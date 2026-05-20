Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet

Összeomlás szélére került a rögbijátékosok agyrázkódások miatti persorozata. A sportág irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét. Ennek oka, hogy az érintettek nem teljesítették határidőre az orvosi dokumentumok benyújtására vonatkozó bírósági végzést - közölte a BBC Sport.

A World Rugby, az Angol Rögbiszövetség (RFU) és a Walesi Rögbiszövetség (WRU) elleni, több száz millió fontos kártérítési per 2020 óta húzódik. A volt játékosok azt állítják, hogy a sportág vezetői elmulasztották megtenni a szükséges lépéseket az ismétlődő fejsérülésekből eredő neurológiai károsodások megelőzésére. Az alperesek vitatják a felelősségüket.

A jogvita legújabb fordulójában az alperesek a hiányos keresetek törlését kérik a bíróságtól. Ez azokra a felperesekre vonatkozik, akik nem tettek eleget a dokumentumok teljes körű átadását előíró végzésnek.

Tavaly decemberben egy londoni bíró már elutasította a játékosokat képviselő Rylands Garth ügyvédi iroda érvelését. Az iroda szerint a teljes kórtörténetek összegyűjtése "lehetetlen, aránytalan terhet jelentő és költséges" lenne. A bíróság azonban ragaszkodott a maradéktalan adatszolgáltatáshoz, beleértve a neurológiai vizsgálatok eredményeit is.

A felperesek ügyvédei ezzel szemben azt állítják, hogy az alperesek bizalmas, ügyvédi titoktartás hatálya alá eső dokumentumokhoz akarnak hozzáférni. Szerintük a sportági vezetők szándékosan húzzák az időt, és nem törődnek azzal, hogy ez milyen megterhelő a már amúgy is sérült volt játékosok számára. A Rylands Garth közleménye szerint az alperesek "minden szükséges információ birtokában vannak", és kizárólag halogató taktikát alkalmaznak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bíró egy korábbi fellebbezési eljárásban azonban már megállapította, hogy a rögbiszövetségek kérései jogszerűek, és összhangban vannak a hasonló ügyek gyakorlatával. A határozat hangsúlyozta, hogy "a hatékony és tisztességes iratfeltárás elengedhetetlen".

Az ügyben olyan korábbi válogatott játékosok érintettek, mint a világbajnok Steve Thompson, Phil Vickery és Mark Regan, valamint a walesi Colin Charvis, Gavin Henson, Ryan Jones és Alix Popham. A várhatóan július végén tartandó tárgyaláson dől el, hogy a 2025 áprilisa előtt csatlakozott, de hiányos dokumentációjú felperesek kereseteit végleg törlik-e. Alternatívaként újabb határidő-hosszabbítást is kaphatnak az iratok pótlására.