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Mogyoród, 2025. augusztus 3.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie

Pénzcentrum
2026. július 20. 15:44

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon. A brit pilóta pont nélkül maradt, miután ütközött Lewis Hamiltonnal, Russell szerint ugyanis autója teljesítménye messze elmaradt a várttól - írta a The Guardian.

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George Russell már az első körben kiesett a vasárnapi Belga Nagydíjon, a futamot pedig csapattársa, Kimi Antonelli nyerte meg, aki így már ötven ponttal vezet a világbajnokságon. A szakértők véleménye egyre inkább az, hogy Russell világbajnoki esélyei erősen halványulnak.

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Russellt Hamilton ütötte ki az első körben, a kavicságyba sodorva őt, ami azonnal a futama végét jelentette. Russell szerint versenybaleset történt, de kitartott amellett, hogy nem került volna ilyen helyzetbe Hamilton mellett, ha a Mercedes megfelelő teljesítményt nyújt a Les Combes kanyar felé vezető szakaszon. A pilóta az egész hétvégén az elektromos energialeadás hiányosságaira panaszkodott, és úgy érezte, ez pecsételte meg a sorsát.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff megerősítette a probléma létezését, kifejtve, hogy az összes Mercedes-motoros autónál ugyanaz a hiba lépett fel, azaz hiányzott a megfelelő végsebesség az egyenesekben. Hozzátette, hogy ez hátrányosan érintette George-ot, és a mulasztásért teljes mértékben a csapat a felelős. Wolff ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a versenyző számíthat a támogatásukra, a nehéz hétvége okait pedig fele részben a hajtáslánc hiányosságainak, fele részben pedig a vezetésnek tulajdonította. Véleménye szerint közösen nyernek és veszítenek, a hibák elkerülhetetlenek, a cél pedig ezek minimalizálása és az egymás melletti kiállás.

Russell elárulta, hogy a kiesés után már szinte fásulttá vált a csalódottságtól, hiszen véleménye szerint nem is kellett volna a kanyarban harcolnia a Ferrarikkal, amelyek könnyedén elhúztak mellette a Kemmel-egyenesben. Wolff megértően reagált pilótája dühére, kiemelve, hogy a kiesést követő frusztráció és a felfokozott érzelmek teljesen természetesek egy ilyen helyzetben.

Bár a versenybírók Hamiltont találták vétkesnek és öt másodperces büntetéssel sújtották, a brit pilóta szintén versenybalesetnek minősítette az incidenst. Jelezte, hogy mindenképpen beszélni fog George-dzsal, hiszen a legkevésbé sem szeretne ütközni a csapattársával, vagy korábbi istállójával, amelyet a mai napig nagyra becsül.

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A mezőny szinte szemernyit sem pihen, már ezen a héten átjönnek Magyarországra, ahol vasárnap a 41. Magyar Nagydíj vár rájuk. A mogyoródi futamról minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk az alábbi cikkben:

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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