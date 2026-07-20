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Még a döntőre is jutott milliós nyeremény: hatalmasakat kaszáltak a magyar sportfogadók
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött. Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek.
Bár a finálé vonzotta a legtöbb tétet, a legnagyobb kifizetéseket mégis az Anglia–Argentína összecsapás hozta, miközben a spanyolok végső diadala és a kapcsolódó fogadási események több játékosnak is milliós nyereményt jelentettek - közölte a vb utáni számvetésében a Szerencsejáték Zrt.
A spanyol–argentin finálé napján a beérkező fogadások száma közel 5 százalékkal szárnyalta túl a korábbi legforgalmasabb nap forgalmát. A döntőre hatszor annyi tétet tettek meg a játékosok, mint egy átlagos csoportmérkőzésre. A népszerűségi rangsor dobogójára a finálé mellett a két elődöntő, vagyis a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína találkozó fért fel. Érdekesség, hogy a francia–angol bronzmérkőzést két negyeddöntő is megelőzte a fogadási kedv szempontjából, így a helyosztó végül nem került be a torna öt legnépszerűbb mérkőzése közé.
A várakozásoknak megfelelően a döntő feszült küzdelmet és kevés gólt hozott. A rendes játékidő 0–0-s végeredményét eltalálók 6,75-ös, míg a kiállításra tippelők 4,75-ös szorzóval kalkulálhattak. A fogadók háromnegyede jól sejtette, hogy a nagy tét miatt feszült lesz a hangulat, így a legalább öt büntetőlapra tett fogadások 2,81-es nyereményszorzót értek.
A torna előtt a spanyol válogatott számított a legfőbb esélyesnek, ekkor még 5,50-es szorzóval lehetett fogadni a végső győzelmükre. Az egyenes kieséses szakasz rajtja előtt azonban Jamalék világbajnoki címe már akár kilencszeres pénzt is érhetett.
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A spanyolok sikere komoly egyéni nyereményeket is hozott. Egy Tippmixpro-játékos még áprilisban feladott szelvényén a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese mellett a spanyolok vb-címét is helyesen tippelte meg, amivel közel kétmillió forintot nyert. Egy másik fogadó a döntő alatt, élőben használta a Fogadásépítő funkciót, és a mérkőzés alakulásának köszönhetően 2 millió 644 ezer forintos kifizetésnek örülhetett.
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