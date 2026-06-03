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Sport

Jó hírt kaptak az orosz sportolók sikersportágukban: már ebben a hónapban visszatérhetnek a pástra

Pénzcentrum
2026. június 3. 11:13

Az orosz vívók már ebben a hónapban, a hongkongi vb-n is saját zászlajuk alatt versenyezhetnek.

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A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) döntése értelmében az orosz és fehérorosz sportolók ismét a saját zászlójuk alatt, nemzeti himnuszuk kíséretében vehetnek részt a nemzetközi versenyeken - igaz, Európában még vonatkoznak rájuk a szankciók.

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A vívók a nemzeti jelképeiket először a június 22. és 30. között zajló hongkongi világbajnokságon használhatják. Bár a franciaországi Európa-bajnokságot korábban, június 16. és 21. között rendezik meg, Ilgar Mamedov, az orosz szövetség elnöke szerint azon a viadalon a versenyzők még nem képviselhetik hivatalosan a hazájukat.

A vívószövetség ezzel a hatodik olyan olimpiai sportági szövetség lett, amely feloldotta a nemzeti szimbólumok használatára vonatkozó korlátozásokat. Korábban a cselgáncs-, a tekvondó-, a birkózó- és a tornaszövetség, valamint a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet hozott hasonló, az orosz sportolóknak kedvező döntést.
Címlapkép: Getty Images
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