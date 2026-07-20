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Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője

Pénzcentrum
2026. július 20. 11:13

Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték. Miután a dél-amerikai csapat 1–0-ra kikapott Spanyolországtól, a 48 éves szakembernek nem sikerült megvédenie a 2022-ben, Katarban megszerzett világbajnoki címet - jelentette a BBC Sport.

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Mint mi is beszámoltunk róla, vasárnap este Spanyolország nyerte meg a 26. labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte Argentínát hosszabbítás után. A vesztes argentinok vezetőedzője, Lionel Scaloni történelmet írhatott volna, hiszen ő válhatott volna a futballtörténelem mindössze második olyan szövetségi kapitányává, aki egymás után kétszer hódítja el a trófeát. A címvédés azonban meghiúsult.

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Az argentin szakvezető szerződése idén decemberben jár le, és láthatóan elérzékenyült, amikor a közös munka folytatásáról kérdezték. Úgy fogalmazott, hogy mindenképpen beszélnie kell a szövetség elnökével, mert bár van elképzelése a jövőről, és kitölti a kontraktusát, nem biztos abban, hogy meg lehet-e ismételni egy ilyen nagyszabású menetelést, így ezt a kérdést még alaposan át kell beszélniük.

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Scaloni a könnyeivel küszködve folytatta az értékelést, és egy ponton jelezte, nem biztos benne, hogy képes befejezni a nyilatkozatot. Kiemelte, hogy a folytatáshoz sok feltételnek kellene teljesülnie, mindenekelőtt mentálisan kellene feltöltődnie, hogy újra felépíthessen egy ehhez hasonló közösséget, ezt a kohéziót ugyanis véleménye szerint rendkívül nehéz ismét megteremteni.

A szövetségi kapitány végül felállt, elnézést kért, majd elhagyta a termet. Végszóként hozzátette, hogy a kudarc rendkívül fájdalmas számára, és őszintén sajnálja a történteket.
Címlapkép: Getty Images
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