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A vb-döntőn alázták porig Donald Trumpot: ilyen még senkivel nem történt, ezzel húzta ki a gyufát + videó
Hangos füttyszó fogadta Donald Trumpot és Gianni Infantinót, amikor a labdarúgó-világbajnokság döntőjének eredményhirdetésére a pályára léptek, ráadásul az amerikai elnök még a győztes spanyol válogatott ünneplésébe is megpróbált beállni - jelentette a The Guardian.
Amint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a 2026-os világbajnokságot a spanyol válogatott nyerte, miután egy klasszikusnak nehezen nevezhető döntőben, hosszabbítás után 1-0-ra legyőzték Argentínát vasárnap. A győztes gólt Ferran Torres szerezte, Spanyolország pedig a két évvel ezelőtti Eb-elsőség mellé a vb-trófeát is hazaviheti.
Vélhetően azonban Donald Trump sem ilyen napra számított: az elnököt és Gianni Infantinot, a FIFA első emberét nagyon hangosan kifütyülték, amikor a VIP-szektorból a pályára érkeztek átadni az érmeket és a világbajnoki trófeát.
Trump korábban az elnöki helikopter, a Marine One fedélzetén érkezett a stadionhoz, amely mintegy negyvenöt perccel a kezdőrúgás előtt körözött a helyszín felett. Az elnök a mérkőzést egy üvegfallal elzárt luxuspáholyban, Gianni Infantino FIFA-elnök társaságában nézte végig.
Amikor az elnök és a FIFA vezetője a pályára lépett a díjátadóra, hatalmas füttyszó áradt a lelátókról. A Fehér Ház hivatalos beszámolója szerint a nézőtéri zajszint a korábbi 78 decibelről 84 decibelre ugrott az államfő megjelenésekor.
Miután Trump átadta a világbajnoki trófeát a spanyol csapatnak, megpróbált a győztesekkel a dobogón maradni az ünneplés alatt, ám a spanyol csapatkapitány, Rodri és Gianni Infantino finoman elterelte onnan. Ha pedig ez nem lenne elég, a győztes spanyolok egyik játékosa, Mikel Merino még gúnyolódva az elnök egyszer bemutatott táncát is utánozta - a jelenetről itt a videó:
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Trump lett az első olyan hivatalban lévő amerikai elnök, aki személyesen vett részt egy hazai rendezésű világbajnokság döntőjén. Az 1994-es hazai tornán az akkori elnök, Bill Clinton kihagyta a finálét, így a trófeát akkor Al Gore alelnök adta át a győztesnek.
Trump köztudottan szoros kapcsolatot ápol a nemzetközi szövetség elnökével, amely ezen a világbajnokságon komoly botrányt is okozott: még a nyolcaddöntő előtt személyesen lobbizott Infantinónál az amerikai válogatott játékosa, Folarin Balogun vitatott kiállítása miatti eltiltásának eltörléséért. Bár a FIFA végül visszavonta a büntetést, a politikai visszhang rányomta a bélyegét a válogatott teljesítményére, amely végül a Belgium elleni vereséggel búcsúzott a tornától.
A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték.
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