Nem áll le Szoboszlai Dominik: megint komoly luxusórát villantott a válogatott kapitánya

Szoboszlai ismét egy luxusórában érkezett haza, a szakértők szerint több tízmilliós ékszer díszíti kezét.

Megérkezett tegnap a válogatott keret Telkibe, ahol felkészülnek a két barátságos meccsre: a csapat szombaton Szlovénia, néhány napra rá pedig Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

A megérkezés természetesen vonatkozik a csapatkapitányra, Szoboszlai Dominikra is, aki feleségével és lányával érkezett meg. Ezt egy Instagram-posztban tudatta egy szép családi képpel:

A szakértők azonban nem csak a képet vették észre, hanem azt is, hogy a 25 éves középpályás ismét egy igen drága karórát választott a szettjéhez. Mint kiderült, az óra egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked,

melynek ára 120 ezer dollár, vagyis átszámítva nagyjából 60 millió forint.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A válogatott csapatkapitányáról régóta tudni, hogy nagyon szereti a luxusórákat: nemrégiben, egy Budapesten készült interjúban egy ritka Richard Mille karórát viselt, ami még ennél is drágább, a szakértők szerint 100 millió forint. Persze, az isgaz, hogy telik is rá: Szoboszlai a Liverpoolban jelenleg heti 120 ezer brit fontot keres, és a hírek szerint nemsokára leülnek tárgyalni egy új szerződésről. Erről itt írtunk:

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA