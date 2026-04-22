Semmi sem működik London kék felén: ötödször kaptak ki egymás után, lefőtt az új edzőnek is a kávé?
A Chelsea sorozatban az ötödik bajnoki mérkőzését veszítette el szerzett gól nélkül, ilyen negatív széria utoljára 1912-ben fordult elő a klubbal. A Brighton otthonában elszenvedett 0–3-as vereség után Liam Rosenior vezetőedző szokatlanul keményen bírálta saját játékosait, közben a szurkolók most először fordultak személyesen a tréner ellen - tudósított a BBC Sport.
A londoni csapat az Amex Stadionban nyújtotta a szezon talán leggyengébb teljesítményét. Az első félidőben mindössze 0,04-es várható gól (xG) mutatót produkáltak, és a 41. percig egyetlen kapura lövésük sem volt. A védekezés is teljesen széthullott. A párharcok 80 százalékát elveszítették, emellett egyetlen fejpárbajt sem nyertek meg az egész mérkőzésen - nem csoda, ha nagyon simán, 3-0-ra kikaptak a Brightontól.
A Chelsea idén kinevezett vezetőedzője, Liam Rosenior a meccs után nagyon keményen nekiment saját játékosainak. Úgy fogalmazott: nincs arra mentség, amit a futballisták csináltak.
Védhetetlen, ami ma este történt. Eddig mindig kiálltam a játékosok mellett, de ezt a teljesítményt nem tudom megvédeni. Ez a találkozó nem a taktikáról szólt, hanem az akaratról, a bátorságról és a küzdeni tudásról. Ebből azonban semmit sem láttam. Valaminek gyökeresen meg kell változnia, méghozzá azonnal
- kelt ki magából a Kékek vezetőedzője.
Az öt mérkőzésből álló vereségsorozat a klub leghosszabb ilyen szériája a Premier League-ben 1993 novembere óta. A legutóbbi kilenc bajnokin mindössze egy győzelem és öt pont a gárda mérlege. Ennél csak a Tottenham teljesített gyengébben az említett időszakban. A Chelsea tizenkét bajnoki mérkőzés óta nem tudott kapott gól nélkül zárni egy találkozót sem. Emellett a szögletek után kapott 11 gól is a szezon egyik legrosszabb mutatója a ligában.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vereséget a helyszínen nézte végig Behdad Eghbali társtulajdonos és a klub sportigazgatói. A Clearlake Capital és Todd Boehly tulajdonosi időszakában Rosenior lenne a hatodik menesztett vezetőedző, amennyiben távoznia kell. A vezetőség hivatalos álláspontja szerint a következő szezon végéig kívánják értékelni a tréner munkáját. Eghbali a hónap elején még úgy nyilatkozott: "Hosszú távon is sikeresnek tartjuk Liamot." A két újabb vereség és a szurkolók ellenséges hangulata azonban jelentősen megnehezíti a szakember megtartása melletti döntést.
A Chelsea csapatának vasárnap az FA-kupa elődöntőjében, a Leeds ellen kell bizonyítania a Wembley-ben. Ez gyakorlatilag az utolsó esélyük a szezon megmentésére: a bajnokságban hét pont a hátrányuk az ötödik helyen álló Liverpool mögött, ráadásul egy mérkőzéssel többet is játszottak. Emiatt a Bajnokok Ligája-kvalifikáció egyre távolabb kerül a londoniaktól.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.