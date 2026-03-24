2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Stuttgart, 2024. június 19.Szoboszlai Dominik (j) és a német Antonio Rüdiger a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának 2. fordulójában játszott Németország - Magyarország mérkõzésen a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 19-én.
Sport

Nem áll le Szoboszlai Dominik: megint komoly luxusórát villantott a válogatott kapitánya

Pénzcentrum
2026. március 24. 09:30

Szoboszlai ismét egy luxusórában érkezett haza, a szakértők szerint több tízmilliós ékszer díszíti kezét.

Megérkezett tegnap a válogatott keret Telkibe, ahol felkészülnek a két barátságos meccsre: a csapat szombaton Szlovénia, néhány napra rá pedig Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

A megérkezés természetesen vonatkozik a csapatkapitányra, Szoboszlai Dominikra is, aki feleségével és lányával érkezett meg. Ezt egy Instagram-posztban tudatta egy szép családi képpel:

A szakértők azonban nem csak a képet vették észre, hanem azt is, hogy a 25 éves középpályás ismét egy igen drága karórát választott a szettjéhez. Mint kiderült, az óra egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked,

melynek ára 120 ezer dollár, vagyis átszámítva nagyjából 60 millió forint.

A válogatott csapatkapitányáról régóta tudni, hogy nagyon szereti a luxusórákat: nemrégiben, egy Budapesten készült interjúban egy ritka Richard Mille karórát viselt, ami még ennél is drágább, a szakértők szerint 100 millió forint. Persze, az isgaz, hogy telik is rá: Szoboszlai a Liverpoolban jelenleg heti 120 ezer brit fontot keres, és a hírek szerint nemsokára leülnek tárgyalni egy új szerződésről. Erről itt írtunk:

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
