Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?

2026. május 20. 07:32

A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg tudta nyerni. Vajon a Freiburg presszingje, vagy a Villa gyors játéka lesz ma a döntő?

Az Aston Villa és a Freiburg ma esti párharca az EL-döntőben az elmúlt évek egyik legérdekesebb második számú európai kupadöntőjének ígérkezik. Az isztambuli finálé különlegessége, hogy két rendkívül tudatosan felépített klub találkozik: az egyik oldalon ott van Unai Emery, akit sokan egyszerűen csak „Mr. Európa-ligának” neveznek (eddig három alkalommal is nyert a második számú európai kupában, ráadásul három különböző csapattal), a másikon pedig a Freiburg, amely hosszú évek következetes építkezésével jutott el története első európai döntőjéig.

A számok alapján a két csapat sokkal közelebb van egymáshoz, mint elsőre tűnne. Az Aston Villa 28 gólt szerzett a sorozatban 22,94-es xG mellett, míg a Freiburg 25 találatig jutott 21,92-es várható gólszámmal. Ez azt jelenti, hogy mindkét csapat az Európa-liga leghatékonyabb befejezői közé tartozott az idény során.

Emery kontrollfutballja működik

Az Aston Villa idei EL-menetelése rendkívül meggyőző volt: Unai Emery csapata a kieséses szakaszban a Lille-t, a Bolognát és a Nottingham Forestet is nagy különbséggel ütötte ki, összesítésben 14 gólt szerezve ezen a három párharcon.

A Villa egyik legnagyobb erőssége a szervezettség. Az statisztikák szerint átlagosan 54 százalék körüli labdabirtoklással játszanak, passzpontosságuk pedig 86 százalék felett van, ami kiemelkedő még az EL-ben is.

Emery együttese nem klasszikus pressinggépezet, inkább kontrollált pozíciós futballt játszik, amelyből hirtelen gyorsítanak átmenetekbe Ollie Watkins vagy Morgan Rogers segítségével. Különösen veszélyesek a második hullámos támadásokból. John McGinn például öt gólt szerzett úgy, hogy az egyéni xG-mutatója mindössze 1,18 volt – vagyis messze átlag felett értékesítette a helyzeteit.

A Villa problémája sokszor a védekezési átmeneteknél jelentkezik. A csapat hajlamos túltolni a szélső védők fellépéseit, és ha az első vonal átjátszható, nagy területek nyílnak a középpálya mögött. A Premier League-ben meccsenként átlagosan több mint egy gólt kaptak, és európai meccseiken is voltak kaotikus időszakaik, egy meccs alatt akár többször is.

Freiburg: agresszív presszing és direkt támadások

A Freiburg útja kevésbé volt látványos, de rendkívül stabilnak nevezhető. A németek a Braga elleni elődöntőben például idegenbeli vereség után fordítottak, és összesítésben 4-3-mal jutottak döntőbe.

A német csapat legnagyobb ereje a strukturált presszing: támadójátékuk jelentős eleme, hogy agresszíven próbálja megzavarni az ellenfél labdakihozatalát, miközben a széleken rendkívül direkt futballt játszik. Vincenzo Grifo és Yuito Suzuki különösen veszélyesek az átmeneteknél: előbbi öt gólt szerzett 2,67-es xG-ből, utóbbi pedig négyszer talált be 1,75-ös várható gólszám mellett.

Impresszív statisztikákat mutathat fel a Freiburg az idei sorozatban

A csapat egyik legnagyobb fegyvere a ritmusváltás. Bár nem birtokolják túl sokat a labdát, de amikor támadnak, nagyon gyorsan jutnak el lövőhelyzetig.

A Freiburg legnagyobb problémája valószínűleg a keretmélység. A kezdőjük rendkívül kompakt, de ha fizikailag szétesik a meccs, a padról érkező minőség már nem ugyanaz, mint az Aston Villánál. A másik kérdés a labdakihozatal stabilitása: nyomás alatt sokszor vállalnak kockázatos rövid passzos játékot, ami a Villa intenzív visszatámadásai ellen veszélyes lehet. A Braga elleni elődöntő első meccsén például több komoly hibát is vétettek saját térfélen.

Papíron az Aston Villa az esélyesebb: nagyobb egyéni minőség, mélyebb keret és Emery elképesztő európai rutinja szól mellettük. Ugyanakkor a Freiburg egész idényben abból élt, hogy taktikai fegyelemmel és agresszivitással kellemetlen ellenféllé válik. A döntő kulcsa könnyen lehet az, hogy a Villa képes-e kontroll alatt tartani a németek pressingét és ritmusváltásait.
