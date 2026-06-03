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Berúgják az ajtót a belgák? Egy év után góllal tért vissza a szupersztár, nagy az izgalom a csapatnál

Pénzcentrum
2026. június 3. 16:44

Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyen Romelu Lukaku egyéves válogatottbeli távollét után góllal tért vissza - tudósított a Football365.

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Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyből az egy éves válogatott szünet után góllal tért vissza Romelo Lukaku. A mérkőzésen Youri Tielemans, a belgák csapatkapitánya szerzett vezetést, kihasználva a horvát védelem hibáját. A második félidőben aztán Belgium már egyértelműen uralta a pályát, Lukaku hosszabbításban szerzett találata pedig méltó lezárása volt a találkozónak.

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Lukaku sérülése miatt legutóbb márciusban lépett pályára  - és az egész idényben rendkívül kevés játéklehetőséget kapott a Napoliban -, a hosszabbításban szerezte meg 90. találatát a nemzeti csapatban.

Számára ez hatalmas dolog, hiszen a gólokért él. Nagyon örülünk, hogy betalált, de továbbra is körültekintőnek kell lennünk. Veszélyes lehet siettetni a dolgokat, lépésről lépésre kell újra felépítenünk őt. Hosszú kihagyás után gyakran előfordul, hogy valaki az elején remekül teljesít, majd jön egy kisebb visszaesés

- intett mindenkit óvatosságra Rudi Garcia szövetségi kapitány.

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Kevin De Bruyne, a veterán középpályás szerint szoros mérkőzést játszottak, amelyen a szakmai stáb több játékelemet is kipróbált, de nem feltétlenül azzal a céllal, hogy mindent azonnal élesben alkalmazzanak a világbajnokságon.

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Csapatként meglehetősen kompaktak voltunk, és kevés lehetőséget engedtünk az ellenfélnek. Néhány dolgot még finomítanunk kell, és vannak területek, ahol jobban is tudunk játszani

– ismerte el a középpályás, hozzátéve, hogy a vb során is számítanak majd nehezebb pillanatokra.

Belgium szombaton Brüsszelben, Tunézia ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését, mielőtt az Egyesült Államokba utazna, ahol június 15-én Seattle-ben, Egyiptom ellen kezdi meg szereplését a G csoportban.
Címlapkép: Getty Images
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