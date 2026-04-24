Nagyon fontos figyelmeztetés a vb-re utazó szurkolóknak: vészharangot kongat több szervezet is
Több tucat emberi jogi szervezet utazási figyelmeztetést adott ki a nyári VB miatt az Egyesült Államokba látogatók számára. A lépést azzal indokolták, hogy a szurkolókat önkényes fogva tartás, kitoloncolás és egyéb jogsértések fenyegethetik - írta a Reuters.
A figyelmeztetés alig két hónappal a júniusban kezdődő torna előtt jelent meg. A szervezetek szerint a fő veszélyforrást a Trump-kormányzat széles körű bevándorlási szigorításai jelentik. Emellett aggodalomra ad okot a kisebbségeket és az LMBTQ-közösség tagjait érintő szövetségi szintű jogvédelem visszaszorulása is. Az állásfoglalás rámutat: a szurkolókat, játékosokat, újságírókat és egyéb látogatókat faji profilalkotás, valamint elektronikus eszközeik átvizsgálása fenyegetheti. Továbbá az idegenrendészeti őrizetben tapasztalható esetleges embertelen bánásmód is komoly kockázatot jelenthet számukra.
A jogvédők szerint az Egyesült Államokba utazáskor a bevándorló hátterű személyek, az etnikai kisebbségek, valamint az LMBTQ-közösség tagjai vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért azt javasolják minden látogatónak, hogy legyen rendkívül óvatos, és feltétlenül készítsen vészhelyzeti tervet.
Az ACLU közleményében felszólította a FIFA-t, hogy éljen a világbajnokság rendezéséből fakadó nyomásgyakorlási képességével. Arra kérik a szervezetet, hogy követelje meg az amerikai kormánytól minden látogató alapvető emberi jogainak tiszteletben tartását. A jogvédők jelezték: a Dignity 2026 koalíció tagjai már korábban is sürgették a FIFA-t a cselekvésre. A nemzetközi labdarúgó-szövetség azonban mindeddig nem tett érdemi lépéseket.
A FIFA válaszában a saját alapszabályára hivatkozott. Közölték, hogy továbbra is elkötelezettek a nemzetközileg elismert emberi jogok mellett. A torna kapcsán tett vállalások bizonyítékaként több intézkedést, köztük egy külön emberi jogi tanácsadó testület felállítását is felsorolták. Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésre.
A mostani figyelmeztetés az Amnesty International márciusi nyilatkozatát követi. Abban a szervezet megállapította, hogy a torna messze eltávolodott a FIFA által eredetileg ígért "biztonságos, szabad és befogadó" rendezvény ideájától. A világbajnokság során összesen 104 mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A tizenegy amerikai rendező város egyike a New Jersey államban található East Rutherford, amelynek stadionja a döntőnek is otthont ad majd.
