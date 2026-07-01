Forró padon ül a leszerepelt kapitány: Nagelsmann állásába kerülhet a német vb-lebőgés

A német labdarúgó-válogatott korai világbajnoki búcsúját követően napokon belül eldől Julian Nagelsmann szövetségi kapitány jövője. Bár a szakember nem szándékozik lemondani, a német szövetség elnöke egyértelművé tette, hogy a nemzeti csapatnál nem folytatódhat minden a megszokott mederben.

A 2014-ben világbajnoki címet szerző, ám a 2018-as és 2022-es tornán már a csoportkörben búcsúzó német együttes eleinte magabiztos játékot mutatott a világbajnokságon. Az első két csoportmérkőzését megnyerte, Curaçaót 7–1-re, Elefántcsontpartot pedig 2–1-re múlta felül. Ezt követően azonban - immár biztos csoportelsőként és továbbjutóként - 2–1-es vereséget szenvedett Ecuadortól. A legjobb 32 között Paraguay volt az ellenfél hétfőn, de a németek tizenegyespárbajban alulmaradtak, és kiestek a tornáról.

FIFA Világbajnokság Németország 1 1 Paraguay Félidő: 0-1 2026. június 29. hétfő 22:30 | Gillette Stadium, Foxborough Hazai gólszerzők 54' Kai Havertz Vendég gólszerzők 42' Julio Enciso 75 Labdabirtoklási arány 25 186 Támadások 64 139 Veszélyes támadások 39 6 Kaput eltaláló lövések 3 7 Kaput elkerülő lövések 2 16 Szögletek 6 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 8 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.06.30.

A kiesést követően Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke elmondta, hogy egyelőre nem tűzték ki a kudarc hivatalos értékelésének időpontját. Ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy a szakmai munka nem folytatódhat a megszokott formában.

Julian Nagelsmann ezzel szemben egyértelművé tette, hogy nem az a típus, aki megfutamodik, így esze ágában sincs önként távozni. A szakember hangsúlyozta, hogy szerződése 2028-ig érvényes, és ő továbbra is készen áll a folytatásra, amennyiben a szövetség is bizalmat szavaz neki. Hozzátette, hogy ha már nem tartanak igényt a munkájára, akkor egyenes beszédet vár a vezetőségtől.