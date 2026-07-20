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Soha nem látott bizarr döntést hozott a teniszszövetség: kötelező DNS-teszt dönthet a női játékosok sorsáról
Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon - közölte a BBC Sport.
A nemzetközi versenyeket rendező és felügyelő Női Teniszszövetség (WTA) új szabályozást vezet be, amely szerint a jövőben minden játékosnak genetikai nemvizsgálaton kell átesnie ahhoz, hogy elindulhasson a szervezet tornáin. A megújított részvételi szabályzat értelmében a versenyzőknek szájüregi kenetet, illetve vér- vagy nyálmintát kell adniuk az SRY-gén jelenlétének vizsgálatához. Ez a gén az Y-kromoszóma része, és a férfi nemi jellegek kialakulásáért felelős. A vizsgálatot minden játékosnak egyszer kell elvégeztetnie az élete során, és kizárólag negatív eredménnyel – azaz a gén hiányát igazolva – léphet pályára a versenysorozatban.
Pozitív teszteredmény esetén a versenyzőknek további orvosi vizsgálatokon kell átesniük, mielőtt engedélyt kaphatnának a játékra. Az új szabályozás emellett előírja, hogy a teniszezőknek alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amely szerint a vizsgálat megtagadása fegyelmi eljárást vonhat maga után.
A WTA korábbi, legutóbb 2024-ben frissített szabályzata még lehetővé tette a transznemű nők indulását a tornákon, amennyiben a tesztoszteronszintjüket két éven át folyamatosan 2,5 nmol/l alatt tartották. Jelenleg egyetlen transznemű nő sem szerepel a WTA-túra mezőnyében.
A szövetség közleménye szerint az intézkedés célja az esélyegyenlőség biztosítása és a tisztességes verseny feltételeinek megőrzése. Az 1975 óta érvényben lévő részvételi szabályzatot rendszeresen felülvizsgálják. A mostani, immár a biológiai nemen alapuló módosítást a tagokkal folytatott egyeztetések után hagyta jóvá a WTA igazgatótanácsa.
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A teniszszövetség ezzel több más sportág példáját követi. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) tavaly, 2025 szeptemberében vezetett be hasonló, egyszeri génvizsgálatot a női kategóriában induló sportolók számára, míg a World Boxing 2025 májusában tette kötelezővé az SRY-tesztet a női mezőnyben versenyzők körében.
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