2026. július 19. vasárnap Emília
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország 4 6 Anglia
ENG
 Vége
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Ma 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball, nfl, amerikai foci, elkapás, tojáslabda
Sport

Komoly tervet jelentett be az NFL vezére: tíz új országba vinnék el az Egyesült Államok kedvenc sportját, mit szólnak a szurkolók?

Pénzcentrum
2026. július 19. 15:01

Az NFL vezetője Japán felé is terjeszkedne, bár a liga nem először járna ezzel a távol-keleti országban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az NFL tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését, a liga első embere, Roger Goodell ugyanis a Fanatics Fest elnevezésű rendezvényen elárulta, hogy nagyjából tíz új országot mérlegelnek az alapszakasz-mérkőzések jövőbeli helyszíneként, amelyek közül Japánt külön is kiemelte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A főkommisszár arra a kérdésre, hogy hová vinné legszívesebben a liga egyik tétmérkőzését, úgy felelt, hogy körülbelül tíz ilyen célpontot tartanak számon. Ezek közül Tokiót emelte ki, hozzátéve, hogy bár rendeztek már ott mérkőzést, az csupán felkészülési találkozó volt, most viszont szeretnének egy valódi alapszakasz-meccset is a japán fővárosba vinni.

A liga korábban már több alkalommal is játszott felkészülési mérkőzést Tokióban, egészen 1976-ig visszamenően, amikor a Chargers és a Cardinals csapata csapott össze.

A terjeszkedési tervek megvalósítása azonban nemcsak a liga vezetésén múlik. Az NFL évente tizenhatra emelné a külföldön játszott mérkőzések számát, ehhez viszont a játékosok szakszervezetének, az NFLPA-nak a jóváhagyása is szükséges, amelynek feljebb kellene tolnia a jelenleg érvényben lévő tízmeccses korlátot.
Címlapkép: Getty Images
#szakszervezet #sport #egyesült államok #meccs #japán #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:26
14:04
13:31
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 18.
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2026. július 19.
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
2026. július 18.
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
2026. július 18.
Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a nyári szabadságról: értékes napokat bukhatsz, ha erre nem figyelsz
NAPTÁR
Tovább
2026. július 19. vasárnap
Emília
29. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
1 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
7 napja
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
4
2 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
5
6 napja
Foci vb 2026: összeeresztettük az AI-okat, teljesen más győztest jósol a ChatGPT, a Grok és a Copilot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 13:02
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 11:30
Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus
Agrárszektor  |  2026. július 19. 14:31
Évek óta súlyos vízválság fenyeget, mégsem teszünk semmit