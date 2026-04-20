Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Magyar Péter hétfőn közölte, hogy a Tisza frakció egyhangú döntéssel támogatta Forsthoffer Ágnes és Bujdosó Andrea jelölését. A párt a parlamenti frakció vezetésére Bujdosó Andreát jelölte, aki korábban a Tisza fővárosi frakcióját irányította. Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnöki posztjára jelölik, ezt szintén hétfőn jelentette be a pártvezető.
Mint ismert, Magyar Péter a parlament alakuló ülését előkészítő egyeztetés után megerősítette, hogy a parlamenti testületek elnevezése és hatásköre a mindenkori kormányzati berendezkedéshez igazodik. Az új kormányban tizenhat minisztérium fog működni. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a bizottsági helyek elosztásakor kompromisszumra törekszenek a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselőivel. Ezzel szeretnék elkerülni a 2022-es forgatókönyvet, amikor megegyezés hiányában az Országgyűlés elnöke döntött a pozíciókról.
Magyar Péter délutáni bejelentésében elmondta, szerinte nem a miniszterek száma a döntő, hanem az, hogy a Tisza nem hoz létre csúcsminisztériumokat. Úgy fogalmazott, a választók pontosan tudták, mire adnak felhatalmazást.
A bejelentett miniszterek:
- pénzügyminiszter: Kármán András
- gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- külügyminiszter: Orbán Anita
- egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- agrár és élelmiszerügyi miniszter: Bóna Szabolcs
Magyar Péter azt mondta, még a héten újabb minisztereket jelenthetnek be, de nem tudta megmondani, mikorra lesz teljes a 16 fős névsor. Hozzátette, ha a menetrend szerint haladnak, három hét múlva megalakulhat az új kormány. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9–10. környékére várják, ekkor teheti le a miniszterelnök az esküt. Ezt követően a parlamenti bizottságok meghallgathatják a miniszterjelölteket, majd felállhat a kabinet.
A még létrehozandó tárcák közül kilencet is megnevezett: belügyi, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, művelődési, valamint digitális és technológiai minisztérium.
A Tisza hétfőn javaslatot küld az Országgyűlésnek a szakbizottságok felállításáról, amelyekből a tervek szerint valamivel több lesz, mint korábban. Elmondta azt is, hogy a frakció jövő hét elején újra összeül, és rendszeres egyeztetéseket tartanak, mivel ez lesz minden idők legnagyobb parlamenti frakciója. A képviselők mind újak a parlamentben, ami szerinte a működésük előnyére válik.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
