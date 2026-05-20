Bajnoki cím után cseng a kassza: eszement új szerződést kaphat Mikel Arteta

Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát. A klub egyúttal komoly terveket szövöget a nyári átigazolási időszakra is - írta a The Guardian.

A 22 éves böjt végét jelentő Premier League-győzelem után az Arsenal új, jóval magasabb fizetést kínál a spanyol vezetőedzőnek. A 44 éves szakember José Mourinho után a második legfiatalabb menedzser lett, aki megnyerte az angol bajnokságot. Arteta ráadásul Kenny Dalglish után a második, aki úgy érte el ezt a sikert, hogy az Arsenal az első általa irányított felnőtt csapat. A szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokat a szezon hajrájában felfüggesztették, a klub belső körei szerint azonban a tréner trófeaszerzés nélkül is maradt volna.

Arteta jelenlegi szerződése a hírek szerint évi mintegy 10 millió fontos fizetést tartalmaz, amelyet 5 millió fontos Bajnokok Ligája-bónusz egészít ki. Az új megállapodás jelentős béremelést hoz. Egyes források szerint az összeg megközelítheti a világ legjobban fizetett edzőjének tartott Diego Simeone évi 30 millió eurós (26 millió fontos) jövedelmét. A tárgyalások a jövő szombati, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntő után folytatódnak.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 229M € Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 37 25 7 5 69 26 43 82 2. Manchester City 37 23 9 5 76 33 43 78 3. Manchester United 37 19 11 7 66 50 16 68

A klub a játékoskeret megerősítését is előkészítette. A társtulajdonosok, Stan és Josh Kroenke jelezték, hogy a szezon végén sem állnak le az építkezéssel. A tavalyi 250 millió fontos költekezést ugyanakkor várhatóan nem ismétlik meg. Ettől függetlenül rendelkezésre áll a pénzügyi keret egy kiemelt igazolásra. Ez az üzlet akár vetekedhet is Declan Rice 2023-as, akkor brit rekordot jelentő 105 millió fontos vételárával.

A távozók között elsőként Gabriel Martinelli neve merült fel, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte. Gabriel Jesus feleslegessé vált a csapatnál, ráadásul heti 250 ezer fontos fizetésével a keret egyik legjobban kereső játékosa. Hasonló sorsra juthat a Brentfordtól tavaly érkezett Christian Nørgaard is, akit az Ajaxszal hoznak összefüggésbe.

Ethan Nwaneri jövője egyelőre bizonytalan. A fiatal tehetség a szezon második felét kölcsönben a Marseille-nél töltötte, és a Borussia Dortmund is érdeklődik iránta. A klub emellett tárgyalásokat folytat a Leicester City 16 éves szélsőjének leigazolásáról is, aki az idei szezonban a Championship történetének legfiatalabb gólszerzője lett.