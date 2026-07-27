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Az okostelefon töltése, töltő, usb, töltés
Tech

Neked is gond van a telefonod akksijával? Akkor ennek nagyon nem fogsz örülni: csúnyán rászedik a tulajokat ezzel a lépéssel

Pénzcentrum
2026. július 27. 19:29

Július végén új szabályok lépnek életbe Magyarországon, amelyek jelentősen megkönnyítik az okostelefonok javítását, 2027-től pedig elvileg kötelezővé teszik a könnyen cserélhető akkumulátorokat. Egy jogi kiskapunak köszönhetően azonban a legtöbb csúcskészülék mentesül a házilag cserélhető telepekre vonatkozó előírás alól, így az új irányelvek a meghosszabbodó szoftveres támogatással együtt elsősorban a felújított mobilok piacát tehetik még vonzóbbá - áll a Rejoy közleményében.

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A magyar kormány tájékoztatása szerint az Európai Unió javításhoz való jogról szóló irányelve 2026. július 31-től válik alkalmazandóvá belföldön. Ennek értelmében a gyártóknak és a forgalmazóknak a jótállás lejárta után is méltányos áron és észszerű határidőn belül biztosítaniuk kell a készülékek javítását.

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A leggyakoribb szervizszolgáltatások árait online is közzé kell tenniük, emellett sem szoftveres, sem hardveres eszközökkel nem akadályozhatják meg, hogy a független szervizek eredeti, kompatibilis vagy akár 3D nyomtatással készült alkatrészeket használjanak.

Fontos fogyasztóvédelmi újdonság, hogy amennyiben a vásárló a törvényes jótállás keretében a csere helyett a javítás mellett dönt, a jótállás egyszeri alkalommal tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha egy gyártó nem rendelkezik hivatalos uniós képviselettel, a kötelezettségek az importőrt vagy a forgalmazót terhelik.

Egy másik, 2027 februárjától életbe lépő előírás a tervezett elavulás visszaszorítását célozza azáltal, hogy kötelezővé teszi az okostelefonok akkumulátorának egyszerű, hétköznapi szerszámokkal történő otthoni cseréjét. A szabályozás ugyanakkor tartalmaz egy fontos kivételt, így mentesülnek az otthoni szerelhetőség követelménye alól azok a készülékek, amelyek legalább IP67-es por- és vízállósági minősítéssel rendelkeznek, emellett 500 teljes töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk legalább 83 százalékát, 1000 ciklus után pedig a 80 százalékát.

Mivel a piacon lévő csúcskategóriás modellek többsége teljesíti ezeket a feltételeket, náluk továbbra is elegendő lesz a szakszervizben történő akkucsere. Így a házilag cserélhető telepek visszatérése a gyakorlatban leginkább a belépőszintű modelleknél várható. A kivételek köre ráadásul az Európai Bizottság döntése nyomán tovább bővült, például a hordható okoseszközök felmentésével.

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A szabályozási környezet változása és a meghosszabbodó élettartam új korszakot nyithat a hazai másodlagos piacon. Az Apple bejelentése szerint a közelgő iOS 27-es frissítés még a hat-hét éves iPhone-okra is elérhető és optimalizált lesz, de az androidos piacon is egyre gyakoribb az akár hét évig tartó szoftveres támogatás.

Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője szerint a körforgásos gazdaság felé mutató lépések pontosan abba az irányba hatnak, amelyet a felújított eszközök piaca már ma is képvisel. A cég tapasztalatai alapján a javításra szoruló telefonok mintegy felénél az akkumulátor cseréje jelenti a fő beavatkozást, ami átlagosan tizenötezer forint körüli költséggel jár.

Az egyre dráguló új csúcskészülékekkel szemben a bevizsgált, szakszerűen felújított és garantáltan hosszú életciklusú okostelefonok észszerű, valamint fenntartható alternatívát kínálnak a vásárlóknak.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
47 perce
Épp a napokban kellett leselejteznem egy teljesen jó telót mert nem lehet hozzá akkut kapni se égen, se földön. Az üzleti lobbiérdek törvényszerűen mindig felülírja a környezetvédelmit, ezért néz úgy ki a környezet ahogy.
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