Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Bajnoki cím után cseng a kassza: eszement új szerződést kaphat Mikel Arteta
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát. A klub egyúttal komoly terveket szövöget a nyári átigazolási időszakra is - írta a The Guardian.
A 22 éves böjt végét jelentő Premier League-győzelem után az Arsenal új, jóval magasabb fizetést kínál a spanyol vezetőedzőnek. A 44 éves szakember José Mourinho után a második legfiatalabb menedzser lett, aki megnyerte az angol bajnokságot. Arteta ráadásul Kenny Dalglish után a második, aki úgy érte el ezt a sikert, hogy az Arsenal az első általa irányított felnőtt csapat. A szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokat a szezon hajrájában felfüggesztették, a klub belső körei szerint azonban a tréner trófeaszerzés nélkül is maradt volna.
Arteta jelenlegi szerződése a hírek szerint évi mintegy 10 millió fontos fizetést tartalmaz, amelyet 5 millió fontos Bajnokok Ligája-bónusz egészít ki. Az új megállapodás jelentős béremelést hoz. Egyes források szerint az összeg megközelítheti a világ legjobban fizetett edzőjének tartott Diego Simeone évi 30 millió eurós (26 millió fontos) jövedelmét. A tárgyalások a jövő szombati, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntő után folytatódnak.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
37
|
25
|
7
|
5
|
69
|
26
|
43
|
82
|
2.
Manchester City
|
37
|
23
|
9
|
5
|
76
|
33
|
43
|
78
|
3.
Manchester United
|
37
|
19
|
11
|
7
|
66
|
50
|
16
|
68
A klub a játékoskeret megerősítését is előkészítette. A társtulajdonosok, Stan és Josh Kroenke jelezték, hogy a szezon végén sem állnak le az építkezéssel. A tavalyi 250 millió fontos költekezést ugyanakkor várhatóan nem ismétlik meg. Ettől függetlenül rendelkezésre áll a pénzügyi keret egy kiemelt igazolásra. Ez az üzlet akár vetekedhet is Declan Rice 2023-as, akkor brit rekordot jelentő 105 millió fontos vételárával.
A távozók között elsőként Gabriel Martinelli neve merült fel, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte. Gabriel Jesus feleslegessé vált a csapatnál, ráadásul heti 250 ezer fontos fizetésével a keret egyik legjobban kereső játékosa. Hasonló sorsra juthat a Brentfordtól tavaly érkezett Christian Nørgaard is, akit az Ajaxszal hoznak összefüggésbe.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Ethan Nwaneri jövője egyelőre bizonytalan. A fiatal tehetség a szezon második felét kölcsönben a Marseille-nél töltötte, és a Borussia Dortmund is érdeklődik iránta. A klub emellett tárgyalásokat folytat a Leicester City 16 éves szélsőjének leigazolásáról is, aki az idei szezonban a Championship történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
