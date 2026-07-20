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Sport

Egy gól, és más semmi: Spanyolország a világbajnok, legyőzték az argentinokat

Pénzcentrum
2026. július 20. 00:05

Spanyolországnak Ferran Torres volt a nyerőember: a csereként beálló támadó gólja a hosszabbításban döntött, az ibériak történetük során másodszor világbajnokok.

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Spanyolország nyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben - egy nagyon gyenge meccsen, kétszer tizenöt perces hosszabbításban - legyőzte a Lionel Messivel felálló, címvédő Argentínát.

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Az East Rutherfordban rendezett mérkőzés a rendes játékidőben gyakorlatilag alig hozott komoly helyzetet, a két csapat rendkívül óvatos futballja miatt hosszú periódusokon át inkább taktikai állóháborút, mintsem világbajnoki döntőt láthattak a nézők. Az egyetlen valamirevaló esemény Enzo Fernandez piros lapja volt: az argentin játékos gyakorlatilag tíz perc alatt sárgázta ki magát, így az argentinok a kétszer tizenöt percet emberhátrányban játszották le.

Luis de la Fuente együttese ugyan többet birtokolta a labdát és kezdeményezőbb volt, de a spanyol támadások rendre elhaltak az argentin védelem előtt, míg Lionel Scaloni csapata szinte teljes egészében a stabil védekezésre rendezkedett be. Az első 90 percben egyik fél sem tudott olyan ritmust diktálni, amely méltó lett volna a torna csúcsmeccséhez, így gól nélküli döntetlennel következhetett a hosszabbítás.

A döntést végül a csereként beálló Ferran Torres hozta meg, aki a hosszabbításban szerzett találattal megszerezte a győzelmet Spanyolországnak. Később ugyanő kapott egy nagy kiugratást, és bár gólt is lőtt, azt les miatt azonnal érvénytelenítették. 

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Az argentinok természetesen innen már élénkebbek voltak, ám egyenlíteni, pláne fordítani nem tudtak már, így Spanyolország története második vb-címét szerezte meg. Ezt a finálét azonban aligha fogjuk a vb-történelem örök klasszikusai között emlegetni.

FIFA Világbajnokság
Spanyolország
Argentína
2026. július 19. vasárnap 21:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Hazai gólszerzők
106' Ferrán Torres
Vendég gólszerzők
Adatlap létrehozva: 2026.07.20.
Címlapkép: Getty Images
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