Hivatalos: nem kapott zöldkártyát a férfi kézilabda válogatott a vb-re - meglepő csapatok kaptak kvótát a magyarok helyett

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem kapott szabadkártyát a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A nemzeti csapat május 14-én 31-29-es vereséget szenvedett Szerbia vendégeként Nisben, és mivel május 17-én, a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a selejtezős párharcot, nem jutott ki a vb-re, ezért a magyar szövetség szabadkártyát igényelt.

A nemzetközi szövetség (IHF) honlapjának keddi híradása szerint a két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke szerint a nemzetközi szövetség (IHF) nem sportszakmai alapon döntött arról, melyik két válogatott kapjon szabadkártyát a januári olimpiai kvalifikációs férfi világbajnokságra, amelyről a magyar csapat lemaradt.

"Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült" - idézi Ilyés nyilatkozatát az MKSZ honlapja.

A magyar válogatott május 14-én 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként Nisben a vb-selejtező első mérkőzésén, és mivel május 17-én a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a párharcot. Az MKSZ másnap szabadkártyát igényelt, az IHF pedig kedden (ma) Törökországnak és Szaúd-Arábiának ítélte oda a két indulási jogot.

A törökök még soha nem szerepeltek olimpián, világ- és Európa-bajnokságon. A szaúdi válogatott 1997 óta tíz világbajnokságra jutott ki, legjobb eredménye két 19. helyezés, tavaly januárban 29. lett. A magyar együttes 2021-ben az ötödik, 2023-ban és tavaly a nyolcadik helyen végzett a vb-n, 2024-ben ötödik, idén tizedik lett a kontinenstornán, és ott volt a párizsi olimpián is.

"Sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született. A legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Eb-n és a párizsi olimpián egyaránt a magyar férfiválogatott végzett a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek nem vívták ki a pályán a vb-részvételt, így okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk" - magyarázta Ilyés.

Hangsúlyozta: az IHF-nek nincs kritériumrendszere a szabadkártyák kapcsán, ráadásul az MKSZ - noha folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szervezettel az elmúlt hetekben - szintén csak az IHF honlapjáról értesült a döntésről.

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"Az indokolásban hangsúlyozzák a globális kézilabda fejlesztésének fontosságát az ügyben. Úgy véljük, ebben is erősek vagyunk, szem előtt tartva az elmúlt évek számos nemzetközi versenyrendezését és a jövő évi, magyarországi női világbajnokság szervezését, valamint az MKSZ több kontinensen átívelő szakmai együttműködéseit, amelyek az IHF kezdeményezéseihez kapcsolódva éppen a fejlődő kézilabdaországok támogatását szolgálják" - fejtegette a játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő.

Hozzáfűzte: nem tehetnek mást, mint a férfiválogatott kapcsán a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire összpontosítanak, és a kontinensviadalra kijutva megpróbálják kivívni az olimpiai selejtezőn való szereplés jogát, hiszen arra a 2027-es vb-n nem lesz lehetőségük.

A januári lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán, legutóbb a 2015-ös katari vb-n nem vett részt. Legjobb eredménye az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés.

A vb-ről való lemaradás jelentősen csökkenti az olimpiai indulási esélyeket, még a 2028-as Eb-n lehet két kvótát szerezni.

Az IHF kiemelte: a törökök az első vb-szereplésükre készülhetnek, ami lehetőséget biztosít a sportág fejlődésére az országban, és az is mellettük szól, hogy a rendező Németországban megközelítőleg három és fél millió török származású ember él. Szaúd-Arábiát a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a beszámoló, a közel-keleti ország válogatottja 2023 után, története során 11. alkalommal lesz vb-induló.

A 2027-es lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán, legutóbb a 2015-ös katari vb-n nem vett részt. A sorsolásra szerdán 18 órától Münchenben kerül sor.