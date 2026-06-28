Ez gyorsan ment, a kapitány állásába került a vb-blama: itt az első edzőlemondás

Steve Clarke skótjai egyetlen gólt szereztek a vébén, de a három pont kevés volt harmadikként továbbjutni.

Lemondott Steve Clarke, a skót labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután szombaton eldőlt, hogy csapata nem jut tovább a világbajnokságon. A döntést a Skót Labdarúgó-szövetség is megerősítette.

A szakember hét éven át, 2019-től irányította a válogatott szakmai munkáját. A felek még májusban hosszabbították meg a szerződésüket, amely a 2030-as világbajnokságig szólt, így a 62 éves tréner vezethette volna a nemzeti együttest a két év múlva, Nagy-Britannia és Írország közös rendezésében sorra kerülő Európa-bajnokságon is.

A búcsú legmeghatóbb része a játékosaimnak szól, hiszen nélkülük nem gazdagodtunk volna azokkal az emlékekkel, amelyeket 2019-től mostanáig közösen átéltünk

– fogalmazott Clarke, aki sok sikert kívánt utódjának.

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Ian Maxwell, a szövetség vezérigazgatója a csalódottság mellett a fejlődést emelte ki, rámutatva arra, hogy Clarke vezetése alatt a skótok 28 év után jutottak ki ismét a világbajnokságra, emellett a legutóbbi két Európa-bajnokságon is szerepelhettek.

Skócia a C csoportban Haiti 1–0-s legyőzésével kezdett, majd Marokkótól 1–0-ra, Brazíliától pedig 3–0-ra kapott ki, így a négyes harmadik helyén végzett. A csapat egészen szombat estig reménykedhetett abban, hogy a legjobb nyolc csoportharmadik egyikeként folytathatja a tornát, ám a Horvátország–Ghána mérkőzés után ez a lehetőség is szertefoszlott, Clarke pedig ezt követően benyújtotta a lemondását.