2026. július 20. hétfő Illés
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
stefi graf, teniszk, reklám, lidl
Sport

Soha nem látott bizarr döntést hozott a teniszszövetség: kötelező DNS-teszt dönthet a női játékosok sorsáról

Pénzcentrum
2026. július 20. 18:42

Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon - közölte a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nemzetközi versenyeket rendező és felügyelő Női Teniszszövetség (WTA) új szabályozást vezet be, amely szerint a jövőben minden játékosnak genetikai nemvizsgálaton kell átesnie ahhoz, hogy elindulhasson a szervezet tornáin. A megújított részvételi szabályzat értelmében a versenyzőknek szájüregi kenetet, illetve vér- vagy nyálmintát kell adniuk az SRY-gén jelenlétének vizsgálatához. Ez a gén az Y-kromoszóma része, és a férfi nemi jellegek kialakulásáért felelős. A vizsgálatot minden játékosnak egyszer kell elvégeztetnie az élete során, és kizárólag negatív eredménnyel – azaz a gén hiányát igazolva – léphet pályára a versenysorozatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pozitív teszteredmény esetén a versenyzőknek további orvosi vizsgálatokon kell átesniük, mielőtt engedélyt kaphatnának a játékra. Az új szabályozás emellett előírja, hogy a teniszezőknek alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amely szerint a vizsgálat megtagadása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

A WTA korábbi, legutóbb 2024-ben frissített szabályzata még lehetővé tette a transznemű nők indulását a tornákon, amennyiben a tesztoszteronszintjüket két éven át folyamatosan 2,5 nmol/l alatt tartották. Jelenleg egyetlen transznemű nő sem szerepel a WTA-túra mezőnyében.

A szövetség közleménye szerint az intézkedés célja az esélyegyenlőség biztosítása és a tisztességes verseny feltételeinek megőrzése. Az 1975 óta érvényben lévő részvételi szabályzatot rendszeresen felülvizsgálják. A mostani, immár a biológiai nemen alapuló módosítást a tagokkal folytatott egyeztetések után hagyta jóvá a WTA igazgatótanácsa.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A teniszszövetség ezzel több más sportág példáját követi. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) tavaly, 2025 szeptemberében vezetett be hasonló, egyszeri génvizsgálatot a női kategóriában induló sportolók számára, míg a World Boxing 2025 májusában tette kötelezővé az SRY-tesztet a női mezőnyben versenyzők körében.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #sport #szabályozás #nők #döntés #boksz #sportoló #tenisz #teniszező #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:27
19:18
19:11
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
3 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
3 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
4
1 hete
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
5
21 órája
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:11
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:02
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
Agrárszektor  |  2026. július 20. 19:27
Teljesen megváltozhat a növényvédelem: erre készülhetnek a gazdák?