2026. június 3. szerda Klotild
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hátsó nézetű felvétel felismerhetetlen emberek szabadidejüket töltve családi filmet néznek a moziban nagy képernyőn
HelloVidék

Hatalmas dobásra készül a Balaton favorit kertmozija: igazi kasszasikerek érkeznek a csillagos ég alá

HelloVidék
2026. június 3. 17:15

Facebookon jött a hír, június 5-én újra nyit a Balatonakali Kertmozi, ezzel hivatalosan is elindul a 2026-os balatoni szabadtéri moziszezon. A Balaton-parti településen idén is a csillagos ég alatt indulnak a vetítések, családi filmekkel, animációkkal és nagy közönségkedvencekkel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szervezők közlése szerint júniusban egymást követik majd a vetítések a Balatonakali Kertmoziban, és a programot kifejezetten úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon magának élményt: a gyerekektől a fiatalokon át a klasszikus mozifilmek rajongóiig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A műsorban több ismert cím is szerepel: a bejelentés szerint látható lesz többek között a Star Wars: A Mandalóri és Grogu, a Toy Story 5, a Zootropolis 2, Az Ördög Pradát visel 2, a Michael, valamint a Magyar menyegző is.

 

 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A balatonakali kertmozi évek óta a környék egyik különleges kulturális találkozópontja: a vetítések nem klasszikus moziteremben, hanem szabadtéren, a Balaton közelségében zajlanak. A szervezők arra buzdítanak mindenkit, hogy családdal, barátokkal vagy akár egy spontán esti programként is érkezzenek, hiszen a szezon során egyre több vetítéssel készülnek.

A szezon június 5-én indul, és a nyár előrehaladtával várhatóan tovább bővül a kínálat.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #mozi #nyár #szabadidő #film #programok #június #kultúra #kikapcsolódás #hellovidék #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:51
17:43
17:38
17:33
Pénzcentrum
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
6 napja
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
3
5 napja
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
4
2 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
5
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 18:01
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 16:06
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Agrárszektor  |  2026. június 3. 17:27
Fontos változás a magyar földeken: új fegyvert vethetnek be a gazdák