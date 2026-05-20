A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League...
Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?
A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg tudta nyerni. Vajon a Freiburg presszingje, vagy a Villa gyors játéka lesz ma a döntő?
Az Aston Villa és a Freiburg ma esti párharca az EL-döntőben az elmúlt évek egyik legérdekesebb második számú európai kupadöntőjének ígérkezik. Az isztambuli finálé különlegessége, hogy két rendkívül tudatosan felépített klub találkozik: az egyik oldalon ott van Unai Emery, akit sokan egyszerűen csak „Mr. Európa-ligának” neveznek (eddig három alkalommal is nyert a második számú európai kupában, ráadásul három különböző csapattal), a másikon pedig a Freiburg, amely hosszú évek következetes építkezésével jutott el története első európai döntőjéig.
A számok alapján a két csapat sokkal közelebb van egymáshoz, mint elsőre tűnne. Az Aston Villa 28 gólt szerzett a sorozatban 22,94-es xG mellett, míg a Freiburg 25 találatig jutott 21,92-es várható gólszámmal. Ez azt jelenti, hogy mindkét csapat az Európa-liga leghatékonyabb befejezői közé tartozott az idény során.
>>> Kövesd az Európa Liga döntőjét élőben a Sportonlineon; KATTINTS IDE! <<<
Emery kontrollfutballja működik
Az Aston Villa idei EL-menetelése rendkívül meggyőző volt: Unai Emery csapata a kieséses szakaszban a Lille-t, a Bolognát és a Nottingham Forestet is nagy különbséggel ütötte ki, összesítésben 14 gólt szerezve ezen a három párharcon.
A Villa egyik legnagyobb erőssége a szervezettség. Az statisztikák szerint átlagosan 54 százalék körüli labdabirtoklással játszanak, passzpontosságuk pedig 86 százalék felett van, ami kiemelkedő még az EL-ben is.
Emery együttese nem klasszikus pressinggépezet, inkább kontrollált pozíciós futballt játszik, amelyből hirtelen gyorsítanak átmenetekbe Ollie Watkins vagy Morgan Rogers segítségével. Különösen veszélyesek a második hullámos támadásokból. John McGinn például öt gólt szerzett úgy, hogy az egyéni xG-mutatója mindössze 1,18 volt – vagyis messze átlag felett értékesítette a helyzeteit.
A Villa problémája sokszor a védekezési átmeneteknél jelentkezik. A csapat hajlamos túltolni a szélső védők fellépéseit, és ha az első vonal átjátszható, nagy területek nyílnak a középpálya mögött. A Premier League-ben meccsenként átlagosan több mint egy gólt kaptak, és európai meccseiken is voltak kaotikus időszakaik, egy meccs alatt akár többször is.
Freiburg: agresszív presszing és direkt támadások
A Freiburg útja kevésbé volt látványos, de rendkívül stabilnak nevezhető. A németek a Braga elleni elődöntőben például idegenbeli vereség után fordítottak, és összesítésben 4-3-mal jutottak döntőbe.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A német csapat legnagyobb ereje a strukturált presszing: támadójátékuk jelentős eleme, hogy agresszíven próbálja megzavarni az ellenfél labdakihozatalát, miközben a széleken rendkívül direkt futballt játszik. Vincenzo Grifo és Yuito Suzuki különösen veszélyesek az átmeneteknél: előbbi öt gólt szerzett 2,67-es xG-ből, utóbbi pedig négyszer talált be 1,75-ös várható gólszám mellett.
A csapat egyik legnagyobb fegyvere a ritmusváltás. Bár nem birtokolják túl sokat a labdát, de amikor támadnak, nagyon gyorsan jutnak el lövőhelyzetig.
A Freiburg legnagyobb problémája valószínűleg a keretmélység. A kezdőjük rendkívül kompakt, de ha fizikailag szétesik a meccs, a padról érkező minőség már nem ugyanaz, mint az Aston Villánál. A másik kérdés a labdakihozatal stabilitása: nyomás alatt sokszor vállalnak kockázatos rövid passzos játékot, ami a Villa intenzív visszatámadásai ellen veszélyes lehet. A Braga elleni elődöntő első meccsén például több komoly hibát is vétettek saját térfélen.
Papíron az Aston Villa az esélyesebb: nagyobb egyéni minőség, mélyebb keret és Emery elképesztő európai rutinja szól mellettük. Ugyanakkor a Freiburg egész idényben abból élt, hogy taktikai fegyelemmel és agresszivitással kellemetlen ellenféllé válik. A döntő kulcsa könnyen lehet az, hogy a Villa képes-e kontroll alatt tartani a németek pressingét és ritmusváltásait.
Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
Egy független fegyelmi bizottság hamarosan dönt arról, maradhat-e a rájátszás fináléjában a kémbotrányba keveredett Southampton.
A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és a hírek szerint Maresca is szívesen elvállalná a feladatot
Billie Jean King 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját, hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért.
A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A West Ham kiesése a Premier League-ből akár évi 2,5 millió fonttal is megterhelheti a londoni adófizetőket: a helyzetet a London Stadionra kötött bérleti szerződés...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít