2026. július 20. hétfő Illés
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgó fogadások,Labdarúgó szerencsejáték
Sport

Még a döntőre is jutott milliós nyeremény: hatalmasakat kaszáltak a magyar sportfogadók

Pénzcentrum
2026. július 20. 16:44

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött. Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek - közölte a vb utáni számvetésében a Szerencsejáték Zrt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A spanyol–argentin finálé napján a beérkező fogadások száma közel 5 százalékkal szárnyalta túl a korábbi legforgalmasabb nap forgalmát. A döntőre hatszor annyi tétet tettek meg a játékosok, mint egy átlagos csoportmérkőzésre. A népszerűségi rangsor dobogójára a finálé mellett a két elődöntő, vagyis a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína találkozó fért fel. Érdekesség, hogy a francia–angol bronzmérkőzést két negyeddöntő is megelőzte a fogadási kedv szempontjából, így a helyosztó végül nem került be a torna öt legnépszerűbb mérkőzése közé.

FIFA Világbajnokság
Spanyolország
1
0
Argentína
Félidő: 0-0
2026. július 19. vasárnap 21:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Hazai gólszerzők
106' Ferrán Torres
Vendég gólszerzők
65
Labdabirtoklási arány
35
170
Támadások
77
88
Veszélyes támadások
20
12
Kaput eltaláló lövések
0
5
Kaput elkerülő lövések
1
9
Szögletek
4
0
Sárga lapok
5
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.07.20.

A várakozásoknak megfelelően a döntő feszült küzdelmet és kevés gólt hozott. A rendes játékidő 0–0-s végeredményét eltalálók 6,75-ös, míg a kiállításra tippelők 4,75-ös szorzóval kalkulálhattak. A fogadók háromnegyede jól sejtette, hogy a nagy tét miatt feszült lesz a hangulat, így a legalább öt büntetőlapra tett fogadások 2,81-es nyereményszorzót értek.

A torna előtt a spanyol válogatott számított a legfőbb esélyesnek, ekkor még 5,50-es szorzóval lehetett fogadni a végső győzelmükre. Az egyenes kieséses szakasz rajtja előtt azonban Jamalék világbajnoki címe már akár kilencszeres pénzt is érhetett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A spanyolok sikere komoly egyéni nyereményeket is hozott. Egy Tippmixpro-játékos még áprilisban feladott szelvényén a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese mellett a spanyolok vb-címét is helyesen tippelte meg, amivel közel kétmillió forintot nyert. Egy másik fogadó a döntő alatt, élőben használta a Fogadásépítő funkciót, és a mérkőzés alakulásának köszönhetően 2 millió 644 ezer forintos kifizetésnek örülhetett.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#nyeremény #szerencsejáték #sportfogadás #foci #sport #milliók #labdarúgás #világbajnokság #vb #szerencsejáték zrt #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:28
16:15
16:05
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
2026. július 20.
Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás
2026. július 20.
Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
2 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
3 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
4
1 hete
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
5
18 órája
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 16:05
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 15:08
Repült az EU-s gigabírság: milliárdokat fizethet az AliExpress most ezért a baklövésért
Agrárszektor  |  2026. július 20. 16:32
Megszólalt a kiskereskedelem: elfelejtenék már a különadót