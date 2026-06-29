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Sport

Ilyen sincs mindennap: a lebőgés után lemondott a koreai kapitány, de még az ország elnöke is belerúgott

Pénzcentrum
2026. június 29. 19:47

A korai kiesés hatalmas felháborodást váltott ki az országban, sőt maga I Dzsemjong elnök is vizsgálat indítását sürgette a csalódást keltő szereplés okainak feltárására - közölte a BBC Sport.

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Lemondott Hong Mjongbo, a dél-koreai férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután a nemzeti csapat már a csoportkör után búcsúzott a világbajnokságtól.

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A világranglista 32. helyén álló, Szon Hungmin által vezérelt dél-koreai együttes két vereséggel és egy győzelemmel zárta a tornát, ezzel Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság mögött a harmadik helyen végzett csoportjában. A csapat ugyanakkor az utolsó pillanatig reménykedhetett a továbbjutásban, mivel a mezőny 48 csapatosra bővítésével bevezetett új szabályok értelmében a nyolc legjobb csoportharmadik is bekerülhetett az egyenes kieséses szakaszba. Szombaton azonban a többi csoport eredményeinek alakulása miatt végleg eldőlt a kiesésük.

Hong vasárnap sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, egyúttal bocsánatot kért a szurkolóktól a lebőgés miatt: hangsúlyozta, hogy a felelősség teljes egészében őt terheli szövetségi kapitányként. Hozzátette, hogy bár távozik a válogatott éléről, nem fordít hátat a dél-koreai labdarúgásnak, és a jövőben is szurkolni fog a csapatnak.

Dél-Korea
South Korea
Piaci érték: 139,05M €
Edző: Myung-Bo Hong
Bajnokság: FIFA World Cup
Jelenlegi helyezés: #3
FIFA World Cup helyezése
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CSAPAT
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A szurkolók egyértelműen a válogatottat két éve irányító Hongot okolják a kudarcért. A hivatalos szurkolói csoport, a Red Devils közleményben szólította fel a kapitányt, hogy térdeljen le az egész nemzet előtt, és örökre fejezze be a labdarúgással kapcsolatos tevékenységét.

Az ország elnöke, I Dzsemjong az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a korai búcsú a szervezési és a személyi döntések kudarcára vezethető vissza. Élesen bírálta, hogy a szövetségi kapitány kiválasztásakor a szakmai hozzáértés helyett a kivételezés és a "haveri kapcsolatok" domináltak.

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Hong kinevezését már a kezdetektől fogva komoly viták övezték. Az egykori hátvéd a 2002-es hazai rendezésű világbajnokság hőse volt, hiszen csapatkapitányként vezette a történelmi negyedik helyig a válogatottat. Edzőként ugyanakkor már a 2014-es tornán is leszerepelt, akkor győzelem nélkül esett ki a csoportkörben. Amikor 2024-ben ismét kinevezték, sokan nehezményezték, hogy a szövetség régi vezetése baráti alapon osztotta ki a posztot, miközben több, alapos kiválasztási folyamaton átesett külföldi jelöltet is figyelmen kívül hagytak.

Nem Hong az egyetlen szövetségi kapitány, aki a csalódást keltő szereplés miatt már a csoportkör után távozik a posztjáról. Amint arról tegnap beszámoltunk, Skócia sorsa is megpesételődött szombaton, mire Steve Clarke, a válogatottat 2019 óta irányító kapitány is azonnal lemondott.
Címlapkép: Getty Images
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