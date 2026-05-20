2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenalFotó: Pénzcentrum
Sport

Bajnoki cím után cseng a kassza: eszement új szerződést kaphat Mikel Arteta

Pénzcentrum
2026. május 20. 19:43

Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát. A klub egyúttal komoly terveket szövöget a nyári átigazolási időszakra is - írta a The Guardian.

A 22 éves böjt végét jelentő Premier League-győzelem után az Arsenal új, jóval magasabb fizetést kínál a spanyol vezetőedzőnek. A 44 éves szakember José Mourinho után a második legfiatalabb menedzser lett, aki megnyerte az angol bajnokságot. Arteta ráadásul Kenny Dalglish után a második, aki úgy érte el ezt a sikert, hogy az Arsenal az első általa irányított felnőtt csapat. A szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokat a szezon hajrájában felfüggesztették, a klub belső körei szerint azonban a tréner trófeaszerzés nélkül is maradt volna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arteta jelenlegi szerződése a hírek szerint évi mintegy 10 millió fontos fizetést tartalmaz, amelyet 5 millió fontos Bajnokok Ligája-bónusz egészít ki. Az új megállapodás jelentős béremelést hoz. Egyes források szerint az összeg megközelítheti a világ legjobban fizetett edzőjének tartott Diego Simeone évi 30 millió eurós (26 millió fontos) jövedelmét. A tárgyalások a jövő szombati, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntő után folytatódnak.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 229M €
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
37
25
7
5
69
26
43
82
2.
Manchester City
37
23
9
5
76
33
43
78
3.
Manchester United
37
19
11
7
66
50
16
68
Adatlap létrehozva: 2026.05.20.

A klub a játékoskeret megerősítését is előkészítette. A társtulajdonosok, Stan és Josh Kroenke jelezték, hogy a szezon végén sem állnak le az építkezéssel. A tavalyi 250 millió fontos költekezést ugyanakkor várhatóan nem ismétlik meg. Ettől függetlenül rendelkezésre áll a pénzügyi keret egy kiemelt igazolásra. Ez az üzlet akár vetekedhet is Declan Rice 2023-as, akkor brit rekordot jelentő 105 millió fontos vételárával.

A távozók között elsőként Gabriel Martinelli neve merült fel, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte. Gabriel Jesus feleslegessé vált a csapatnál, ráadásul heti 250 ezer fontos fizetésével a keret egyik legjobban kereső játékosa. Hasonló sorsra juthat a Brentfordtól tavaly érkezett Christian Nørgaard is, akit az Ajaxszal hoznak összefüggésbe.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ethan Nwaneri jövője egyelőre bizonytalan. A fiatal tehetség a szezon második felét kölcsönben a Marseille-nél töltötte, és a Borussia Dortmund is érdeklődik iránta. A klub emellett tárgyalásokat folytat a Leicester City 16 éves szélsőjének leigazolásáról is, aki az idei szezonban a Championship történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #Arsenal #bajnoki #angol bajnokság #mikel arteta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:06
19:43
19:37
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
3 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
3 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
5 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
3 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:08
Itt az új törvényjavaslat: Orbán Viktor soha többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:01
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Agrárszektor  |  2026. május 20. 19:27
Ilyen szamócával van tele rengeteg piac: kemény, honnan érkezik
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm