Lényegesen érzékenyebben érinti a változás a jóval szerényebb költségvetésű NB II-es egyesületeket, amelyeknél a szövetségi források a büdzsé lényegesen nagyobb hányadát teszik ki.
Váratlan döntést hozott meg az UEFA: hiába vezették be a vébén ezt a szabályt, hallani se akarnak róla Európában
Az UEFA arra utasította a játékvezetőket, hogy a vonatkozó szabályt kizárólag tényleges személytévesztés esetén alkalmazzák - számolt be a BBC Sport.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) úgy döntött, hogy nem alkalmazza a videobíró-rendszer (VAR) azon gyakorlatát, amelyet a 2026-os világbajnokságon vezettek be a műesések utólagos szankcionálására. A sportág szabályalkotó testülete, az IFAB a nyáron úgy módosította a VAR-protokollt, hogy a videobíró beavatkozhat és megváltoztathatja a sárga vagy piros lapot, ha a játékvezető tévesen azonosította a szabálytalankodó játékost.
A világbajnokságon ezt a lehetőséget kétszer is kihasználták. Elsőként az amerikai Tim Ream sárga lapját vonták vissza, amelyet végül a paraguayi Miguel Almirón kapott meg műesésért. Ennél is nagyobb vihart kavart a svájci Breel Embolo kiállítása az Argentína elleni negyeddöntőben, ahol eredetileg Leandro Paredest figyelmeztették szabálytalanság miatt, ám a visszajátszások alapján kiderült, hogy valójában Embolo kezdeményezte az ütközést. Mivel a svájci támadó már rendelkezett sárga lappal, a videobírós vizsgálatot követően kiállították.
Bár a döntések elnyerték a szurkolók tetszését, akik üdvözölték a színészkedés elleni szigorúbb fellépést, a nemzeti bajnokságok képviselői aggodalmukat fejezték ki. Több liga vezetősége is úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy a szabályozás káoszhoz vezethet, mivel így szinte minden sárga lapot felül kellene vizsgálni műesés gyanúja miatt. Ezzel ráadásul egy felemás rendszer jönne létre, hiszen a színészkedést csak akkor vizsgálhatnák, ha a játékvezető felmutatott egy sárga lapot.
Az UEFA érvelése szerint a személytévesztés tisztán ténykérdés, amelynek tisztázásához a játékvezetőnek nem szükséges a pályaszéli monitorhoz futnia. Ezzel szemben a szabálytalanság műeséssé történő átminősítése szubjektív mérlegelés eredménye, amihez a bírónak mindenképpen meg kell vizsgálnia a felvételeket, ahogyan az Almirón és Embolo esetében is történt. Az európai szövetség ezért úgy határozott, hogy a színészkedés nem sorolható a személytévesztés kategóriájába.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mivel a VAR a jövőben is közbeavatkozhat a tévesen kiosztott második sárga lapoknál, a műesés továbbra is szankcionálható marad, amennyiben az elkövető játékost kiállítják, vagy ha az esetből tévesen megítélt piros lap, illetve büntetőrúgás születik. Az UEFA emellett elutasította azt a javaslatot is, hogy piros lappal büntessék a szájukat eltakaró labdarúgókat, pedig a világbajnokságon Almirónt és az ecuadori Piero Hincapiét éppen emiatt állították ki. A VAR használatával kapcsolatos részleteket az UEFA tagországainak vezető játékvezetői a jövő heti csúcstalálkozón vitatják meg.
Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját...
A Galatasaray és a Besiktas vezetéséből is többeket bevittek a rendőrök, több százan vagy akár ezren is érintettek lehetnek a török foci legnagyobb fogadási botrányában.
Felmerült egy európai ellenjelölt állítása, de kicsi az esélye, hogy le lehet győzni Gianni Infantinot a FIFA elnöki székéért - a támogatottsága most is óriási.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csökkentsék a fizikai megterhelést a szabadban, és lehetőség szerint maradjanak zárt térben
Lando Norris bízik abban, hogy a hétvégi Belga Nagydíjon is versenyképes lehet annak ellenére, hogy tízhelyes rajtbüntetést kapott.
Bár történelmi szereplés kapujában áll a litván focicsapat, július 31-ére már bérbeadták Pitbullnak a stadionjukat, így most kereshetnek helyszínt.
A győztes csapat tagjai nem csak aranyérmeket és a világbajnoki trófeát, hanem bajnoki emlékgyűrűt is kapnak - régi amerikai hagyomány szerint.
A Spanyolország–Argentína döntőt a szlovén Slavko Vinčić vezeti, míg a bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela kapta.
A bírósági végzés jogsértőnek találta a FIFA másodlagos jegypiacon alkalmazott több gyakorlatát is.
Szoboszlai a hírek szerint négy évre köti új szerződését, azt egyelőre nem tudni, mennyit keres majd hetente.
Nakamura szerint teljes tévúton jár a szövetség a világbajnokság új lebonyolítási rendszerével még akkor is, ha esetleg Magnus Carlsent akarja velük visszahódítani az élsakkba.
Bár a hatmilliárdos összeg négymilliárd forinttal elmarad az előző évitől, a hazai kluboknak pedig a kormányváltást követően is létfontosságú bevételi forrást jelent.
Most érkezett! Halasztják a hétvégi Balaton-átúszást, kitűztek egy új dátumot: vajon ott megtartható lesz?
A Budapest Sportiroda és a vízirendészet közös állásfoglalása alapján egy héttel eltolták a rendezvényt, most nem lehetne biztonságosan megtartani.
A szakember a 2028-as, Nagy-Britanniában sorra kerülő Európa-bajnokság végéig biztosan a padon maradhat.
Az Anglia elleni győzelmet a Falkland-szigetekre vonatkozó területi követeléseket hirdető transzparenssel ünnepelte az argentin csapat
Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben
Gordon ugyan még vezetést szerzett Angliának, de a csattanót Fernández és Martínezhozták: a címvédő argentinok ott vannak a fináléban.
Az angolok szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott játékosai teherbírásáról és küzdőszelleméről a történelmi jelentőségű atlantai összecsapás előtt.
Tényleg elhagyja a Realt az egyik legnagyobb sztárja? Vakarhatja a fejét Pérez és Mourinho, nem állnak jól a dolgok
Bár a brazil Vinícius többször is hangoztatta, hogy a Bernabéuban képzeli el a jövőjét, az egyeztetések holtpontra jutottak.