Hatalmas lépést tett az UEFA: a magyar válogatottat is érinti, teljes felfordulás jöhet a fociban
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát. Az átalakítás célja, hogy versenyképesebb mérkőzéseket biztosítson. Az új rendszerben a kontinens élcsapatai többé nem találkoznak olyan törpeállamok válogatottjaival, mint San Marino vagy Andorra - írta a The Guardian.
A 2028-as Európa-bajnokság után életbe lépő struktúra a Nemzetek Ligája legfrissebb rangsorán alapul. A megoldás a nemzetközi klubsorozatoknál már két éve alkalmazott svájci rendszer elemeit is átveszi, ami a gyakorlatban nagyobb csoportokat jelent.
Az első osztályban (League 1) három, egyenként tizenkét csapatból álló csoportot alakítanak ki. Itt mindenki hat mérkőzést játszik: hármat otthon, hármat pedig idegenben. Az ellenfeleket a rangsor szerinti három kalapból sorsolják ki. Az alsóbb tizennyolc – Oroszország esetleges visszatérésével tizenkilenc – válogatott a második osztályban (League 2) három hatos, illetve vegyes összetételű csoportban szerepel majd.
Az első osztály csoportjaiból meghatározott számú válogatott közvetlenül kijut az adott tornára. A többiek, valamint a második osztály legjobbjainak egy része pótselejtezőn küzdhet a részvételért. A közvetlen kvóták száma a tornától függően változik. Az Európa-bajnokságra huszonnégy, a világbajnokságra pedig jelenleg tizenhat európai hely áll rendelkezésre. Az Európában rendezett tornák házigazdái továbbra is automatikusan résztvevői az eseménynek, de az új selejtezősorozatban is pályára lépnek.
A selejtezőrendszer alapját a szintén átalakított Nemzetek Ligája adja, amely a jelenlegi négy helyett három – egyenként tizennyolc csapatos – divízióra szűkül. Az A és a B liga harminchat csapata alkotja majd a selejtezők első osztályát, míg a C liga válogatottjai a második osztályt. A Nemzetek Ligája hatos csoportjaiban minden csapat hat mérkőzést játszik öt különböző ellenfél ellen. Közülük csak egyetlen csapattal találkoznak oda-visszavágós alapon. A torna egyenes kieséses szakasza változatlan marad.
A reformot a nagy szövetségek és a televíziós társaságok egyaránt szorgalmazták, mivel a jelenlegi rendszert széles körben elavultnak tartották. Anglia például rendre túl könnyedén jutott ki a nagy tornákra. A kisebb országok ugyanakkor elégedetlenek lehetnek, hiszen gyakorlatilag elveszítik a selejtezőkben eddig szinte garantált, vonzó mérkőzéseiket a sztárcsapatok ellen. A megújult Nemzetek Ligája a 2028–2029-es idénytől indul. A tervek végleges jóváhagyása az UEFA szeptember 15-i, Thesszalonikiben tartott végrehajtó bizottsági ülésén várható.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
