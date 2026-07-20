Újabb botrány a Tour de France-on: az éjszaka közepén rángattak ki az ágyból két bringást, nem is állták szó nélkül

A vasárnapi szakaszgyőzelmet Remco Evenepoel szerezte meg, aki a hajrában hajszállal előzte meg Tadej Pogačart. A belga bringás később keményen üzent a doppingellnőröknek - írta meg a The Guardian.

A kétszeres Tour-győztes dán versenyző, Jonas Vingegaard – aki idén a Giro d’Italiát is megnyerte – felkötött jobb karral, óvatosan szállt be a mentőautóba, miután a mezőny Bonneville-nél, egy körforgalom elhagyásakor bukott. Érdemes megjegyezni, hogy Vingegaard-t és a címvédő Tadej Pogačart is szokatlan éjszakai doppingellenőrzésnek vetették alá a Plateau de Solaison-ra vezető 15. szakasz előtt, jóval a megszokott, reggel 6 és este 11 óra közötti időszakon kívül. A Nemzetközi Tesztelési Ügynökség (ITA) Vingegaard-t hajnali két órakor, míg Pogačart hajnali ötkor ellenőrizte.

Pogačar embertelennek nevezte a hajnali ébresztést, és úgy vélte, hogy az teljesen tönkretette dán riválisa alvását, ami akár a bukásához is hozzájárulhatott.

Tudom, milyen érzés. Engem is felébresztettek reggel ötkor, de legalább megvolt a mély alvásom. Ez még mindig jobb, mintha hajnali kettőkor jönnének

– nyilatkozta a szlovén kerékpáros.

Úgy tűnt, a szlovén klasszis teljesítményére nem volt hatással a hajnali zavarás, hiszen ismét ő diktálta a tempót az utolsó emelkedőn, csapattársával, Isaac del Toróval és Evenepoellel a nyomában. Ezúttal azonban a négyszeres bajnok nem tudott felülkerekedni, és nem tudta megelőzni a szakaszgyőzelmet megszerző belga versenyzőt a sprintben. Mögöttük Paul Seixas és Florian Lipowitz indult üldözésre, ám végül mindketten csaknem egy percet veszítettek az összetett versenyben.

Az ITA közleményben ismerte el, hogy az éjszakai tesztelés megzavarhatja a versenyzők pihenését, ám hangsúlyozta, hogy a hatékony küzdelem a dopping ellen indokolt esetben a nappali időszakon kívül is szükségessé teheti az ellenőrzéseket. A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) szabályzata szerint a megszokott idősávon kívüli vizsgálat akkor engedélyezett, ha komoly és megalapozott gyanú merül fel a tiltott szerek használatával kapcsolatban. Más csapatok is megerősítették, hogy a Tour de France folyamán előfordult már náluk is hajnali ötkor kezdődő ellenőrzés.

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Az összetettben ezzel már a második helyre lépő, Pogačar mögött álló Evenepoel a rá jellemző nyíltsággal reagált az esetre.

Őszintén szólva, legszívesebben odaküldeném a csapatomat a doppingellenőrökhöz hajnali háromkor, hogy ébresszék fel őket, hadd tapasztalják meg, milyen ez. Mindannyian tudjuk, hogy a verseny alatt az éjszakai alvás az egyetlen lehetőségünk a regenerációra. Ez embertelen, és sportolóként ezt nem lenne szabad elfogadnunk

– jelentette ki a belga kerékpáros.