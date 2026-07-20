Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője

Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték. Miután a dél-amerikai csapat 1–0-ra kikapott Spanyolországtól, a 48 éves szakembernek nem sikerült megvédenie a 2022-ben, Katarban megszerzett világbajnoki címet - jelentette a BBC Sport.

Mint mi is beszámoltunk róla, vasárnap este Spanyolország nyerte meg a 26. labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte Argentínát hosszabbítás után. A vesztes argentinok vezetőedzője, Lionel Scaloni történelmet írhatott volna, hiszen ő válhatott volna a futballtörténelem mindössze második olyan szövetségi kapitányává, aki egymás után kétszer hódítja el a trófeát. A címvédés azonban meghiúsult.

Az argentin szakvezető szerződése idén decemberben jár le, és láthatóan elérzékenyült, amikor a közös munka folytatásáról kérdezték. Úgy fogalmazott, hogy mindenképpen beszélnie kell a szövetség elnökével, mert bár van elképzelése a jövőről, és kitölti a kontraktusát, nem biztos abban, hogy meg lehet-e ismételni egy ilyen nagyszabású menetelést, így ezt a kérdést még alaposan át kell beszélniük.

FIFA Világbajnokság Spanyolország 1 0 Argentína Félidő: 0-0 2026. július 19. vasárnap 21:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Hazai gólszerzők 106' Ferrán Torres Vendég gólszerzők 65 Labdabirtoklási arány 35 170 Támadások 77 88 Veszélyes támadások 20 12 Kaput eltaláló lövések 0 5 Kaput elkerülő lövések 1 9 Szögletek 4 0 Sárga lapok 5 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.07.20.

Scaloni a könnyeivel küszködve folytatta az értékelést, és egy ponton jelezte, nem biztos benne, hogy képes befejezni a nyilatkozatot. Kiemelte, hogy a folytatáshoz sok feltételnek kellene teljesülnie, mindenekelőtt mentálisan kellene feltöltődnie, hogy újra felépíthessen egy ehhez hasonló közösséget, ezt a kohéziót ugyanis véleménye szerint rendkívül nehéz ismét megteremteni.

A szövetségi kapitány végül felállt, elnézést kért, majd elhagyta a termet. Végszóként hozzátette, hogy a kudarc rendkívül fájdalmas számára, és őszintén sajnálja a történteket.