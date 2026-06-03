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Sport

Itt a bejelentés: észt edző ül le a padra Debrecenben

Pénzcentrum
2026. június 3. 15:52

Lengyelországból csábított észt szakembert kispadjára a Loki, mely a negyedik hely ellenére sem hosszabbított előző mesterével.

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A lengyel élvonalban szereplő Motor Lublin csapatától érkezik a DVSC új vezetőedzője, az észt Gert Remmel, akinek munkáját a finn Rasmus Jansson és a portugál Ednardo Monteiro segíti majd a debreceni szakmai stábban.

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Az észt szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az elmúlt években pedig a lengyel bajnokságban bizonyított.

Remmel emellett meghatározó szerepet vállalt a finn U21-es válogatott sikeres Európa-bajnoki selejtezősorozatában, amely során a csapat Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett. A labdarúgás világában intelligens, innovatív és rendszerszemléletű edzőként tartják számon, aki a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalata mellett kiváló érzékkel fejleszti a fiatal játékosokat is.

Remmellel együtt érkezik Debrecenbe a 29 éves finn Rasmus Jansson, akivel a Motor Lublinnál és korábbi klubjaiknál is összeszokott párost alkottak. A maximalista szakember videóelemzőként, stratégaként és egyéni képességfejlesztőként is támogatja a szakmai munkát, emellett tagja a világbajnoki részvételt kiharcoló bosnyák válogatott stábjának is.

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A DVSC edzői stábja a 36 éves portugál Ednardo Monteiróval válik teljessé. A másodedző komoly utánpótlás-nevelési múlttal rendelkezik, hiszen Lengyelországban több korosztályos csapatot is irányított, legutóbb pedig az élvonalbeli Raków Częstochowa együttesénél tevékenykedett.

Magyarország
Debreceni VSC
Piaci érték: 10,18M €
Edző: Sergio Navarro
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #4
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
4.
Debreceni VSC
33
14
11
8
51
41
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53
5.
Zalaegerszegi TE
33
13
9
11
49
43
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48
Adatlap létrehozva: 2026.06.03.
Címlapkép: Getty Images
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