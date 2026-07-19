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Komoly tervet jelentett be az NFL vezére: tíz új országba vinnék el az Egyesült Államok kedvenc sportját, mit szólnak a szurkolók?
Az NFL vezetője Japán felé is terjeszkedne, bár a liga nem először járna ezzel a távol-keleti országban.
Az NFL tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését, a liga első embere, Roger Goodell ugyanis a Fanatics Fest elnevezésű rendezvényen elárulta, hogy nagyjából tíz új országot mérlegelnek az alapszakasz-mérkőzések jövőbeli helyszíneként, amelyek közül Japánt külön is kiemelte.
A főkommisszár arra a kérdésre, hogy hová vinné legszívesebben a liga egyik tétmérkőzését, úgy felelt, hogy körülbelül tíz ilyen célpontot tartanak számon. Ezek közül Tokiót emelte ki, hozzátéve, hogy bár rendeztek már ott mérkőzést, az csupán felkészülési találkozó volt, most viszont szeretnének egy valódi alapszakasz-meccset is a japán fővárosba vinni.
A liga korábban már több alkalommal is játszott felkészülési mérkőzést Tokióban, egészen 1976-ig visszamenően, amikor a Chargers és a Cardinals csapata csapott össze.
A terjeszkedési tervek megvalósítása azonban nemcsak a liga vezetésén múlik. Az NFL évente tizenhatra emelné a külföldön játszott mérkőzések számát, ehhez viszont a játékosok szakszervezetének, az NFLPA-nak a jóváhagyása is szükséges, amelynek feljebb kellene tolnia a jelenleg érvényben lévő tízmeccses korlátot.
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