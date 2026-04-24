Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?

Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a vb-döntőre a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek - jelentette a The Guardian.

A FIFA másodlagos jegypiacán négy jegy is megjelent a július 19-i döntőre, amelyeket darabonként közel 2,3 millió dolláros áron kínálnak. A helyek a New Jersey-i MetLife Stadion alsó szintjén, az egyik kapu mögött találhatók. A szervezet nem szabályozza a másodlagos piaci árakat ezen a platformon, ugyanakkor a vevőtől és az eladótól is egyaránt 15-15 százalékos tranzakciós díjat szed be. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen jegy eladása esetén a FIFA mintegy 690 ezer dollár bevételre tenne szert.

A döntőre szóló legolcsóbb belépők csütörtökön nagyjából 11 ezer dollárba kerültek a viszonteladói felületen. Ezek a helyek a felső lelátó tetejéhez közeli sorokban találhatók. A FIFA szerdán a saját, közvetlen jegyértékesítési oldalán is új csomagokat dobott piacra, ahol a fináléra 10 990 dollárért lehetett ülőhelyet vásárolni. Érdekesség, hogy januárban a másodlagos jegypiacon a legdrágább döntős belépő még "csak" 230 ezer dollárba került.

A korábbi világbajnokságokon a viszonteladási árakat a névértéken maximálták. A 2022-es katari tornán a FIFA alacsonyabb jutalékot számított fel: a vevőtől és az eladótól egyaránt 5 százalékot, vagy minimum 2 katari rijált kért. Az idei tornán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az Egyesült Államok és Kanada lazábban szabályozott másodlagos jegypiacára hivatkozva döntött úgy, hogy nem vezet be ársapkát. A szervezet azzal érvelt, hogy egy ilyen korlátozás csupán arra ösztönözné a jegyüzéreket, hogy külső platformokat, például a StubHubot használják.

Az elődöntőkre a FIFA közvetlenül is árusít belépőket. Az arlingtoni, július 14-i mérkőzésre 11 130 dollárért, míg az atlantai, július 15-i meccsre 4360 és 9660 dollár közötti áron lehet jegyet venni. Az Egyesült Államok csoportmérkőzéseire szintén elérhetők helyek. A június 12-i, Paraguay elleni Los Angeles-i nyitómeccsre 1940 és 4105 dollár között mozognak az árak. Az ausztrálok elleni seattle-i találkozóra 2715 dollárt, a Törökország elleni záró csoportmeccsre pedig 1345 és 2970 dollár közötti összeget kérnek. Kanada június 12-i, Bosznia-Hercegovina elleni torontói nyitómérkőzésére 980 és 3360 dollár közötti árakon kínálják a belépőket.

A negyeddöntős jegyek helyszíntől függően 1610 és 5730 dollár között mozognak. A július 18-i bronzmeccsre a Miami Gardensben 1125 dollárért lehet beülni. A június 11-i nyitómérkőzésre, amelyen Mexikó és Dél-Afrika csap össze Mexikóvárosban, a FIFA közvetlen jegyértékesítési felületén már egyáltalán nem maradt elérhető belépő.