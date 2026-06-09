Szerda reggel országszerte négy városban tartanak demonstrációt a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói.
Nyugtat a mexikói elnök: hiába a forró hangulat, nyugodt lesz a csütörtöki vb-nyitány
Claudia Sheinbaum mexikói elnök békés és zavartalan megnyitót ígért a csütörtökön kezdődő 2026-os világbajnokságra; az országban sztrájkok és tüntetések sorozata nehezíti a felkészülést.
Az államfő mexikóvárosi sajtótájékoztatóján garantálta, hogy a nyitóünnepség sikeres és nyugodt mederben zajlik majd. Sheinbaum ugyanakkor elismerte, hogy egyes csoportok a tornát arra próbálják kihasználni, hogy ráirányítsák a nemzetközi figyelmet a mexikói kormánnyal szembeni sérelmeikre. Az elnök szerint a helyzet destabilizálására irányuló kísérletek nemcsak a szakszervezetektől, hanem más érdekcsoportoktól is származhatnak.
Az elmúlt időszakban a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban egyaránt komoly megmozdulások zajlottak. A pedagógus-szakszervezet többször is lezárta a főbb közlekedési útvonalakat, és a világbajnokság ideje alatt is folytatni kívánja a demonstrációkat. A tanárok mellett a fuvarozók is jelezték, hogy saját követeléseik nyomatékosítására használnák fel a globális sporteseményt kísérő kiemelt figyelmet.
Mexikó 1970 és 1986 után immár harmadszor rendez labdarúgó-világbajnokságot. A házigazda válogatott csütörtökön este kilenc órakor lép pályára Dél-Afrika ellen a nyitómérkőzésen.
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