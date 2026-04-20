Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?

Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya az Everton elleni 2–1-es siker után azonban hangsúlyozta, hogy hosszú távon is a Vörösöknél képzeli el a jövőjét - számolt be a Mirror.

A klubbal 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkező középpályás ügynöksége, az EM Sports hónapok óta tárgyal a vezetőséggel egy új megállapodásról. A vasárnapi meccs után azonban maga Szoboszlai ismerte el, hogy a felek nem jutottak közelebb egymáshoz.

"Ahogy néhány hete is mondtam, nem történt érdemi előrelépés, így nincs újdonság a szerződésem kapcsán. Sok meccs vár még ránk, egyelőre csak ezekre koncentrálok" - fogalmazott a játékos.

Szoboszlai hozzátette, hogy teljesen nyugodt a kialakult helyzet miatt. Hangsúlyozta, hogy szereti a klubot és a szurkolókat, ráadásul a családja is jól érzi magát Liverpoolban.

Természetesen hosszú távon itt képzelem el a jövőmet, de ez a döntés már nem igazán az én kezemben van

- mondta.

A pályán mindenesetre ismét bizonyított a maygar válogatott kapitánya. Az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban rendezett első merseyside-i derbin az ő szögletéből fejelt győztes gólt Virgil van Dijk a 100. percben. A mérkőzésen Mohamed Salah szerezte meg a vezetést, amire Beto még válaszolni tudott, végül jött a holland védő drámai találata. A Liverpool ezzel 2022 óta először győzte le oda-vissza a városi riválist a bajnokságban, idegenben pedig 2021 óta először nyert derbit.

Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a maga szögletei és helyzetei. Egy ilyen derbicsatát az utolsó másodpercben megnyerni csodálatos, ennél többet nem is kívánhatnánk

- lelkendezett Szoboszlai. A középpályás azt is megjegyezte, hogy a szurkolók számára valószínűleg sokkal szórakoztatóbb volt ez a forgatókönyv, mint egy sima, háromgólos siker.

Premier League 33. forduló Everton 1 2 Liverpool Félidő: 0-1 2026. április 19. vasárnap 15:00 | Everton Stadium, Liverpool Hazai gólszerzők 54' Beto Vendég gólszerzők 29' Mohamed Salah, 100' Virgil Van Dijk 44 Labdabirtoklási arány 56 87 Támadások 112 41 Veszélyes támadások 35 4 Kaput eltaláló lövések 6 5 Kaput elkerülő lövések 4 1 Szögletek 6 2 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 1 Blokkolt lövések 4 Adatlap létrehozva: 2026.04.20.

A győzelemmel a Liverpool az ötödik helyen áll a tabellán. A csapat hétpontos előnnyel rendelkezik a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő utolsó helyért folytatott küzdelemben. A két gárda a jövő hónapban az Anfielden is megmérkőzik egymással. Szoboszlai szerint a csapatnak továbbra is keményen kell dolgoznia, hiszen a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Crystal Palace elleni záró mérkőzések egyaránt nehéz feladatot jelentenek.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA