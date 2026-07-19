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Újabb rajt-cél győzelem az olasz csodagyerektől: visszatért Antonelli, csak ő nyerheti ezt a vébét?
A Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíjat, amivel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.
A fiatal olasz pilótának a vasárnapi, Spa-Francorchamps-ban aratott diadal már a hatodik futamgyőzelme volt, amelyeket kivétel nélkül az idei szezonban gyűjtött be. Mögötte a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc zárt a második helyen, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen állhatott fel.
Antonelli csapattársa, George Russell számára hamar véget ért a futam, hiszen a brit pilóta egy baleset miatt már az első körben kiesni kényszerült. Ezzel a hátránya 50 pontra nőtt az összetett pontversenyben. A világbajnoki tabella második helyét a Spában negyedikként célba érő, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton foglalja el, a Ferrari brit versenyzőjének lemaradása így jelenleg 45 pont az élen álló Antonellivel szemben.
A világbajnokság rögtön a következő jövő hétvégén a Hungaroringen, a 41. Magyar Nagydíjjal folytatódik - ezután a mezőny elvonul a megszokott nyári szünetre.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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