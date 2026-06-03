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Gazdaság

Rendkívüli bejelentés érkezett a Moltól: gigantikus gázmezőn indult meg a munka

Pénzcentrum/MTI
2026. június 3. 17:03

Megkezdődött a földgáztermelés az Azerbajdzsánban található Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőn, amelyben a Mol-csoport is részesedéssel rendelkezik. A társaság szerint a feltárt gázvagyon jelentős lehet, a készletek nagysága akár 112 milliárd köbmétert is elérhet. Az első termelőkutat már lefúrták, a tesztelés pedig elindult.

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A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az Azerbajdzsánban található Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő területének számít – közölte a vállalat.

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A tájékoztatás szerint a mezőn korábban olyan földgázkészleteket azonosítottak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a jelenlegi olajkészletekhez. Ezek a kőolajtermelő rétegek alatt és felett helyezkednek el. Az első termelőkutat már lefúrták, a kitermeléshez szükséges tesztelési munkálatok pedig megkezdődtek.

A Mol közlése szerint az ACG mező gázkészletei jelentősek lehetnek, becslések alapján akár 112 milliárd köbméter földgázt is tartalmazhatnak. A West Chirag platformról lefúrt első kút fontos mérföldkőnek számít a mező gázpotenciáljának pontos felmérésében.

A Mol-csoport 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57 százalékos részesedést szerzett az ACG mezőben, valamint 8,9 százalékos tulajdonrészt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) kőolajvezetékben. Ez a vezeték szállítja a nyersolajat a Földközi-tenger partján fekvő Ceyhan kikötőjébe.

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A vállalat szerint Azerbajdzsán kiemelt szerepet játszik Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Az ACG mezőről eddig közel 18 millió hordó nyersolajat juttattak el a BTC vezetéken és tengeri szállítással a Mol-csoport finomítóiba.

A közlemény szerint az azerbajdzsáni kitermelés 2025-ben a Mol teljes szénhidrogén-termelésének 14 százalékát, míg készleteinek 26 százalékát adta.
Címlapkép: Getty Images
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