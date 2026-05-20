Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika

Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika. A sportvezető ellen még tavaly indult vizsgálat kiskorú versenyzők bántalmazása és zaklatása miatt - közölte a Magyar Hang.

Bencze György szövetségi elnök a közgyűlésen jelentette be a döntést: Deutsch-Lazsányi Erika március 24-én nyújtotta be lemondását. Ennek hatályát a várnai Európa-bajnokság nevezési határidejéhez, május 14-éhez kötötte.

Az ügy előzménye, hogy a Nemzetközi Torna Szövetségtől (FIG) függetlenül működő svájci szervezet, a Torna Etikai Alapítvány (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) tavaly vizsgálatot indított Magyarországon.

A vizsgálat középpontjában Deutsch-Lazsányi Erika állt, akit kiskorú és fiatalkorú versenyzők fizikai, valamint verbális bántalmazásával hozták összefüggésbe.

Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke nemrég arról tájékoztatott, hogy a GEF magához vonta az eljárást. A meghallgatások már tavaly lezajlottak, a szervezet azonban az eljárás menetéről és eredményéről eddig nem tájékoztatta a hazai szövetséget.

A közelmúltban több egykori válogatott tornász és egy szülő is névvel vállalva beszélt a nyilvánosság előtt a ritmikus gimnasztikában tapasztalt visszaélésekről. Magyar Zoltán ennek nyomán felkérte az MRGSZ elnökét az állítások áttekintésére. Emellett arra is felszólította, hogy tájékoztasson a tervezett vizsgálati lépésekről.

Deutsch-Lazsányi Erika korábban tagadta a vádakat: úgy véli, a megszólalók személyes sértettségből és bosszúvágyból cselekedtek. Szerinte az állítások megfogalmazása mögött sportágon belüli hatalmi törekvések és politikai okok is meghúzódnak.