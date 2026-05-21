Budapest, 2025. november 18.A magyar válogatott a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezõjének H csoportjában játszott Magyarország - Horvátország mérkõzés kezdete elõtt az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. november 18-án.MT
Hatalmas lépést tett az UEFA: a magyar válogatottat is érinti, teljes felfordulás jöhet a fociban

2026. május 21. 12:44

Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát. Az átalakítás célja, hogy versenyképesebb mérkőzéseket biztosítson. Az új rendszerben a kontinens élcsapatai többé nem találkoznak olyan törpeállamok válogatottjaival, mint San Marino vagy Andorra - írta a The Guardian.

A 2028-as Európa-bajnokság után életbe lépő struktúra a Nemzetek Ligája legfrissebb rangsorán alapul. A megoldás a nemzetközi klubsorozatoknál már két éve alkalmazott svájci rendszer elemeit is átveszi, ami a gyakorlatban nagyobb csoportokat jelent.

Az első osztályban (League 1) három, egyenként tizenkét csapatból álló csoportot alakítanak ki. Itt mindenki hat mérkőzést játszik: hármat otthon, hármat pedig idegenben. Az ellenfeleket a rangsor szerinti három kalapból sorsolják ki. Az alsóbb tizennyolc – Oroszország esetleges visszatérésével tizenkilenc – válogatott a második osztályban (League 2) három hatos, illetve vegyes összetételű csoportban szerepel majd.

Az első osztály csoportjaiból meghatározott számú válogatott közvetlenül kijut az adott tornára. A többiek, valamint a második osztály legjobbjainak egy része pótselejtezőn küzdhet a részvételért. A közvetlen kvóták száma a tornától függően változik. Az Európa-bajnokságra huszonnégy, a világbajnokságra pedig jelenleg tizenhat európai hely áll rendelkezésre. Az Európában rendezett tornák házigazdái továbbra is automatikusan résztvevői az eseménynek, de az új selejtezősorozatban is pályára lépnek.

A selejtezőrendszer alapját a szintén átalakított Nemzetek Ligája adja, amely a jelenlegi négy helyett három – egyenként tizennyolc csapatos – divízióra szűkül. Az A és a B liga harminchat csapata alkotja majd a selejtezők első osztályát, míg a C liga válogatottjai a második osztályt. A Nemzetek Ligája hatos csoportjaiban minden csapat hat mérkőzést játszik öt különböző ellenfél ellen. Közülük csak egyetlen csapattal találkoznak oda-visszavágós alapon. A torna egyenes kieséses szakasza változatlan marad.

A reformot a nagy szövetségek és a televíziós társaságok egyaránt szorgalmazták, mivel a jelenlegi rendszert széles körben elavultnak tartották. Anglia például rendre túl könnyedén jutott ki a nagy tornákra. A kisebb országok ugyanakkor elégedetlenek lehetnek, hiszen gyakorlatilag elveszítik a selejtezőkben eddig szinte garantált, vonzó mérkőzéseiket a sztárcsapatok ellen. A megújult Nemzetek Ligája a 2028–2029-es idénytől indul. A tervek végleges jóváhagyása az UEFA szeptember 15-i, Thesszalonikiben tartott végrehajtó bizottsági ülésén várható.

#európa #foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #európa-bajnokság #uefa #nemzetközi foci #válogatott #pótselejtező

