés

július 18., szombat:

23.00 Az elődöntők vesztesei

Döntő

július 19., vasárnap:

21.00 Az elődöntők győztesei