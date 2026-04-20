Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Ma először összeül a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója. Ez 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport. A sok millió embertől kapott erős felhatalmazás óriási felelősséget is jelent egyben. A mai frakcióülésen hivatalosan is döntünk a Tisza-kormány tisztségviselőiről – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán egy videóban.

„A Tisza képviselőcsoportját Bujdosó Andrea fogja vezetni. Szintén dönt a frakció a javaslatomról, hogy a rendszerváltás utáni magyar országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen. Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek.” – fogalmazott Magyar Péter.

A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket. Mint elmondta, a miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban.

A frakcióülés utáni sajtótájékoztatón 14:30-kor bejelentjük hét miniszter nevét, köztük a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és energetikai miniszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, az élő környezetért felelős miniszter, valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztert.

Hozzátette: a héten folytatni fogják a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat jelentenek be.

Az új kormány bejelentéseit folyamatosan követjük, 14:30-kor mi is beszámolunk a fejleményekről, amennyiben újabb neveket közöl Magyar Péter a nyilvánossággal.