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Sport

Egy héten belül két klubja ment tönkre ugyanannak a tulajdonosnak: ezt a bravúrt hogy hozta össze?

Pénzcentrum
2026. július 19. 12:04

Két nagy múltú európai klub, a francia Bordeaux és a portugál Boavista is katasztrofális helyzetbe került az elmúlt napokban: egyik a hatodosztályban kezdi az idényt, a másik végleg megszűnhet.

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A hétszeres francia bajnok Bordeaux elveszítette a helyi labdarúgó-szövetség pénzügyi felügyelete ellen benyújtott fellebbezését, így véglegessé vált, hogy a csapatnak a hatodosztályban kell folytatnia a szereplését. Az egyesület hónapok óta kilátástalan helyzetben van, hiszen a napi működéshez szükséges tőkét nem tudták előteremteni, és új befektetőt sem sikerült bevonniuk.

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Ezzel szinte egy időben a 2001-ben portugál bajnokságot nyerő Boavista sorsa is megpecsételődött. Egy bírósági határozat értelmében a klubnak július végéig ki kell ürítenie a Bessa Stadionhoz tartozó létesítményeket, és be kell szüntetnie a tevékenységét, miután elveszítette az ingatlanhasználati jogát. A portói csapatot a pénzügyi nehézségek miatt korábban már kizárták a profi ligákból, a mostani ítélet pedig gyakorlatilag az egyesület teljes megszűnését jelenti.

A drámai végkifejlet mindkét esetben a tulajdonoshoz, Gérard Lopezhez vezethető vissza, aki a Boavista irányítását 2020-ban, a Bordeaux-ét pedig 2021-ben vette át. Tulajdonosi időszaka alatt a klubok éveken át halmozták a tartozásokat, aminek egyenes következménye lett a francia csapat példátlan visszasorolása és a portugál alakulat végső összeomlása.
Címlapkép: Getty Images
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