Félbeszakadt a paraguayi labdarúgó-bajnokság szuperrangadója, miután a rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be a lelátón kialakult összecsapások miatt.
Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?
Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya az Everton elleni 2–1-es siker után azonban hangsúlyozta, hogy hosszú távon is a Vörösöknél képzeli el a jövőjét - számolt be a Mirror.
A klubbal 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkező középpályás ügynöksége, az EM Sports hónapok óta tárgyal a vezetőséggel egy új megállapodásról. A vasárnapi meccs után azonban maga Szoboszlai ismerte el, hogy a felek nem jutottak közelebb egymáshoz.
"Ahogy néhány hete is mondtam, nem történt érdemi előrelépés, így nincs újdonság a szerződésem kapcsán. Sok meccs vár még ránk, egyelőre csak ezekre koncentrálok" - fogalmazott a játékos.
Szoboszlai hozzátette, hogy teljesen nyugodt a kialakult helyzet miatt. Hangsúlyozta, hogy szereti a klubot és a szurkolókat, ráadásul a családja is jól érzi magát Liverpoolban.
Természetesen hosszú távon itt képzelem el a jövőmet, de ez a döntés már nem igazán az én kezemben van
- mondta.
A pályán mindenesetre ismét bizonyított a maygar válogatott kapitánya. Az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban rendezett első merseyside-i derbin az ő szögletéből fejelt győztes gólt Virgil van Dijk a 100. percben. A mérkőzésen Mohamed Salah szerezte meg a vezetést, amire Beto még válaszolni tudott, végül jött a holland védő drámai találata. A Liverpool ezzel 2022 óta először győzte le oda-vissza a városi riválist a bajnokságban, idegenben pedig 2021 óta először nyert derbit.
Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a maga szögletei és helyzetei. Egy ilyen derbicsatát az utolsó másodpercben megnyerni csodálatos, ennél többet nem is kívánhatnánk
- lelkendezett Szoboszlai. A középpályás azt is megjegyezte, hogy a szurkolók számára valószínűleg sokkal szórakoztatóbb volt ez a forgatókönyv, mint egy sima, háromgólos siker.
A győzelemmel a Liverpool az ötödik helyen áll a tabellán. A csapat hétpontos előnnyel rendelkezik a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő utolsó helyért folytatott küzdelemben. A két gárda a jövő hónapban az Anfielden is megmérkőzik egymással. Szoboszlai szerint a csapatnak továbbra is keményen kell dolgoznia, hiszen a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Crystal Palace elleni záró mérkőzések egyaránt nehéz feladatot jelentenek.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A második helyezett Budapest Honvéd 2-1-re győzött közvetlen riválisa, a negyedik Mezőkövesd vendégeként
Csodát tett Frank Lampard, legendás csapat tér vissza a Premier League-be: 25 éve vártak erre a szurkolók
Huszonöt év után jutott fel újra az angol labdarúgó Premier League-be a Coventry City.
Mindenképp győznie kell a Diósgyőrnek, de az sem feltétlen elég: a hétvégén már eldől, ki esik ki az NB I-ből?
A hétvége legizgalmasabb napja előtt állunk: a délutáni órákban indul a Fizz Liga és a Bundesliga programja, míg az esti sávot az angol és olasz...
Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április végén nyílt tendert ír ki a hazai élvonalbeli bajnokság televíziós közvetítési jogaira.
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás.
A közelmúltbeli politikai fordulat példátlan bizonytalanságot hozott a magyar labdarúgásba.
Rangadók hétvégéje: Arsenal és Manchester City csatája a bajnoki címért, Merseyside-derbi és európai topligás csemegék
A Premier League-ben a címvédő Manchester City fogadja a listavezető Arsenalt, ráadásul a Merseyside-derbin az Everton és a Liverpool is összecsap.
A bajnoki versenyfutás szempontjából rendkvül fontos találkozót tartanak a magyar labdarúgó NB I-ben vasárnap este.
A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében a következő szezontól átalakul a hazai élvonalbeli bajnokságok kiesési rendszere.
A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia.
Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született.
Húszmilliós, kacsalábon forgó palotát építtet a Bayern sztárja: nem fogod kitalálni, hol, el is dőlt a jövője?
Harry Kane 20 millió fontos luxusvillát építtet a London melletti Surrey megyében, miközben a Bayern Münchennél éppen szerződéshosszabbításról tárgyal.
Hat fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre.
A holland védő hátproblémája még mindig nem jött rendbe, visszatérésének időpontja pedig a szezon végéhez közeledve egyre bizonytalanabb.
A legelső világbajnokságon kevesebb, mint a harmada indult el a mostani, 48-as létszámnak. Íme, az 1930-as, uruguayi világbajnokság története.
A 18 éves ausztrál Gout Gout a világ idei legjobb idejével, 19,67 másodperccel nyerte meg a 200 méteres síkfutást a Sydney-ben rendezett ausztrál bajnokságon.
