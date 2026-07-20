A nyári szünet előtti utolsó nagydíj következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat.
Egy gól, és más semmi: Spanyolország a világbajnok, legyőzték az argentinokat
Spanyolországnak Ferran Torres volt a nyerőember: a csereként beálló támadó gólja a hosszabbításban döntött, az ibériak történetük során másodszor világbajnokok.
Spanyolország nyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben - egy nagyon gyenge meccsen, kétszer tizenöt perces hosszabbításban - legyőzte a Lionel Messivel felálló, címvédő Argentínát.
Az East Rutherfordban rendezett mérkőzés a rendes játékidőben gyakorlatilag alig hozott komoly helyzetet, a két csapat rendkívül óvatos futballja miatt hosszú periódusokon át inkább taktikai állóháborút, mintsem világbajnoki döntőt láthattak a nézők. Az egyetlen valamirevaló esemény Enzo Fernandez piros lapja volt: az argentin játékos gyakorlatilag tíz perc alatt sárgázta ki magát, így az argentinok a kétszer tizenöt percet emberhátrányban játszották le.
Luis de la Fuente együttese ugyan többet birtokolta a labdát és kezdeményezőbb volt, de a spanyol támadások rendre elhaltak az argentin védelem előtt, míg Lionel Scaloni csapata szinte teljes egészében a stabil védekezésre rendezkedett be. Az első 90 percben egyik fél sem tudott olyan ritmust diktálni, amely méltó lett volna a torna csúcsmeccséhez, így gól nélküli döntetlennel következhetett a hosszabbítás.
A döntést végül a csereként beálló Ferran Torres hozta meg, aki a hosszabbításban szerzett találattal megszerezte a győzelmet Spanyolországnak. Később ugyanő kapott egy nagy kiugratást, és bár gólt is lőtt, azt les miatt azonnal érvénytelenítették.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az argentinok természetesen innen már élénkebbek voltak, ám egyenlíteni, pláne fordítani nem tudtak már, így Spanyolország története második vb-címét szerezte meg. Ezt a finálét azonban aligha fogjuk a vb-történelem örök klasszikusai között emlegetni.
A szigorúan őrzött eredeti serleget a bajnokcsapat nem tarthatja meg - húszmillió dollárt ér.
A spanyolok eddig szinte minden ellenfelüket felőrölték, Argentína viszont sokszor már a sírból hozta vissza a meccseit - két nagyon különböző vébéje van a két...
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.
Váratlan döntést hozott meg az UEFA: hiába vezették be a vébén ezt a szabályt, hallani se akarnak róla Európában
Az UEFA arra utasította a játékvezetőket, hogy a vonatkozó szabályt kizárólag tényleges személytévesztés esetén alkalmazzák.
Lényegesen érzékenyebben érinti a változás a jóval szerényebb költségvetésű NB II-es egyesületeket, amelyeknél a szövetségi források a büdzsé lényegesen nagyobb hányadát teszik ki.
Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját...
Zidane kinevezése a következő napokban válhat hivatalossá a francia válogatott kispadjára, a hírek szerint már a stábja is készen áll.
A 29 éves csapatkapitány, Jarrod Bowen új szerződést írt alá, ezzel a támadó egyértelművé tette, hogy az angol másodosztályban is a londoni csapatot erősíti majd.
A Galatasaray és a Besiktas vezetéséből is többeket bevittek a rendőrök, több százan vagy akár ezren is érintettek lehetnek a török foci legnagyobb fogadási botrányában.
Felmerült egy európai ellenjelölt állítása, de kicsi az esélye, hogy le lehet győzni Gianni Infantinot a FIFA elnöki székéért - a támogatottsága most is óriási.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csökkentsék a fizikai megterhelést a szabadban, és lehetőség szerint maradjanak zárt térben
Lando Norris bízik abban, hogy a hétvégi Belga Nagydíjon is versenyképes lehet annak ellenére, hogy tízhelyes rajtbüntetést kapott.
Bár történelmi szereplés kapujában áll a litván focicsapat, július 31-ére már bérbeadták Pitbullnak a stadionjukat, így most kereshetnek helyszínt.
A győztes csapat tagjai nem csak aranyérmeket és a világbajnoki trófeát, hanem bajnoki emlékgyűrűt is kapnak - régi amerikai hagyomány szerint.
A Spanyolország–Argentína döntőt a szlovén Slavko Vinčić vezeti, míg a bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela kapta.
A bírósági végzés jogsértőnek találta a FIFA másodlagos jegypiacon alkalmazott több gyakorlatát is.
Szoboszlai a hírek szerint négy évre köti új szerződését, azt egyelőre nem tudni, mennyit keres majd hetente.
Nakamura szerint teljes tévúton jár a szövetség a világbajnokság új lebonyolítási rendszerével még akkor is, ha esetleg Magnus Carlsent akarja velük visszahódítani az élsakkba.