Váratlan döntést hozott meg az UEFA: hiába vezették be a vébén ezt a szabályt, hallani se akarnak róla Európában

Az UEFA arra utasította a játékvezetőket, hogy a vonatkozó szabályt kizárólag tényleges személytévesztés esetén alkalmazzák - számolt be a BBC Sport.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) úgy döntött, hogy nem alkalmazza a videobíró-rendszer (VAR) azon gyakorlatát, amelyet a 2026-os világbajnokságon vezettek be a műesések utólagos szankcionálására. A sportág szabályalkotó testülete, az IFAB a nyáron úgy módosította a VAR-protokollt, hogy a videobíró beavatkozhat és megváltoztathatja a sárga vagy piros lapot, ha a játékvezető tévesen azonosította a szabálytalankodó játékost.

A világbajnokságon ezt a lehetőséget kétszer is kihasználták. Elsőként az amerikai Tim Ream sárga lapját vonták vissza, amelyet végül a paraguayi Miguel Almirón kapott meg műesésért. Ennél is nagyobb vihart kavart a svájci Breel Embolo kiállítása az Argentína elleni negyeddöntőben, ahol eredetileg Leandro Paredest figyelmeztették szabálytalanság miatt, ám a visszajátszások alapján kiderült, hogy valójában Embolo kezdeményezte az ütközést. Mivel a svájci támadó már rendelkezett sárga lappal, a videobírós vizsgálatot követően kiállították.

Bár a döntések elnyerték a szurkolók tetszését, akik üdvözölték a színészkedés elleni szigorúbb fellépést, a nemzeti bajnokságok képviselői aggodalmukat fejezték ki. Több liga vezetősége is úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy a szabályozás káoszhoz vezethet, mivel így szinte minden sárga lapot felül kellene vizsgálni műesés gyanúja miatt. Ezzel ráadásul egy felemás rendszer jönne létre, hiszen a színészkedést csak akkor vizsgálhatnák, ha a játékvezető felmutatott egy sárga lapot.

Az UEFA érvelése szerint a személytévesztés tisztán ténykérdés, amelynek tisztázásához a játékvezetőnek nem szükséges a pályaszéli monitorhoz futnia. Ezzel szemben a szabálytalanság műeséssé történő átminősítése szubjektív mérlegelés eredménye, amihez a bírónak mindenképpen meg kell vizsgálnia a felvételeket, ahogyan az Almirón és Embolo esetében is történt. Az európai szövetség ezért úgy határozott, hogy a színészkedés nem sorolható a személytévesztés kategóriájába.

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Mivel a VAR a jövőben is közbeavatkozhat a tévesen kiosztott második sárga lapoknál, a műesés továbbra is szankcionálható marad, amennyiben az elkövető játékost kiállítják, vagy ha az esetből tévesen megítélt piros lap, illetve büntetőrúgás születik. Az UEFA emellett elutasította azt a javaslatot is, hogy piros lappal büntessék a szájukat eltakaró labdarúgókat, pedig a világbajnokságon Almirónt és az ecuadori Piero Hincapiét éppen emiatt állították ki. A VAR használatával kapcsolatos részleteket az UEFA tagországainak vezető játékvezetői a jövő heti csúcstalálkozón vitatják meg.