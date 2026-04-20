Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Dublin, 2025. szeptember 5.Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság sele
Sport

Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?

Pénzcentrum
2026. április 20. 12:44

Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya az Everton elleni 2–1-es siker után azonban hangsúlyozta, hogy hosszú távon is a Vörösöknél képzeli el a jövőjét - számolt be a Mirror.

A klubbal 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkező középpályás ügynöksége, az EM Sports hónapok óta tárgyal a vezetőséggel egy új megállapodásról. A vasárnapi meccs után azonban maga Szoboszlai ismerte el, hogy a felek nem jutottak közelebb egymáshoz.

"Ahogy néhány hete is mondtam, nem történt érdemi előrelépés, így nincs újdonság a szerződésem kapcsán. Sok meccs vár még ránk, egyelőre csak ezekre koncentrálok" - fogalmazott a játékos.

Szoboszlai hozzátette, hogy teljesen nyugodt a kialakult helyzet miatt. Hangsúlyozta, hogy szereti a klubot és a szurkolókat, ráadásul a családja is jól érzi magát Liverpoolban.

Természetesen hosszú távon itt képzelem el a jövőmet, de ez a döntés már nem igazán az én kezemben van

- mondta. Korábban a Pénzcentrumon is írtunk arról, hogy Szoboszlai új szerződése várhatóan a Premier League legjobban kereső játékosai közé emeli majd. A cikket itt olvashatod el újra:

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
A pályán mindenesetre ismét bizonyított a maygar válogatott kapitánya. Az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban rendezett első merseyside-i derbin az ő szögletéből fejelt győztes gólt Virgil van Dijk a 100. percben. A mérkőzésen Mohamed Salah szerezte meg a vezetést, amire Beto még válaszolni tudott, végül jött a holland védő drámai találata. A Liverpool ezzel 2022 óta először győzte le oda-vissza a városi riválist a bajnokságban, idegenben pedig 2021 óta először nyert derbit.

Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a maga szögletei és helyzetei. Egy ilyen derbicsatát az utolsó másodpercben megnyerni csodálatos, ennél többet nem is kívánhatnánk

- lelkendezett Szoboszlai. A középpályás azt is megjegyezte, hogy a szurkolók számára valószínűleg sokkal szórakoztatóbb volt ez a forgatókönyv, mint egy sima, háromgólos siker.

Premier League 33. forduló
Everton
1
2
Liverpool
Félidő: 0-1
2026. április 19. vasárnap 15:00
|
Everton Stadium, Liverpool
Hazai gólszerzők
54' Beto
Vendég gólszerzők
29' Mohamed Salah, 100' Virgil Van Dijk
44
Labdabirtoklási arány
56
87
Támadások
112
41
Veszélyes támadások
35
4
Kaput eltaláló lövések
6
5
Kaput elkerülő lövések
4
1
Szögletek
6
2
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
4
Adatlap létrehozva: 2026.04.20.

A győzelemmel a Liverpool az ötödik helyen áll a tabellán. A csapat hétpontos előnnyel rendelkezik a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő utolsó helyért folytatott küzdelemben. A két gárda a jövő hónapban az Anfielden is megmérkőzik egymással. Szoboszlai szerint a csapatnak továbbra is keményen kell dolgoznia, hiszen a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Crystal Palace elleni záró mérkőzések egyaránt nehéz feladatot jelentenek.

