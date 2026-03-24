Nem áll le Szoboszlai Dominik: megint komoly luxusórát villantott a válogatott kapitánya
Szoboszlai ismét egy luxusórában érkezett haza, a szakértők szerint több tízmilliós ékszer díszíti kezét.
Megérkezett tegnap a válogatott keret Telkibe, ahol felkészülnek a két barátságos meccsre: a csapat szombaton Szlovénia, néhány napra rá pedig Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában.
A megérkezés természetesen vonatkozik a csapatkapitányra, Szoboszlai Dominikra is, aki feleségével és lányával érkezett meg. Ezt egy Instagram-posztban tudatta egy szép családi képpel:
A szakértők azonban nem csak a képet vették észre, hanem azt is, hogy a 25 éves középpályás ismét egy igen drága karórát választott a szettjéhez. Mint kiderült, az óra egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked,
melynek ára 120 ezer dollár, vagyis átszámítva nagyjából 60 millió forint.
A válogatott csapatkapitányáról régóta tudni, hogy nagyon szereti a luxusórákat: nemrégiben, egy Budapesten készült interjúban egy ritka Richard Mille karórát viselt, ami még ennél is drágább, a szakértők szerint 100 millió forint. Persze, az isgaz, hogy telik is rá: Szoboszlai a Liverpoolban jelenleg heti 120 ezer brit fontot keres, és a hírek szerint nemsokára leülnek tárgyalni egy új szerződésről. Erről itt írtunk:
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
-
-
