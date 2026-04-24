A Warner Bros. Discovery részvényesei elsöprő többséggel rábólintottak a vállalat értékesítésére, így új szakaszba lépett az egyik legnagyobb médiapiaci tranzakció.
Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?
Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a vb-döntőre a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek - jelentette a The Guardian.
A FIFA másodlagos jegypiacán négy jegy is megjelent a július 19-i döntőre, amelyeket darabonként közel 2,3 millió dolláros áron kínálnak. A helyek a New Jersey-i MetLife Stadion alsó szintjén, az egyik kapu mögött találhatók. A szervezet nem szabályozza a másodlagos piaci árakat ezen a platformon, ugyanakkor a vevőtől és az eladótól is egyaránt 15-15 százalékos tranzakciós díjat szed be. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen jegy eladása esetén a FIFA mintegy 690 ezer dollár bevételre tenne szert.
A döntőre szóló legolcsóbb belépők csütörtökön nagyjából 11 ezer dollárba kerültek a viszonteladói felületen. Ezek a helyek a felső lelátó tetejéhez közeli sorokban találhatók. A FIFA szerdán a saját, közvetlen jegyértékesítési oldalán is új csomagokat dobott piacra, ahol a fináléra 10 990 dollárért lehetett ülőhelyet vásárolni. Érdekesség, hogy januárban a másodlagos jegypiacon a legdrágább döntős belépő még "csak" 230 ezer dollárba került.
A korábbi világbajnokságokon a viszonteladási árakat a névértéken maximálták. A 2022-es katari tornán a FIFA alacsonyabb jutalékot számított fel: a vevőtől és az eladótól egyaránt 5 százalékot, vagy minimum 2 katari rijált kért. Az idei tornán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az Egyesült Államok és Kanada lazábban szabályozott másodlagos jegypiacára hivatkozva döntött úgy, hogy nem vezet be ársapkát. A szervezet azzal érvelt, hogy egy ilyen korlátozás csupán arra ösztönözné a jegyüzéreket, hogy külső platformokat, például a StubHubot használják.
Az elődöntőkre a FIFA közvetlenül is árusít belépőket. Az arlingtoni, július 14-i mérkőzésre 11 130 dollárért, míg az atlantai, július 15-i meccsre 4360 és 9660 dollár közötti áron lehet jegyet venni. Az Egyesült Államok csoportmérkőzéseire szintén elérhetők helyek. A június 12-i, Paraguay elleni Los Angeles-i nyitómeccsre 1940 és 4105 dollár között mozognak az árak. Az ausztrálok elleni seattle-i találkozóra 2715 dollárt, a Törökország elleni záró csoportmeccsre pedig 1345 és 2970 dollár közötti összeget kérnek. Kanada június 12-i, Bosznia-Hercegovina elleni torontói nyitómérkőzésére 980 és 3360 dollár közötti árakon kínálják a belépőket.
A negyeddöntős jegyek helyszíntől függően 1610 és 5730 dollár között mozognak. A július 18-i bronzmeccsre a Miami Gardensben 1125 dollárért lehet beülni. A június 11-i nyitómérkőzésre, amelyen Mexikó és Dél-Afrika csap össze Mexikóvárosban, a FIFA közvetlen jegyértékesítési felületén már egyáltalán nem maradt elérhető belépő.
A pénteki fociprogram a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval.
Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos
A 25 év után PL-be visszajutó Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák...
George Russell egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.
A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől.
Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.
Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.
A FIFA szerint Irán teljes joggal vesz részt a világbajnokságon, és nincs tervben az, hogy lecseréljék Olaszországra a perzsa országot.
Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.
A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne.
Az olasz adóhatóság szigorú lépést fontolgat a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az ott rendezett nagydíjak után fizetendő jövedelemadót.
A rendhagyó javaslat célja az amerikai és az olasz vezetés közötti diplomáciai feszültség enyhítése.
Az olasz bajnokságban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra.
A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben.
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon.
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.
