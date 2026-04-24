Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?

Pénzcentrum
2026. április 24. 15:53

Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a vb-döntőre a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek - jelentette a The Guardian.

A FIFA másodlagos jegypiacán négy jegy is megjelent a július 19-i döntőre, amelyeket darabonként közel 2,3 millió dolláros áron kínálnak. A helyek a New Jersey-i MetLife Stadion alsó szintjén, az egyik kapu mögött találhatók. A szervezet nem szabályozza a másodlagos piaci árakat ezen a platformon, ugyanakkor a vevőtől és az eladótól is egyaránt 15-15 százalékos tranzakciós díjat szed be. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen jegy eladása esetén a FIFA mintegy 690 ezer dollár bevételre tenne szert.

A döntőre szóló legolcsóbb belépők csütörtökön nagyjából 11 ezer dollárba kerültek a viszonteladói felületen. Ezek a helyek a felső lelátó tetejéhez közeli sorokban találhatók. A FIFA szerdán a saját, közvetlen jegyértékesítési oldalán is új csomagokat dobott piacra, ahol a fináléra 10 990 dollárért lehetett ülőhelyet vásárolni. Érdekesség, hogy januárban a másodlagos jegypiacon a legdrágább döntős belépő még "csak" 230 ezer dollárba került.

Kapcsolódó cikkeink:

A korábbi világbajnokságokon a viszonteladási árakat a névértéken maximálták. A 2022-es katari tornán a FIFA alacsonyabb jutalékot számított fel: a vevőtől és az eladótól egyaránt 5 százalékot, vagy minimum 2 katari rijált kért. Az idei tornán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az Egyesült Államok és Kanada lazábban szabályozott másodlagos jegypiacára hivatkozva döntött úgy, hogy nem vezet be ársapkát. A szervezet azzal érvelt, hogy egy ilyen korlátozás csupán arra ösztönözné a jegyüzéreket, hogy külső platformokat, például a StubHubot használják.

Az elődöntőkre a FIFA közvetlenül is árusít belépőket. Az arlingtoni, július 14-i mérkőzésre 11 130 dollárért, míg az atlantai, július 15-i meccsre 4360 és 9660 dollár közötti áron lehet jegyet venni. Az Egyesült Államok csoportmérkőzéseire szintén elérhetők helyek. A június 12-i, Paraguay elleni Los Angeles-i nyitómeccsre 1940 és 4105 dollár között mozognak az árak. Az ausztrálok elleni seattle-i találkozóra 2715 dollárt, a Törökország elleni záró csoportmeccsre pedig 1345 és 2970 dollár közötti összeget kérnek. Kanada június 12-i, Bosznia-Hercegovina elleni torontói nyitómérkőzésére 980 és 3360 dollár közötti árakon kínálják a belépőket.

A negyeddöntős jegyek helyszíntől függően 1610 és 5730 dollár között mozognak. A július 18-i bronzmeccsre a Miami Gardensben 1125 dollárért lehet beülni. A június 11-i nyitómérkőzésre, amelyen Mexikó és Dél-Afrika csap össze Mexikóvárosban, a FIFA közvetlen jegyértékesítési felületén már egyáltalán nem maradt elérhető belépő.
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
6 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
1 hete
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 16:02
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 15:44
Ezt gondolja a magyar oktatásról Lannert Judit, a Tisza-kormány új gyermek-és oktatásügyi minisztere
Agrárszektor  |  2026. április 24. 15:27
Rengeteg ilyen élelmiszer van a boltokban: így tévesztik meg a vásárlókat