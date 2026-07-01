A francia, valamint a társházigazda mexikói válogatott is magabiztos győzelemmel jutott be a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe
Forró padon ül a leszerepelt kapitány: Nagelsmann állásába kerülhet a német vb-lebőgés
A német labdarúgó-válogatott korai világbajnoki búcsúját követően napokon belül eldől Julian Nagelsmann szövetségi kapitány jövője. Bár a szakember nem szándékozik lemondani, a német szövetség elnöke egyértelművé tette, hogy a nemzeti csapatnál nem folytatódhat minden a megszokott mederben.
A 2014-ben világbajnoki címet szerző, ám a 2018-as és 2022-es tornán már a csoportkörben búcsúzó német együttes eleinte magabiztos játékot mutatott a világbajnokságon. Az első két csoportmérkőzését megnyerte, Curaçaót 7–1-re, Elefántcsontpartot pedig 2–1-re múlta felül. Ezt követően azonban - immár biztos csoportelsőként és továbbjutóként - 2–1-es vereséget szenvedett Ecuadortól. A legjobb 32 között Paraguay volt az ellenfél hétfőn, de a németek tizenegyespárbajban alulmaradtak, és kiestek a tornáról.
A kiesést követően Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke elmondta, hogy egyelőre nem tűzték ki a kudarc hivatalos értékelésének időpontját. Ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy a szakmai munka nem folytatódhat a megszokott formában.
Julian Nagelsmann ezzel szemben egyértelművé tette, hogy nem az a típus, aki megfutamodik, így esze ágában sincs önként távozni. A szakember hangsúlyozta, hogy szerződése 2028-ig érvényes, és ő továbbra is készen áll a folytatásra, amennyiben a szövetség is bizalmat szavaz neki. Hozzátette, hogy ha már nem tartanak igényt a munkájára, akkor egyenes beszédet vár a vezetőségtől.
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