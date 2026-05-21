székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Jön az utolsó bajnoki hétvége: lássuk, milyen meccseket nézhetünk!

Pénzcentrum
2026. május 21. 07:00

Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok kiléte. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni a zárófordulóban.

Az angol élvonalban az Arsenal már bajnokként megy a Palace-hoz, eldől viszont, hogy a Tottenham vagy a West Ham lesz-e a harmadik kieső. Olaszországban az Inter már bebiztosította a Scudettót, de a torinói derbi így is a forduló csúcsmérkőzése lesz. Spanyolországban a Barcelona már hetekkel ezelőtt ünnepelhetett, ám a harmadik helyért még parázs csata várható a Villarreal és az Atlético Madrid között.

Premier League: a Tottenham vagy a West Ham búcsúzik az élvonaltól?

A brit futballszezon egyik legizgalmasabb kérdésére vasárnap 17:00-kor kapunk választ: vajon a két gazdag múltú londoni csapat közül a West Ham vagy a Tottenham búcsúzik az élvonaltól? A West Hamnek mindenképp győznie kellene otthon a Leeds ellen, ám ez is kevés lesz, ha a Spurs otthon legalább döntetlent játszik az Everton ellen.

A West Ham csak akkor maradhat a PL-ben, ha bezsebeli a három pontot, a Tottenham pedig egyet sem szerez: ekkor a Tottenham lesz a Burnley és a Wolverhampton mellett a harmadik kieső idén.

Az Arsenal már bajnokként megy a Crystal Palace-hoz, és senki nem lepne meglepve, ha erősen tartalékosan állna fel: az Ágyúsokra jövő szombaton még vár egy BL-döntő, Budapesten a PSG lesz az ellenfelük. Mindeközben a bajnoki aranyról lemaradó Manchester City az Aston Villa ellen lép pályára - könnyen lehet, hogy Pep Guardiola utolsó meccse lesz ez a kispad mellett.

A forduló további meccsei (vasárnap):

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
82
2.
Manchester City
78
3.
Manchester United
68
4.
Aston Villa
62
5.
Liverpool
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
27
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
16
4.
João Pedro
(Chelsea)
15
5.
Ollie Watkins
(Aston Villa)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.20.

Serie A: torinói derbivel búcsúznak az olaszok

Az olasz bajnokság zárófordulójának egyértelmű csúcspontja a Torino–Juventus derbi lesz, amely vasárnap 15:00-kor kezdődik. A Della Alpi örök riválisai ebben a szezonban eddig nem bírtak egymással: az őszi találkozó 0-0-ra végződött. A Juventus a hatodik helyen áll 68 ponttal, és bár a formája nem kifejezetten meggyőző – legutóbb vereséget szenvedett –, egy derbin minden statisztika érvényét veszti. A Torino a 12. pozícióból várja a rangadót, de hazai pályán mindig veszélyes a városi riválissal szemben.

A Bologna–Inter találkozó papíron egyértelműnek tűnik, hiszen az Inter 86 pontjával már régen bebiztosította a bajnoki címet. A Nerazzurri stabilan teljesít, míg a Bologna az utolsó öt meccséből kettőt elveszített, így a középházban zárja az idényt.

Az olasz záróforduló további meccsei:

La Liga: kemény harc a bronzért

A spanyol élvonalban a Barcelona már jóval a vége előtt bebiztosította a bajnoki címet, így a Valencia elleni szombat esti mérkőzés (21:00) számukra inkább örömünnep. Az ősszel 6-0-ra verték a Valenciát, és Hansi Flick csapata az utolsó öt meccsén is négy győzelmet aratott.

A dobogó alsó fokáért annál kiélezettebb a küzdelem: a Villarreal és az Atlético Madrid egyaránt 69 ponttal áll, és a sors fintoraként éppen egymás ellen zárják az idényt vasárnap 21:00-kor. Diego Simeone együttese remek formában van, legutóbbi négy meccsükből hármat megnyertek, míg a Villarreal az utolsó két találkozóját elveszítette.

A spanyol záróforduló további meccsei:
