Nem csitul az irtózatos teniszbotrány: még mindig a pénzdíjakon veszekednek, vajon jön a bojkott?

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A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tartott egyeztetésen egyértelművé tették a wimbledoni szervezők számára, hogy az idei bajnokságon jelentős díjazásemelést várnak. A felek eredményesnek ítélték a tárgyalásokat, a következő hetek pedig döntő fontosságúak lehetnek a több mint egy éve húzódó vitában - írta a The Guardian.
Az All England Club június 11-én sajtótájékoztatón jelenti be az idei díjalapot, és kiderült az is, hogy a játékosok a tavalyi 7 százalékos emelésnél jóval nagyobb, kétszámjegyű növekedést szeretnének elérni ebben.
A teniszezők már egy ideje szorgalmazzák, hogy a Grand Slam-tornák a bevételeik 22 százalékát fordítsák az összdíjazásra, a jelenlegi, körülbelül 15 százalékos aránnyal szemben: ezt a törekvést szimbolizálta az a tiltakozás is, amelynek keretében a játékosok – Jannik Sinner és Arina Szabalenka világelsőkkel az élen – a francia nyílt bajnokság előtt mindössze 15 percre korlátozták a sajtónak adott nyilatkozataikat.
A francia szövetség a tiltakozás napján tartott ügynöki egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy egy hónapon belül konkrét javaslatokkal áll elő a díjazás növelése, a játékosok jóléte és a döntéshozatalban való részvételük kapcsán. Wimbledon és az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) szervezői szintén jelezték nyitottságukat a hétfői megbeszéléseken.
A tárgyalásokat ismerő forrás szerint az egyeztetések közvetlen és eredményes hangnemben zajlottak, és a Grand Slam-tornák szervezői egyértelműen megértették a játékosok követeléseit, amelyek a bevételek igazságosabb elosztására, a teniszezők jólétét szolgáló érdemi hozzájárulásokra, valamint a valódi beleszólási jogra irányulnak.
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A játékosok elégedetlenségét fokozta, hogy a Roland Garros mindössze 9,5 százalékkal, összesen mintegy 52,6 millió fontra emelte az összdíjazást, ami ki is váltotta az első nyilvános tiltakozást. Wimbledon jelenleg ennél többet, 53,5 millió fontot fizet, ami ugyan az egy évtizeddel ezelőtti összeg duplája, ám az All England Club bevételei ugyanezen időszak alatt 170 millióról 406,5 millió fontra nőttek.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a tenisz széttagolt irányítási rendszere miatt az ausztrál szövetség (Tennis Australia) nem vesz részt a párizsi tárgyalásokon. Az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) ugyanis a Hivatásos Teniszezők Szövetsége (PTPA) oldalára állt, amely jelenleg a másik három Grand Slam-szervezőt pereli egy New York-i bíróságon versenykorlátozó gyakorlat miatt.
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