Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet

2026. május 20. 15:53

Összeomlás szélére került a rögbijátékosok agyrázkódások miatti persorozata. A sportág irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét. Ennek oka, hogy az érintettek nem teljesítették határidőre az orvosi dokumentumok benyújtására vonatkozó bírósági végzést - közölte a BBC Sport.

A World Rugby, az Angol Rögbiszövetség (RFU) és a Walesi Rögbiszövetség (WRU) elleni, több száz millió fontos kártérítési per 2020 óta húzódik. A volt játékosok azt állítják, hogy a sportág vezetői elmulasztották megtenni a szükséges lépéseket az ismétlődő fejsérülésekből eredő neurológiai károsodások megelőzésére. Az alperesek vitatják a felelősségüket.

A jogvita legújabb fordulójában az alperesek a hiányos keresetek törlését kérik a bíróságtól. Ez azokra a felperesekre vonatkozik, akik nem tettek eleget a dokumentumok teljes körű átadását előíró végzésnek.

Tavaly decemberben egy londoni bíró már elutasította a játékosokat képviselő Rylands Garth ügyvédi iroda érvelését. Az iroda szerint a teljes kórtörténetek összegyűjtése "lehetetlen, aránytalan terhet jelentő és költséges" lenne. A bíróság azonban ragaszkodott a maradéktalan adatszolgáltatáshoz, beleértve a neurológiai vizsgálatok eredményeit is.

A felperesek ügyvédei ezzel szemben azt állítják, hogy az alperesek bizalmas, ügyvédi titoktartás hatálya alá eső dokumentumokhoz akarnak hozzáférni. Szerintük a sportági vezetők szándékosan húzzák az időt, és nem törődnek azzal, hogy ez milyen megterhelő a már amúgy is sérült volt játékosok számára. A Rylands Garth közleménye szerint az alperesek "minden szükséges információ birtokában vannak", és kizárólag halogató taktikát alkalmaznak.

A bíró egy korábbi fellebbezési eljárásban azonban már megállapította, hogy a rögbiszövetségek kérései jogszerűek, és összhangban vannak a hasonló ügyek gyakorlatával. A határozat hangsúlyozta, hogy "a hatékony és tisztességes iratfeltárás elengedhetetlen".

Az ügyben olyan korábbi válogatott játékosok érintettek, mint a világbajnok Steve Thompson, Phil Vickery és Mark Regan, valamint a walesi Colin Charvis, Gavin Henson, Ryan Jones és Alix Popham. A várhatóan július végén tartandó tárgyaláson dől el, hogy a 2025 áprilisa előtt csatlakozott, de hiányos dokumentációjú felperesek kereseteit végleg törlik-e. Alternatívaként újabb határidő-hosszabbítást is kaphatnak az iratok pótlására.
