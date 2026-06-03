Hatalmas dobásra készül a Balaton favorit kertmozija: igazi kasszasikerek érkeznek a csillagos ég alá

Facebookon jött a hír, június 5-én újra nyit a Balatonakali Kertmozi, ezzel hivatalosan is elindul a 2026-os balatoni szabadtéri moziszezon. A Balaton-parti településen idén is a csillagos ég alatt indulnak a vetítések, családi filmekkel, animációkkal és nagy közönségkedvencekkel.

A szervezők közlése szerint júniusban egymást követik majd a vetítések a Balatonakali Kertmoziban, és a programot kifejezetten úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon magának élményt: a gyerekektől a fiatalokon át a klasszikus mozifilmek rajongóiig.

A műsorban több ismert cím is szerepel: a bejelentés szerint látható lesz többek között a Star Wars: A Mandalóri és Grogu, a Toy Story 5, a Zootropolis 2, Az Ördög Pradát visel 2, a Michael, valamint a Magyar menyegző is.

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A balatonakali kertmozi évek óta a környék egyik különleges kulturális találkozópontja: a vetítések nem klasszikus moziteremben, hanem szabadtéren, a Balaton közelségében zajlanak. A szervezők arra buzdítanak mindenkit, hogy családdal, barátokkal vagy akár egy spontán esti programként is érkezzenek, hiszen a szezon során egyre több vetítéssel készülnek.

A szezon június 5-én indul, és a nyár előrehaladtával várhatóan tovább bővül a kínálat.