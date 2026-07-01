Még két kapitányi lemondás a vb-n: hosszan ostorozta magát Bielsa, lelép Koeman is a holland padról

Marcelo Bielsa, az uruguayi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szokatlanul személyes hangvételű nyilatkozatot tett azon a hosszú sajtótájékoztatón, melyen hivatalosan is lemondott az uruguayi válogatott kapitányi posztjáról.

A kínos leszereplés után - Uruguay a csoportkörből sem jutott tovább a világbajnokságon - lemondott Marcelo Bielsa, a csapat szövetségi kapitánya. Az argentin szakember meggyőződéssel állítja, hogy a környezetét egyáltalán nem érdekli a szakmai tudása: úgy fogalmazott, pontosan érzi, mikor törődnek az ismereteivel, ám eddig semmi sem bizonyult fontosnak abból, amit át szeretett volna adni. Hozzátette, ezt a maga szempontjából sosem tartotta lényegesnek, és nem is lát ebben semmi kivetnivalót, hiszen az emberek egyszerűen nem kíváncsiak a tapasztalataira.

Bielsa mindössze egyetlen kivételre emlékszik vissza, mégpedig egy Ausztráliában élő mérnökre, aki edzői pályára vágyva kereste fel őt Montevideóban. A szövetségi kapitány meghívta magához és megosztotta vele a tudását, a férfi pedig élt a lehetőséggel, és ma már az uruguayi labdarúgásban tevékenykedik. Bielsa felidézte, hogy ő volt az egyetlen, aki valóban érdeklődést mutatott a munkája iránt.

A tréner kitért a mérkőzések előtt vetített televíziós bejátszásokra is, amelyeken szándékosan leszegett fejjel látható. Mintegy bocsánatkérésként megjegyezte, hogy képtelen megfelelően pózolni a kamerák előtt, emiatt nem sikerültek jól a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA számára készített hivatalos felvételei.

Nem Bielsa az egyetlen, aki a lebőgés után távozik: a hollandok kapitánya, Ronald Koeman is bejelentette lemondását, miután a hollandok büntetőkkel kikaptak Marokkótól, és már a 32 között csomagolhattak, majd utazhattak haza. Korábban már lemondott a skótok és a dél-koreaiak kapitánya, a német Julian Naglesmann sorsáról pedig hamarosan dönt a saját szövetsége.