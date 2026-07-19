Mindenki erre várt egész évben: jön a spanyol-argentin döntő, ma megtudjuk, ki nyeri a vébét

A spanyolok eddig szinte minden ellenfelüket felőrölték, Argentína viszont sokszor már a sírból hozta vissza a meccseit - két nagyon különböző vébéje van a két döntős csapatnak, és szinte megjósolhatatlan, mi következik a ma esti fináléban.

A mindent eldöntő mérkőzés következik a rekordhosszúságú, öthetesre nyúlt 2026-os focivilágbajnokságon: ma este kilenckor Spanyolország és Argentína találkozik egymással New Jerseyben, a MetLife Stadionban. Két olyan válogatott jutott el a fináléig, amely nemcsak kiváló egyéni képességű játékosokkal rendelkezik, hanem taktikai szempontból is a torna legérettebb futballját játszotta.

A spanyolok Franciaországot, az argentinok pedig Angliát ejtették ki az elődöntőben: lássuk most a várható taktikát, a legnagyobb sztárokat, és azt, vajon tényleg csak minimális lesz a különbség, vagy megint egy olyan apikus finálét láthatunk, mint a katari vébén?

A labdabirtoklás mesterei a spanyolok

Spanyolország várhatóan a jól megszokott 4–3–3-as rendszerben lép pályára, amely labdabirtoklás közben gyakran 3–2–5-ös felállássá alakul. Luis de la Fuente csapatának legnagyobb erőssége továbbra is a középpálya: Rodri irányításával rendkívül ritkán veszítik el a labdát, Fabián Ruiz és Dani Olmo pedig folyamatos mozgásával rengeteg szabad területet nyit meg a szélsők előtt. A torna során mindössze egy gólt kaptak, ami jól mutatja, hogy nemcsak támadásban, hanem védekezésben is kiegyensúlyozottak.

A spanyolok ugyanakkor sebezhetők lehetnek átmeneteknél. Mivel a két szélső hátvéd rendszeresen magasan helyezkedik, a gyors kontrák mögéjük kerülhetnek. Emellett a széleken Nico Williams sérülése miatt valamivel kisebb a variációs lehetőségük, így több kreatív teher hárul Lamine Yamalra.

Hibára várnak az argentinok, de vajon jól teszik?

Lionel Scaloni vélhetően ismét a 4–4–2 és 4–2–3–1 közötti rugalmas rendszerrel küldi pályára csapatát. Védekezésben az argentinok mélyebben helyezkednek, mint a spanyolok, de labdaszerzés után rendkívül gyorsan váltanak támadásba. Rodrigo De Paul és Enzo Fernández rengeteget dolgozik a középpályán, miközben Lionel Messi szabad szerepkörben mozoghat.

Az argentinok legnagyobb gyengesége a védelem mögötti terület lehet. Ha a spanyolok gyors oldalváltásokkal ki tudják húzni a négyvédős sort, könnyen kialakulhatnak egy az egy elleni szituációk. Emellett a világbajnok ugyan több nehéz mérkőzést is megfordított a tornán, de többször is engedte vissza ellenfelét a meccsbe, ami egy ilyen mérkőzésen természetesen végzetes hiba lehet.

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FIFA Világbajnokság Spanyolország Argentína 2026. július 19. vasárnap 21:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Egymás elleni statisztika: 6 meccs Győzelem Spanyolország: 3 (50%) Argentína: 3 (50%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Spanyolország: 13 Argentína: 11 Gólkülönbség: 2 Hazai győzelem Spanyolország: 3 Argentína: 3 Vendéggyőzelem Spanyolország: 0 Argentína: 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.17.

Egyéni megmozdulások döntik el?

A spanyoloknál természetesen Lamine Yamalra figyel majd minden szem - annak ellenére is, hogy a fiatal szélsőnek még csak egy gólja van a világbajnokságon. A Barcelona csodagyereke viszont egyetlen megmozdulásával képes emberelőnyt kialakítani, ráadásul befelé cselezve és kívülről is egyaránt veszélyes. Legalább ennyire fontos lehet azonban Rodri szerepe a spanyoloknál, aki nemcsak a játék ritmusát diktálja, hanem Messi mozgását is igyekszik majd korlátozni.

Az argentinoknál Lionel Messi továbbra is a legfontosabb játékos. A spanyolokat jól ismerő legendás támadó a döntő pillanatokban még mindig képes eldönteni egy találkozót, és ezt ezen a tornán 39 éves kora ellenére is többször bizonyította. Mellette Julián Álvarez jelentheti a legnagyobb veszélyt: rengeteget mozog a védők között, agresszíven letámad, és kiválóan használja ki a Messi által megnyitott területeket.

Középpálya vagy letámadások, ez itt a kérdés

A döntő legfontosabb taktikai kérdése az lesz, hogy Spanyolország képes lesz-e végig uralni a labdát, vagy Argentína rá tudja kényszeríteni saját ritmusát a mérkőzésre. Ha Rodri és Fabián Ruiz zavartalanul szervezhet, a spanyolok hosszú periódusokra beszoríthatják riválisukat. Ha viszont De Paul és Enzo Fernández sok labdát szerez, Messi és Álvarez előtt rendszeresen megnyílhat a spanyol védelem.

Papíron minimális különbség választja el egymástól a két együttest. A spanyolok szervezettebb pozíciós futballt játszanak, Argentína viszont talán rutinosabb a kiélezett kieséses mérkőzéseken. Éppen ezért könnyen elképzelhető, hogy a világbajnoki döntőt egyetlen villanás, egy pontrúgás vagy egy egyéni zseniális megoldás dönti majd el.