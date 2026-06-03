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Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Drasztikus változás jön a focivébén: vége az örökös les miattai veszekedésnek?

Pénzcentrum
2026. június 3. 11:43

A FIFA új, félautomatikus lestechnológiát és további technológiai fejlesztéseket vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Az újítások gyorsabbá és pontosabbá teszik a játékvezetői döntéshozatalt, miközben csökkenthetik a késleltetett asszisztensi jelzésekből adódó frusztrációt és a sérülésveszélyt - jelentette a BBC Sport.

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A nemzetközi szövetség egy fejlettebb, félautomatikus leshelyzet-meghatározó rendszert biztosít a videóbíró-asszisztens (VAR) munkájának támogatására, és az újítást már a nemsokára elinduló világbajnokságon is bevetik.

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A technológia valós idejű hangjelzéssel figyelmezteti a partjelzőt, ha egy játékos több mint 10 centiméteres lesen tartózkodik, ami jelentős előrelépést jelent a korábban a klubvilágbajnokságon tesztelt 50 centiméteres határhoz képest. Így az asszisztens azonnal jelezhet, ahelyett hogy megvárná az akció végét. A végső szó azonban továbbra is a játékvezetőé marad, aki a rendszer esetleges meghibásodása esetén felülbírálhatja a döntést.

Nemzetközi  |  2026
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Az új technológiának ugyanakkor megvannak a maga korlátai, hiszen a legminimálisabb különbségeknél nem képes döntést hozni, emellett a földön fekvő vagy egymáshoz túl közel álló labdarúgók is megzavarhatják a rendszert. A szubjektív megítélést igénylő esetekben, például amikor egy lesen lévő játékos a labda érintése nélkül akadályozza az ellenfelet, szintén nem alkalmazható a módszer. A FIFA bízik abban, hogy a fejlesztés révén csökken a feleslegesen továbbengedett játékhelyzetekből származó sérülések kockázata. Mint ismert, 2025 májusában a Nottingham Forest csatára, Taiwo Awoniyi mesterséges kómába került, miután egy késleltetett lesjelzés miatt továbbjátszott akció során a kapufának ütközött.

A FIFA emellett mesterséges intelligencia segítségével élethű, háromdimenziós digitális hasonmásokat hoz létre mind az 1248 játékosról, vagyis a 48 résztvevő csapat 26 fős keretének minden tagjáról. A labdarúgókat a torna előtti fotózáson egy speciális kamrában mindössze egyetlen másodperc alatt szkennelik be. Ezek az avatarok nemcsak a pontosabb leshelyzet-értékelést segítik, hanem látványosabb animációkat is biztosítanak majd a televíziós közvetítések során.

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A világszövetség engedélyezte egy olyan technológia alkalmazását is, amely egyértelműen tisztázza, hogy a labda elhagyta-e a játékteret egy-egy gólt megelőzően. A gólvonal-technológiához hasonló, háromdimenziós animáció mutatja majd meg a játékszer pontos helyzetét. A labdába épített mikrochip emellett azt is rögzíti, hogy melyik játékos ért hozzá utoljára, így a videóbíró ellenőrizheti a szögletek és kirúgások jogosságát, ami új feladatkört jelent a VAR-szoba számára.

Végezetül a FIFA kiterjesztette a valós idejű, 3D-s rekonstrukciós technológiát a látómezőt érintő leshelyzetek megítélésére is. Két virtuális kameraállás áll majd a videóbíró és a televíziónézők rendelkezésére, amelyek a kapusok szemszögéből mutatják be az adott szituációt. Ezzel lényegesen könnyebben eldönthető, hogy a lesen tartózkodó játékos takarta-e a kapus kilátását, ami a mostani szezonban több vitatott esetnél is kulcskérdésnek bizonyult.
Címlapkép: Getty Images
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