Vörös salak, teniszpálya, teniszütő
Nem állnak le a topteniszezők: a Garroson is tiltakoznak, több pénzt szeretnének a tornán

2026. május 21. 11:43

A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen. A lépésre azért szánták el magukat, mert az elmúlt több mint egy évben nem sikerült megegyezésre jutniuk a szervezőkkel a bevételek elosztásáról - írta a The Guardian.

A tiltakozás részeként a pénteki nyitó sajtótájékoztatóra kijelölt játékosok tizenöt perc után kivonulnak a teremből. Ezzel arra utalnak, hogy a Grand Slam-tornák átlagosan a bevételeik mindössze 15 százalékát fordítják díjpénzre. A többi versenyző nem ad interjút a torna fő médiapartnereinek, a TNT Sportsnak és az Eurosportnak. A játékosok áttanulmányozták a versenyszabályzatot. Arra jutottak, hogy nem kaphatnak bírságot mindaddig, amíg a mérkőzések utáni rövid, szerződésben rögzített villáminterjúkat teljesítik.

A húsz legjobb férfi és női játékos – köztük Novak Djokovics, Jannik Sinner, Arina Szabalenka és Coco Gauff – már több mint egy éve vitában áll mind a négy Grand Slam-torna szervezőivel. Követeléseik között a bevételekből való nagyobb részesedés, valamint a jobb szociális juttatások is szerepelnek. Emellett nyugdíjrendszert követelnek, és beleszólást kérnek a versenynaptár kialakításába. A teniszezők azt a 22 százalékos bevételarányos részesedést szeretnék elérni, amelyet az ATP- és a WTA-versenyek is biztosítanak.

A Roland Garros idei összdíjazása 61,7 millió euró, ami 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A férfi és a női bajnok egyaránt 2,8 millió eurót vihet haza. A játékosok azonban arra mutatnak rá, hogy a torna bevételei tavaly 14 százalékkal, 395 millió euróra nőttek. Ezzel szemben a díjpénz csupán 5,4 százalékkal emelkedett, így a teniszezők részesedése a bevételekből 14,3 százalékra csökkent.

A játékosokat tanácsadóként Larry Scott, az ATP korábbi versenyzője és a WTA egykori vezérigazgatója segíti. Scott pénteken egyeztet Gilles Morettonnal, a Francia Teniszszövetség elnökével, valamint Amélie Mauresmóval, a Roland Garros versenyigazgatójával. A torna során a wimbledoni bajnokság és a US Open képviselőivel is tárgyalások várhatók.

A versenyzők különösen a wimbledoni torna miatt elégedetlenek. Az All England Club bevételei 2015 óta mintegy 165 millió fontról több mint 420 millió fontra nőttek. Ugyanezen időszak alatt a díjpénz 26,5 millióról csupán 53,5 millió fontra emelkedett, ami a játékosok bevételi részarányának 20 százalékos visszaesését jelenti. A helyzetet tovább élezi, hogy a tervek szerint a szervezők napi tízezer további néző fogadására készülnek a jövőben. Emiatt a játékosok az idei wimbledoni bajnokságon is tiltakozást fontolgatnak.
Címlapkép: Getty Images
#sport #díjemelés #díj #tiltakozás #tenisz #roland garros #teniszező #sportgazdaság #wimbledon #us open

