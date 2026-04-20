Budapest, 2026. április 15.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (b) a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó
Gazdaság

Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán

Pénzcentrum
2026. április 20. 14:50

Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök. 

Magyar Péter hétfőn közölte, hogy a Tisza frakció egyhangú döntéssel támogatta Forsthoffer Ágnes és Bujdosó Andrea jelölését. A párt a parlamenti frakció vezetésére Bujdosó Andreát jelölte, aki korábban a Tisza fővárosi frakcióját irányította. Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnöki posztjára jelölik, ezt szintén hétfőn jelentette be a pártvezető.

Mint ismert, Magyar Péter a parlament alakuló ülését előkészítő egyeztetés után megerősítette, hogy a parlamenti testületek elnevezése és hatásköre a mindenkori kormányzati berendezkedéshez igazodik. Az új kormányban tizenhat minisztérium fog működni. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a bizottsági helyek elosztásakor kompromisszumra törekszenek a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselőivel. Ezzel szeretnék elkerülni a 2022-es forgatókönyvet, amikor megegyezés hiányában az Országgyűlés elnöke döntött a pozíciókról.

Magyar Péter délutáni bejelentésében elmondta, szerinte nem a miniszterek száma a döntő, hanem az, hogy a Tisza nem hoz létre csúcsminisztériumokat. Úgy fogalmazott, a választók pontosan tudták, mire adnak felhatalmazást.

A bejelentett miniszterek:

  • pénzügyminiszter: Kármán András
  • gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • külügyminiszter: Orbán Anita
  • egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • agrár és élelmiszerügyi miniszter: Bóna Szabolcs

Magyar Péter azt mondta, még a héten újabb minisztereket jelenthetnek be, de nem tudta megmondani, mikorra lesz teljes a 16 fős névsor. Hozzátette, ha a menetrend szerint haladnak, három hét múlva megalakulhat az új kormány. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9–10. környékére várják, ekkor teheti le a miniszterelnök az esküt. Ezt követően a parlamenti bizottságok meghallgathatják a miniszterjelölteket, majd felállhat a kabinet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A még létrehozandó tárcák közül kilencet is megnevezett: belügyi, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, művelődési, valamint digitális és technológiai minisztérium.

A Tisza hétfőn javaslatot küld az Országgyűlésnek a szakbizottságok felállításáról, amelyekből a tervek szerint valamivel több lesz, mint korábban. Elmondta azt is, hogy a frakció jövő hét elején újra összeül, és rendszeres egyeztetéseket tartanak, mivel ez lesz minden idők legnagyobb parlamenti frakciója. A képviselők mind újak a parlamentben, ami szerinte a működésük előnyére válik.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#kormány #energia #magyarország #gazdaság #parlament #miniszterelnök #politika #honvédelem #magyar péter #tisza párt

Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

