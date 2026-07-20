Még a döntőre is jutott milliós nyeremény: hatalmasakat kaszáltak a magyar sportfogadók

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött. Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek.

Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek - közölte a vb utáni számvetésében a Szerencsejáték Zrt.

A spanyol–argentin finálé napján a beérkező fogadások száma közel 5 százalékkal szárnyalta túl a korábbi legforgalmasabb nap forgalmát. A döntőre hatszor annyi tétet tettek meg a játékosok, mint egy átlagos csoportmérkőzésre. A népszerűségi rangsor dobogójára a finálé mellett a két elődöntő, vagyis a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína találkozó fért fel. Érdekesség, hogy a francia–angol bronzmérkőzést két negyeddöntő is megelőzte a fogadási kedv szempontjából, így a helyosztó végül nem került be a torna öt legnépszerűbb mérkőzése közé.

FIFA Világbajnokság Spanyolország 1 0 Argentína Félidő: 0-0 2026. július 19. vasárnap 21:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Hazai gólszerzők 106' Ferrán Torres Vendég gólszerzők 65 Labdabirtoklási arány 35 170 Támadások 77 88 Veszélyes támadások 20 12 Kaput eltaláló lövések 0 5 Kaput elkerülő lövések 1 9 Szögletek 4 0 Sárga lapok 5 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.07.20.

A várakozásoknak megfelelően a döntő feszült küzdelmet és kevés gólt hozott. A rendes játékidő 0–0-s végeredményét eltalálók 6,75-ös, míg a kiállításra tippelők 4,75-ös szorzóval kalkulálhattak. A fogadók háromnegyede jól sejtette, hogy a nagy tét miatt feszült lesz a hangulat, így a legalább öt büntetőlapra tett fogadások 2,81-es nyereményszorzót értek.

A torna előtt a spanyol válogatott számított a legfőbb esélyesnek, ekkor még 5,50-es szorzóval lehetett fogadni a végső győzelmükre. Az egyenes kieséses szakasz rajtja előtt azonban Jamalék világbajnoki címe már akár kilencszeres pénzt is érhetett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A spanyolok sikere komoly egyéni nyereményeket is hozott. Egy Tippmixpro-játékos még áprilisban feladott szelvényén a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese mellett a spanyolok vb-címét is helyesen tippelte meg, amivel közel kétmillió forintot nyert. Egy másik fogadó a döntő alatt, élőben használta a Fogadásépítő funkciót, és a mérkőzés alakulásának köszönhetően 2 millió 644 ezer forintos kifizetésnek örülhetett.