Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás

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A kempingezés ma már nemcsak olcsóbb alternatívája a klasszikus nyaralásnak, hanem egy tudatos életmód része: aki rendszeresen jár sátorozni, pontosan tudja, mennyit számít a jó felszerelés. Bár a komfortot növelő kütyük és kiegészítők ára elsőre soknak tűnhet, egy teljes, 13 darabos alapcsomag nagyjából 120–180 ezer forint között mozog, ez a beruházás hosszú távon bőven megtérül. A strapabíró sátor, a kényelmes matrac, a shelter vagy egy jó termosz nem luxus, hanem olyan eszköz, amely éveken át szolgál, és minden egyes kempingezést élvezetesebbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tesz.
A kempingezés az elmúlt években világszerte újra felfutott, és ma már nemcsak a természetrajongók hobbija, hanem egy komoly gazdasági szegmens. A Covid-időszak alatt a szabadtéri utazások iránti igény robbanásszerűen nőtt, és a trend azóta sem tört meg: a 2026-os North American Camping Report szerint a kempingezés piaca 2020 óta több mint 40%-kal bővült, és a rendszeresen kempingezők száma rekordot döntött.
A növekedés mögött egyszerre áll a megfizethetőség és az élménykeresés. A kempingezés olcsóbb, mint egy klasszikus nyaralás, izgalmasabb, mint egy apartman, és sokaknak egyszerűen szabadságérzetet ad, hogy a természetben tölthetik az időt. A felszerelés azonban az elején nagyobb beruházás: a sátor, a matrac, a kiegészítők együtt komoly összeget jelentenek, viszont ha jól választ az ember, éveken át szolgálják majd.
A The Guardian szerkesztői összegyűjtötték azokat a kütyüket és trükköket, amelyek megkönnyítik a nem mindig komfortos kempingezést: mi pedig most bemutatjuk a 13 legjobb tippet, márkanév nélkül, csak a terméktípusokra koncentrálva.
Könnyű, viharálló egyszemélyes sátor
Egy jó egyszemélyes sátor lényege, hogy kis helyen elfér, könnyű cipelni, mégis kibírja a viharos éjszakákat. A lap egyik olvasója szerint egy egész éjszakás szélben és esőben is szárazon maradt benne. Egy jó sátor minimalista felépítés ellenére komoly időjárástűréssel bír.
Ultrakönnyű, kétfős túrasátor
Egy kétfős túrasátor nagyjából két kiló, így egyedül is könnyen cipelhető. Két embernek is kényelmes, és a stabil, masszív konstrukció. A könnyű súly nem megy a tartósság rovására.
Homok- és sárfogó sátoralátét
A sátoralátét a sátor alá kerül, és megvédi az alját a nedvességtől, a sártól és a kövektől. Sokkal lassabban koszolódik a sátor, és eső után nem szívja fel a talajvizet, így reggel szárazabb marad a belső tér. Túrázóknál és fesztiválokon különösen hasznos, mert meghosszabbítja a sátor élettartamát, és sokkal könnyebb tisztán tartani.
Vízálló kabát
Egy jó vízálló kabát rétegezve szinte minden nyári esőt kibír. A fesztiválokon ez a túlélés alapja, de otthon is jól jön egy hirtelen záporban. Nem divatos, de megbízható és hosszú távon tartós.
Nagy űrtartalmú termosz
Egy nagy termosz egész nap hidegen tartja az italt. Nem borul fel könnyen, és nem gyűjti be a bogarakat. Strapabíró, és a legtöbb modell újrahasznosítható anyagból készül.
Vastag, kényelmes kempingmatrac
Egy jó kempingmatrac sokak szerint majdnem olyan kényelmes, mint az otthoni ágy. A vastagabb, önfelfújó verziók különösen népszerűek, a jó matrac az egyik legfontosabb eleme a komfortos kempingezésnek.
Matracból hajtogatható szék
A matrac-szék egy olyan felszerelés, amelyből a matracból támasztékos széket lehet csinálni. Esős napokon, amikor órákig a sátorban kell ülni, ez óriási komfortjavulást jelent. Furcsán néz ki, de nagyon hasznos.
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Mini elektromos pumpa
Egy mini pumpa pillanatok alatt felfújja a matracot. Fesztiválokon különösen menő, mert mindenki irigykedik, amikor valaki nem kézzel fújja a fekhelyét. A súlya minimális, így túrázóknak is ideális.
Kemping shelter
Egy kemping shelter esőben és tűző napsütésben is védelmet ad. Közösségi térként is működik, a sátor mellett egy fedett „nappalit” teremt. Fesztiválokon különösen hasznos.
Frizbi
Egy egyszerű frizbi olcsó, kis helyen elfér, és órákig leköti a társaságot. A hangulatot garantáltan feldobja. A Guardian szerzője szerint ez a legjobb kempinges kellék.
Csipesz nélküli kemping szárító
A kemping szárító lényege, hogy csipesz nélkül lehet rá akasztani a ruhákat. Törölközőt, fürdőruhát, pólót is könnyen megtart, két sátor között vagy fák között kifeszítve működik a legjobban.
Hőszigetelt kulacs meleg és hideg italokhoz
Egy hőszigetelt kulacs hidegen tartja az italokat, de meleg vizet is tárolhatunk benne. Sok kempingező szerint ez az egyik legpraktikusabb többfunkciós eszköz. Strapabíró és hosszú éveken át használható.
Poncho vagy esőköpeny
Egy egyszerű poncho sokszor többet ér, mint egy drága kabát. Gyorsan felvehető, nagy felületet takar, és a hátizsákot is védi. Fesztiválokon és túrákon egyaránt életmentő lehet.
Habár a kempingezés alapvetően olcsóbb, mint egy klasszikus nyaralás, a komfortot növelő felszerelések egyszerre nagyobb kiadást jelentenek: egy teljes, jól használható készlet ára nagyjából 120–180 ezer forint között mozog. Aki azonban rendszeresen jár sátorozni, annak ez a beruházás hosszú távon megtérül, mert a jó minőségű kiegészítők éveken át szolgálnak, és jelentősen javítják a kempingezés élményét. A kényelmes matrac, a megbízható sátor vagy egy praktikus shelter nem luxus, hanem olyan alapdarab, amely sokkal élvezhetőbbé teszi a természetben töltött időt.
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