Nincs tovább, elfogyott a türelem: egy hónap után kirúgták a Tottenham edzőjét

44 nap után tették lapátra a vezetőedzőt, aki még nagyobb bajba kormányozta a Tottenhamet, és a csapat a kiesés szélén táncol - írta a The Guardian.

A Tottenham mindössze 44 nap és hét mérkőzés után menesztette Igor Tudort, miután a csapat a kiesés szélére sodródott a Premier League-ben. A klub közleménye szerint a döntés közös megegyezéssel születet.

A horvát edző öt bajnoki mérkőzéséből mindössze egyetlen pontot szerzett, a csapat pedig a kiesőhelyek közvetlen közelébe csúszott. Az utolsó csepp a pohárban a Nottingham Forest elleni legutóbbi, hazai 3–0-s vereség volt. A klub számára a másodosztályba való kiesés mind presztízsveszteség, mind a hatalmas bevételkiesés szempontjából katasztrofális lenne. Erről korábban itt írtunk:

Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.

Tudor február 14-én vette át az irányítást a Thomas Frank menesztése nyomán megüresedett kispadon, az idény végéig szóló megbízatással. Feladata egyértelmű volt: szervezettséget, intenzitást és harciasságot kellett vinnie a csapatba a szezon döntő szakaszában. A Valentin-napi kinevezés azonban végül szomorú véget ért.

Anglia Tottenham Hotspur

Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #17 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 16. Nottingham Forest 31 8 8 15 31 43 -12 32 17. Tottenham Hotspur 31 7 9 15 40 50 -10 30 18. West Ham United 31 7 8 16 36 57 -21 29

A horvát szakember irányítása alatt a Spurs az Arsenaltól, a Fulhamtől, a Nottinghamtől és a Crystal Palace-tól is kikapott a bajnokságban. Ezt követte a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, ahol a csapat 7–5-ös összesítéssel esett ki az Atlético Madrid ellen. Az első meccsen a spanyol együttes már 22 perc alatt 4–0-ra vezetett. Tudor ekkor drasztikus lépésre szánta el magát, és már a 17. percben lecserélte Antonín Kinskýt, miután a kapus két gólban is nagyot hibázott. Egyetlen reménysugarat az Anfielden elért 1–1-es döntetlen, valamint az Atlético elleni visszavágón nyújtott jobb teljesítmény jelentette, ám a Forest ellen végleg minden összeomlott.

A Tottenham immár 13 bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, ilyen rossz sorozata utoljára az 1934–35-ös idényben volt. Akkor a csapat ki is esett az első osztályból, miközben ősi riválisa, az Arsenal bajnok lett. A szurkolók legnagyobb rémálma most az, hogy a történelem megismétli önmagát. Az Arsenal ugyanis jelenleg kilenc ponttal vezeti a tabellát, a Spurs pedig legutóbb az 1976–77-es szezonban búcsúzott az élvonaltól.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tudort eredetileg azért szerződtették, mert korábbi állomáshelyein – legutóbb például a Juventusnál – gyors és pozitív változásokat tudott elérni. Bármit is próbált azonban Londonban, sem a különböző taktikai felállások, sem a játékosok rotációja nem hozott eredményt.

A 47 éves szakember olykor nyíltan is bírálta a keret tagjait. A Fulham elleni vereség után például kijelentette, hogy a csapat védekezésben, a középpályán és a támadójátékban egyaránt alulmúlja az elvárásokat, majd hozzátette, hogy "fejben" is komoly gondok vannak. Már tíz nappal a kinevezése után elismerte, hogy a feladat sokkal nehezebb, mint ahogy azt előzetesen gondolta, és valószínűleg ez eddigi edzői pályafutása legnagyobb kihívása.