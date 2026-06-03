Az UEFA elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének a szombati BL-döntő sikeres megrendezéséhez.
Itt a bejelentés: észt edző ül le a padra Debrecenben
Lengyelországból csábított észt szakembert kispadjára a Loki, mely a negyedik hely ellenére sem hosszabbított előző mesterével.
A lengyel élvonalban szereplő Motor Lublin csapatától érkezik a DVSC új vezetőedzője, az észt Gert Remmel, akinek munkáját a finn Rasmus Jansson és a portugál Ednardo Monteiro segíti majd a debreceni szakmai stábban.
Az észt szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az elmúlt években pedig a lengyel bajnokságban bizonyított.
Remmel emellett meghatározó szerepet vállalt a finn U21-es válogatott sikeres Európa-bajnoki selejtezősorozatában, amely során a csapat Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett. A labdarúgás világában intelligens, innovatív és rendszerszemléletű edzőként tartják számon, aki a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalata mellett kiváló érzékkel fejleszti a fiatal játékosokat is.
Remmellel együtt érkezik Debrecenbe a 29 éves finn Rasmus Jansson, akivel a Motor Lublinnál és korábbi klubjaiknál is összeszokott párost alkottak. A maximalista szakember videóelemzőként, stratégaként és egyéni képességfejlesztőként is támogatja a szakmai munkát, emellett tagja a világbajnoki részvételt kiharcoló bosnyák válogatott stábjának is.
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A DVSC edzői stábja a 36 éves portugál Ednardo Monteiróval válik teljessé. A másodedző komoly utánpótlás-nevelési múlttal rendelkezik, hiszen Lengyelországban több korosztályos csapatot is irányított, legutóbb pedig az élvonalbeli Raków Częstochowa együttesénél tevékenykedett.
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