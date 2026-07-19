Páncélszekrényben őrzik a vb-trófeát: eszement összeget ér, másolatot kapnak a győztesek

A vasárnap véget érő labdarúgó-világbajnokság döntősei az 1971-ben megalkotott, 18 karátos aranyból készült FIFA-világkupáért küzdenek meg. A szigorúan őrzött eredeti serleget a bajnokcsapat nem tarthatja meg - húszmillió dollárt ér.

A mintegy húszmillió dollár értékűre becsült, 36,5 centiméter magas és több mint hat kilogrammos kupát Silvio Gazzaniga olasz szobrászművész készítette. Az ikonikus ereklyét elsőként a német válogatott csapatkapitánya, Franz Beckenbauer emelhette a magasba az 1974-es tornán.

A szurkolók az eredeti trófeával kizárólag a világbajnokságok nyitómérkőzésein és a döntők alkalmával találkozhatnak. A tornák közötti időszakban a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi székházának páncélszekrényében őrzik, így a mindenkori aranyérmes is csupán egy aranyozott bronzmásolatot vihet haza. Bár a valódi kupára minden győztes nemzet nevét rávésik, 2038-ra már nem marad rajta több szabad hely a bajnokok számára.

A trófea elődje, a Jules Rimet-kupa még vándorserlegként működött, amelyet a győztes mindig négy évre kapott meg. Miután Brazília az 1970-es mexikói világbajnokságon harmadszor is diadalmaskodott, végleg megtarthatta az akkori serleget. Ezt a dél-amerikai ország labdarúgó-szövetségének székházában őrizték egészen 1983-ig, amikor ismeretlen tettesek ellopták, és azóta sem került elő.