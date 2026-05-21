Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Jön az utolsó bajnoki hétvége: lássuk, milyen meccseket nézhetünk!
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok kiléte. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni a zárófordulóban.
Az angol élvonalban az Arsenal már bajnokként megy a Palace-hoz, eldől viszont, hogy a Tottenham vagy a West Ham lesz-e a harmadik kieső. Olaszországban az Inter már bebiztosította a Scudettót, de a torinói derbi így is a forduló csúcsmérkőzése lesz. Spanyolországban a Barcelona már hetekkel ezelőtt ünnepelhetett, ám a harmadik helyért még parázs csata várható a Villarreal és az Atlético Madrid között.
Premier League: a Tottenham vagy a West Ham búcsúzik az élvonaltól?
A brit futballszezon egyik legizgalmasabb kérdésére vasárnap 17:00-kor kapunk választ: vajon a két gazdag múltú londoni csapat közül a West Ham vagy a Tottenham búcsúzik az élvonaltól? A West Hamnek mindenképp győznie kellene otthon a Leeds ellen, ám ez is kevés lesz, ha a Spurs otthon legalább döntetlent játszik az Everton ellen.
A West Ham csak akkor maradhat a PL-ben, ha bezsebeli a három pontot, a Tottenham pedig egyet sem szerez: ekkor a Tottenham lesz a Burnley és a Wolverhampton mellett a harmadik kieső idén.
Az Arsenal már bajnokként megy a Crystal Palace-hoz, és senki nem lepne meglepve, ha erősen tartalékosan állna fel: az Ágyúsokra jövő szombaton még vár egy BL-döntő, Budapesten a PSG lesz az ellenfelük. Mindeközben a bajnoki aranyról lemaradó Manchester City az Aston Villa ellen lép pályára - könnyen lehet, hogy Pep Guardiola utolsó meccse lesz ez a kispad mellett.
A forduló további meccsei (vasárnap):
- Brighton - Manchester United (17:00)
- Fulham - Newcastle United (17:00)
- Liverpool - Brentford (17:00)
- Nottingham Forest - Bournemouth AFC (17:00)
- Sunderland - Chelsea (17:00)
Serie A: torinói derbivel búcsúznak az olaszok
Az olasz bajnokság zárófordulójának egyértelmű csúcspontja a Torino–Juventus derbi lesz, amely vasárnap 15:00-kor kezdődik. A Della Alpi örök riválisai ebben a szezonban eddig nem bírtak egymással: az őszi találkozó 0-0-ra végződött. A Juventus a hatodik helyen áll 68 ponttal, és bár a formája nem kifejezetten meggyőző – legutóbb vereséget szenvedett –, egy derbin minden statisztika érvényét veszti. A Torino a 12. pozícióból várja a rangadót, de hazai pályán mindig veszélyes a városi riválissal szemben.
A Bologna–Inter találkozó papíron egyértelműnek tűnik, hiszen az Inter 86 pontjával már régen bebiztosította a bajnoki címet. A Nerazzurri stabilan teljesít, míg a Bologna az utolsó öt meccséből kettőt elveszített, így a középházban zárja az idényt.
Az olasz záróforduló további meccsei:
- AC Milan - Cagliari (15:00)
- Cremonese - Como (15:00)
- Fiorentina - Atalanta (15:00)
- Lazio - Pisa (15:00)
- Lecce - Genoa (15:00)
- Napoli - Udinese (15:00)
- Parma - Sassuolo (15:00)
- Hellas Verona - AS Roma (15:00)
La Liga: kemény harc a bronzért
A spanyol élvonalban a Barcelona már jóval a vége előtt bebiztosította a bajnoki címet, így a Valencia elleni szombat esti mérkőzés (21:00) számukra inkább örömünnep. Az ősszel 6-0-ra verték a Valenciát, és Hansi Flick csapata az utolsó öt meccsén is négy győzelmet aratott.
A dobogó alsó fokáért annál kiélezettebb a küzdelem: a Villarreal és az Atlético Madrid egyaránt 69 ponttal áll, és a sors fintoraként éppen egymás ellen zárják az idényt vasárnap 21:00-kor. Diego Simeone együttese remek formában van, legutóbbi négy meccsükből hármat megnyertek, míg a Villarreal az utolsó két találkozóját elveszítette.
A spanyol záróforduló további meccsei:
- Deportivo Alavés - Rayo Vallecano (szombat, 21:00)
- Real Betis - Levante (szombat, 21:00)
- RC Celta - Sevilla FC (szombat, 21:00)
- Espanyol - Real Sociedad (szombat, 21:00)
- Getafe - CA Osasuna (szombat, 21:00)
- Girona FC - Elche (szombat, 21:00)
- RCD Mallorca - Real Oviedo (szombat, 21:00)
- Real Madrid - Athletic Club (szombat, 21:00)
