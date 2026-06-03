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Berúgják az ajtót a belgák? Egy év után góllal tért vissza a szupersztár, nagy az izgalom a csapatnál
Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyen Romelu Lukaku egyéves válogatottbeli távollét után góllal tért vissza - tudósított a Football365.
Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyből az egy éves válogatott szünet után góllal tért vissza Romelo Lukaku. A mérkőzésen Youri Tielemans, a belgák csapatkapitánya szerzett vezetést, kihasználva a horvát védelem hibáját. A második félidőben aztán Belgium már egyértelműen uralta a pályát, Lukaku hosszabbításban szerzett találata pedig méltó lezárása volt a találkozónak.
Lukaku sérülése miatt legutóbb márciusban lépett pályára - és az egész idényben rendkívül kevés játéklehetőséget kapott a Napoliban -, a hosszabbításban szerezte meg 90. találatát a nemzeti csapatban.
Számára ez hatalmas dolog, hiszen a gólokért él. Nagyon örülünk, hogy betalált, de továbbra is körültekintőnek kell lennünk. Veszélyes lehet siettetni a dolgokat, lépésről lépésre kell újra felépítenünk őt. Hosszú kihagyás után gyakran előfordul, hogy valaki az elején remekül teljesít, majd jön egy kisebb visszaesés
- intett mindenkit óvatosságra Rudi Garcia szövetségi kapitány.
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