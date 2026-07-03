A csupán három eseményt tartalmazó szelvény a torna eddigi legnagyobb nyereményét hozta, de a világbajnokság első hete emellett is számos milliós sikert tartogatott a játékosoknak.
Ennyi volt, le is mondott a súlyosat bukó német válogatott edzője: jöhet Klopp?
Julian Nagelsmann távozott a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a csapat meglepetésre tizenegyespárbajban alulmaradt Paraguayjal szemben. A szakvezető helyére a jelenleg szakkommentátorként tevékenykedő Jürgen Klopp a legesélyesebb jelölt - számolt be a Mirror.
Lemondott a német válogatott szövetségki kapitányi posztjáról Julian Nagelsmann azután, hogy Németország már a nyolcaddöntőbe sem tudott bejutni a világbajnokságon. A 38 éves szakember eredetileg a 2028-as Európa-bajnokság végéig irányította volna a nemzeti tizenegyet.
A korai búcsút követően Nagelsmann a Német Labdarúgó-szövetségre bízta a döntést. Mint fogalmazott, ő készen állt a folytatásra, hiszen nem az a típus, aki megfutamodik. Ugyanakkor csalódottságának is hangot adott, elismerve, hogy az a csapat, amelyik kikap Paraguay ellen, jelenleg nem tekinthető a világelit részének. Lapértesülések szerint a szövetség vezetői végül ultimátumot adtak a trénernek, felajánlva az önkéntes lemondás lehetőségét a menesztés helyett, ő pedig végül a távozás mellett döntött.
A szövetségi kapitányi poszt legfőbb várományosa a Liverpool korábbi vezetőedzője, Jürgen Klopp. Amikor a német válogatott kiesése után a lehetséges kinevezéséről kérdezték, úgy nyilatkozott, megérti a felvetést, de jelenleg nem látja elérkezettnek az időt a témáról való egyeztetésre.
Klopp már a torna előtt is a figyelem középpontjába került egy televíziós közvetítés során tett megjegyzése miatt. Akkor úgy fogalmazott, szerencsére még mindig Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot, majd nyomatékosításként hozzátette, hogy még mindig. A szóismétlést sokan tiszteletlennek találták, ami miatt a Red Bull globális futballigazgatójaként is tevékenykedő szakember később elnézést kért.
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A Paraguay elleni vereség rávilágított a német labdarúgás mélyreható válságára: a Nationalelf a 2014-es világbajnoki címe óta képtelen egyenes kieséses mérkőzést nyerni a vb-ken. Joachim Löw irányításával 2018-ban, majd Hansi Flick vezetésével 2022-ben is már a csoportkör után kénytelenek voltak hazautazni. Bár Nagelsmann-nak ezúttal sikerült továbbvezetnie a csapatot a csoportból, a legjobb 32 közötti búcsú így is súlyos kudarcnak számít a négyszeres világbajnok németek számára.
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