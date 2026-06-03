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Elképesztő, mekkorát ment Szoboszlai Dominik cége: többszázmilliós plusszal zárták 2025-öt
Miközben a Liverpool magyar válogatott labdarúgójának cégei dinamikus növekedést és komoly nyereséget értek el, a családjához köthető alapítvány egyelőre érdemi bevétel nélkül működik - jelentette a 444.hu.
Jelentősen növelték vagyonukat Szoboszlai Dominik magyarországi és brit érdekeltségei a legutóbbi üzleti évben. A sportoló magyarországi vállalkozása, az SZD10 Magyarország Kft. egy év alatt több mint 54 százalékkal növelte az árbevételét: a cég tavaly 348,8 millió forintos forgalom mellett 140,9 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el.
Szoboszlai ugyanakkor nem vett fel osztalékot a cégből, hanem a nyereséget a mindössze egy főt foglalkoztató, Esterházy Mátyás menedzser által vezetett társaságban hagyta, a vállalkozás saját tőkéje 283,1 millió forintra, a készpénzállománya pedig 446,5 millió forintra emelkedett.
A klubjában bónuszok nélkül évente nettó 1,4 milliárd forintot, azaz mintegy 3,43 millió fontot kereső játékos az Egyesült Királyságban is sikeres vállalkozást vezet. A 2023 nyarán alapított, kizárólag az ő tulajdonában lévő és általa irányított SZD10 Limited elsősorban az arculati és szellemi tulajdonjogok hasznosításával foglalkozik. A legutóbbi üzleti év végére az alkalmazott nélkül működő brit társaság saját tőkéje több mint a duplájára, 2,24 millió fontra nőtt, míg a pénzeszközei elérték a 2,38 millió fontot, ami nagyjából 971 millió forintnak felel meg.
A profitorientált vállalkozások mellett a Szoboszlai családhoz egy jótékonysági szervezet is kapcsolódik. A sportoló édesapja, Szoboszlai Zsolt által képviselt Endless Goals Alapítvány célja a fiatal tehetségek támogatása, az oktatás segítése és az egészséges életmódra nevelés. A szervezet ugyanakkor egyelőre nem kezdte meg az aktív működését, így a legutóbbi beszámoló szerint nem volt bevétele. A felmerülő minimális kiadások miatt a szervezet 159 ezer forintos veszteséggel zárta az évet, aminek következtében a saját tőkéje 815 ezer forintra csökkent.
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címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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