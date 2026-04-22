Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Semmi sem működik London kék felén: ötödször kaptak ki egymás után, lefőtt az új edzőnek is a kávé?

2026. április 22. 11:17

A Chelsea sorozatban az ötödik bajnoki mérkőzését veszítette el szerzett gól nélkül, ilyen negatív széria utoljára 1912-ben fordult elő a klubbal. A Brighton otthonában elszenvedett 0–3-as vereség után Liam Rosenior vezetőedző szokatlanul keményen bírálta saját játékosait, közben a szurkolók most először fordultak személyesen a tréner ellen - tudósított a BBC Sport.

A londoni csapat az Amex Stadionban nyújtotta a szezon talán leggyengébb teljesítményét. Az első félidőben mindössze 0,04-es várható gól (xG) mutatót produkáltak, és a 41. percig egyetlen kapura lövésük sem volt. A védekezés is teljesen széthullott. A párharcok 80 százalékát elveszítették, emellett egyetlen fejpárbajt sem nyertek meg az egész mérkőzésen - nem csoda, ha nagyon simán, 3-0-ra kikaptak a Brightontól.

A Chelsea idén kinevezett vezetőedzője, Liam Rosenior a meccs után nagyon keményen nekiment saját játékosainak. Úgy fogalmazott: nincs arra mentség, amit a futballisták csináltak.

Védhetetlen, ami ma este történt. Eddig mindig kiálltam a játékosok mellett, de ezt a teljesítményt nem tudom megvédeni. Ez a találkozó nem a taktikáról szólt, hanem az akaratról, a bátorságról és a küzdeni tudásról. Ebből azonban semmit sem láttam. Valaminek gyökeresen meg kell változnia, méghozzá azonnal

- kelt ki magából a Kékek vezetőedzője.

Premier League 34. forduló
Brighton
3
0
Chelsea
Félidő: 1-0
2026. április 21. kedd 21:00
|
American Express Stadium, Falmer
Hazai gólszerzők
3' Ferdi Kadıoğlu, 56' Jack Hinshelwood, 91' Danny Welbeck
Vendég gólszerzők
54
Labdabirtoklási arány
46
100
Támadások
74
54
Veszélyes támadások
29
9
Kaput eltaláló lövések
0
4
Kaput elkerülő lövések
2
6
Szögletek
5
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
4
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

Az öt mérkőzésből álló vereségsorozat a klub leghosszabb ilyen szériája a Premier League-ben 1993 novembere óta. A legutóbbi kilenc bajnokin mindössze egy győzelem és öt pont a gárda mérlege. Ennél csak a Tottenham teljesített gyengébben az említett időszakban. A Chelsea tizenkét bajnoki mérkőzés óta nem tudott kapott gól nélkül zárni egy találkozót sem. Emellett a szögletek után kapott 11 gól is a szezon egyik legrosszabb mutatója a ligában.

A vereséget a helyszínen nézte végig Behdad Eghbali társtulajdonos és a klub sportigazgatói. A Clearlake Capital és Todd Boehly tulajdonosi időszakában Rosenior lenne a hatodik menesztett vezetőedző, amennyiben távoznia kell. A vezetőség hivatalos álláspontja szerint a következő szezon végéig kívánják értékelni a tréner munkáját. Eghbali a hónap elején még úgy nyilatkozott: "Hosszú távon is sikeresnek tartjuk Liamot." A két újabb vereség és a szurkolók ellenséges hangulata azonban jelentősen megnehezíti a szakember megtartása melletti döntést.

A Chelsea csapatának vasárnap az FA-kupa elődöntőjében, a Leeds ellen kell bizonyítania a Wembley-ben. Ez gyakorlatilag az utolsó esélyük a szezon megmentésére: a bajnokságban hét pont a hátrányuk az ötödik helyen álló Liverpool mögött, ráadásul egy mérkőzéssel többet is játszottak. Emiatt a Bajnokok Ligája-kvalifikáció egyre távolabb kerül a londoniaktól.
