Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon.
Szörnyű balesetben veszett oda a tehetséges fiatal bokszoló: mindössze 26 éves volt
A 26 éves sportoló idén júniusban a Bokszvilágtanács (WBC) pehelysúlyú női világbajnoki címéért is szorítóba lépett - közölte a The Guardian.
Életét vesztette Hannah Rapp amerikai profi ökölvívó, akit szombaton gázolt halálra egy autós Texasban, miközben kerékpározott – közölte a helyi hatóság. A Brazos megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Rapp egy másik kerékpárossal haladt az úton, amikor a 31 éves Charles Medina elhaladt mellettük az autójával, majd hirtelen megállt és tolatni kezdett. Medina ekkor ütötte el a sportolót, akit a mentők azonnal kórházba szállítottak, de az életét már nem tudták megmenteni.
A nyomozók gondatlan emberölés gyanújával vették őrizetbe Medinát, amelyet a texasi jogszabályok a más halálának gondatlan okozásaként határoznak meg. A seriffhivatal az esetet egyedi incidensnek nevezte, és közölte, hogy a nyomozás még folyamatban van. A börtönnyilvántartás szerint Medinát korábban már többször letartóztatták, többek között lőfegyver gondatlan használata, testi sértés, valamint veszélyes vezetés miatt. Amennyiben bűnösnek találják, akár két évtől húsz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.
Rapp halálhíre mélyen megrendítette a profi ökölvívás világát.
Hannah Rapp elvesztése összetörte a szívünket. Kivételes bokszoló volt, de mindenekelőtt az ökölvívó-családunk pótolhatatlan tagja
– fogalmazott Mauricio Sulaimán, a WBC elnöke.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az indianai születésű Rapp az első kilenc profi mérkőzéséből nyolcat megnyert – ebből ötöt kiütéssel –, egy alkalommal pedig döntetlent játszott. Tizedik mérkőzésén a floridai Tiara Brownt hívta ki a WBC pehelysúlyú világbajnoki övéért. Bár Brown egyhangú pontozással megvédte a címét, a szombati tragédia után meleg szavakkal emlékezett egykori riválisára, akit a legjobb ellenfélnek nevezett, akivel profi pályafutása során találkozott.
Az elsőtől az utolsó gongszóig nagyszerű meccset vívtunk. Megtiszteltetés volt vele egy ringben küzdeni
– írta Brown.
Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től.
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