Ez már valami: 11 éve nem játszik, mégis dollárszázezreket kaszál az egykori NFL-sztár

Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től. A visszavonult játékosoknak járó juttatási rendszernek köszönhetően ugyanis élete végéig hatszámjegyű összegre jogosult évente - tudósított a The Sporting News.

Michael Vick az ezredforduló egyik legnagyobb ígérete volt az NFL-ben. A virginiai futballistát még 2002-ben draftolta az Atlanta Falcons, mégpedig a játékosbörze legelső választásaként: később még főcsoportdöntőt is játszott a csapattal, karrierje azonban egy bűnügy miatt derékba tört, és két évet kihagyott börtönbüntetése miatt.

A korábbi sztárjátékos most elmondta, hogy a rendszeres járadék mellett úgynevezett "rokkantsági ellátásban" is részesül, mivel aktív évei alatt elszenvedett bokatörése miatt műtétre szorult. Arra a kérdésre, hogy az éves juttatása valóban meghaladja-e a hatszámjegyű összeget, egyszerű igennel felelt.

Az Atlanta Falcons egykori sztárja szerint az NFL nyugdíjprogramjai és pénzügyi konstrukciói valós lehetőséget kínálnak a hosszú távú anyagi biztonság megteremtésére, ám ezzel csak a tudatos játékosok tudnak élni. Mint fogalmazott, sok csapattársán látta, hogy egyáltalán nem foglalkoztak a jövőjükkel, és figyelmen kívül hagyták ezeket a lehetőségeket - melynek pedig nagyon sokszor komoly anyagi csőd a vége.

A korábbi irányító jelenleg a Norfolk Állami Egyetem vezetőedzőjeként tevékenykedik, így futballtudása mellett élettapasztalatát is átadhatja a következő generációnak.