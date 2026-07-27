A Nestlé szerint a tudományos szakkifejezések feleslegesen keltik azt a benyomást, mintha az egyébként biztonságos vagy természetes eredetű összetevők mesterségesek lennének.
Neked is gond van a telefonod akksijával? Akkor ennek nagyon nem fogsz örülni: csúnyán rászedik a tulajokat ezzel a lépéssel
Július végén új szabályok lépnek életbe Magyarországon, amelyek jelentősen megkönnyítik az okostelefonok javítását, 2027-től pedig elvileg kötelezővé teszik a könnyen cserélhető akkumulátorokat. Egy jogi kiskapunak köszönhetően azonban a legtöbb csúcskészülék mentesül a házilag cserélhető telepekre vonatkozó előírás alól, így az új irányelvek a meghosszabbodó szoftveres támogatással együtt elsősorban a felújított mobilok piacát tehetik még vonzóbbá - áll a Rejoy közleményében.
A magyar kormány tájékoztatása szerint az Európai Unió javításhoz való jogról szóló irányelve 2026. július 31-től válik alkalmazandóvá belföldön. Ennek értelmében a gyártóknak és a forgalmazóknak a jótállás lejárta után is méltányos áron és észszerű határidőn belül biztosítaniuk kell a készülékek javítását.
A leggyakoribb szervizszolgáltatások árait online is közzé kell tenniük, emellett sem szoftveres, sem hardveres eszközökkel nem akadályozhatják meg, hogy a független szervizek eredeti, kompatibilis vagy akár 3D nyomtatással készült alkatrészeket használjanak.
Fontos fogyasztóvédelmi újdonság, hogy amennyiben a vásárló a törvényes jótállás keretében a csere helyett a javítás mellett dönt, a jótállás egyszeri alkalommal tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha egy gyártó nem rendelkezik hivatalos uniós képviselettel, a kötelezettségek az importőrt vagy a forgalmazót terhelik.
Egy másik, 2027 februárjától életbe lépő előírás a tervezett elavulás visszaszorítását célozza azáltal, hogy kötelezővé teszi az okostelefonok akkumulátorának egyszerű, hétköznapi szerszámokkal történő otthoni cseréjét. A szabályozás ugyanakkor tartalmaz egy fontos kivételt, így mentesülnek az otthoni szerelhetőség követelménye alól azok a készülékek, amelyek legalább IP67-es por- és vízállósági minősítéssel rendelkeznek, emellett 500 teljes töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk legalább 83 százalékát, 1000 ciklus után pedig a 80 százalékát.
Mivel a piacon lévő csúcskategóriás modellek többsége teljesíti ezeket a feltételeket, náluk továbbra is elegendő lesz a szakszervizben történő akkucsere. Így a házilag cserélhető telepek visszatérése a gyakorlatban leginkább a belépőszintű modelleknél várható. A kivételek köre ráadásul az Európai Bizottság döntése nyomán tovább bővült, például a hordható okoseszközök felmentésével.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szabályozási környezet változása és a meghosszabbodó élettartam új korszakot nyithat a hazai másodlagos piacon. Az Apple bejelentése szerint a közelgő iOS 27-es frissítés még a hat-hét éves iPhone-okra is elérhető és optimalizált lesz, de az androidos piacon is egyre gyakoribb az akár hét évig tartó szoftveres támogatás.
Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője szerint a körforgásos gazdaság felé mutató lépések pontosan abba az irányba hatnak, amelyet a felújított eszközök piaca már ma is képvisel. A cég tapasztalatai alapján a javításra szoruló telefonok mintegy felénél az akkumulátor cseréje jelenti a fő beavatkozást, ami átlagosan tizenötezer forint körüli költséggel jár.
Az egyre dráguló új csúcskészülékekkel szemben a bevizsgált, szakszerűen felújított és garantáltan hosszú életciklusú okostelefonok észszerű, valamint fenntartható alternatívát kínálnak a vásárlóknak.
Ez van, ha elszabadul a ChatGPT: azonnal brutális hekkertámadást indított a mesterséges intelligencia
Az elkövető nem egy kiberbűnözői csoport vagy egy államilag támogatott hackercsapat volt, hanem maga a ChatGPT
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
A digitális szórakozás és az önfejlesztés sokszor az elsők között esik a költségcsökkentés áldozatául, pedig létezik egy teljesen legális és ingyenes kiskapu.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.
Most érkezett a bejelentés az őrült tech-milliárdostól: olyan dolgot tett, amit eddig csak sci-fi könyvekből ismertünk
A terv a férfi számos követőjéből komoly kritikát váltott ki.
A vállalat élesen bírálta a döntést, mivel álláspontjuk szerint az uniós követelmények károsíthatják a több millió európai felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat.
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne.
Konkrétan megvalósult a sci-fi írók legnagyobb félelme: teszelés során elszabadult a mesterséges intelligencia, törni-zúzni kezdett
Az OpenAI bejelentése szerint az egyik fejlett mesterséges intelligencián alapuló önálló ágense egy biztonsági teszt során kiszabadult az ellenőrzés alól.
Súlyos adatlopás a Lidl Plus európai rendszerében: megszólalt a diszkontlánc, érinti-e a magyar vásárlókat
Hackerek nemrég feltörték a Lidl egyik külső IT-szolgáltatójának adatbázisát, és ennek nyomán illetéktelenek birtokába kerültek Lidl Plus online vásárlók adatai.
Kalózmásolatban terjesztett könyvekkel tanították be a chatbotot: milliárdokat fizethet a techcég a szerzőknek
Az Anthropic másfél milliárd dollárt kell fizetnie azoknak a szerzőknek, akiknek a kalózmásolatban terjesztett könyveit felhasználta a Claude chatbot betanításához.
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
A modern vállalati kibervédelem egyik legfajsúlyosabb állítása, hogy a banki rendszerek manapság már szinte feltörhetetlenek. De vajon tényleg azok?
A Holdba csapódhat egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része augusztus elején.
Óriási a baj az Androiddal: átveheti az irányítást a telefonodon a Gemini, költséges lehet a felismerés
Egy súlyos biztonsági rés miatt az Android 16-os készülékeken a telefon feloldása nélkül, a Gemini mesterséges intelligencia segítségével is küldhetők SMS- és WhatsApp-üzenetek.
Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA) hivatkozva arra kötelezte a Google-t, hogy alakítsa át az Android operációs rendszer és a saját keresőmotorja...
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók.
A Facebookot számítógépen megnyitó felhasználók tömegével találkozhatnak azzal a hibaüzenettel, amely szerint a fiókjuk pillanatnyilag nem érhető el.
Az éveken át csak "zászlóshajó-gyilkosként" emlegetett márka kínálata idővel jelentősen bővült, csúcskészülékeinek ára pedig megemelkedett.
Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján.
Informatikai karbantartás miatt hétvégi fennakadásokra kell számítani az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban,