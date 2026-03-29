A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Nincs tovább, elfogyott a türelem: egy hónap után kirúgták a Tottenham edzőjét

Pénzcentrum
2026. március 29. 17:14

44 nap után tették lapátra a vezetőedzőt, aki még nagyobb bajba kormányozta a Tottenhamet, és a csapat a kiesés szélén táncol - írta a The Guardian.

A Tottenham mindössze 44 nap és hét mérkőzés után menesztette Igor Tudort, miután a csapat a kiesés szélére sodródott a Premier League-ben. A klub közleménye szerint a döntés közös megegyezéssel születet.

A horvát edző öt bajnoki mérkőzéséből mindössze egyetlen pontot szerzett, a csapat pedig a kiesőhelyek közvetlen közelébe csúszott. Az utolsó csepp a pohárban a Nottingham Forest elleni legutóbbi, hazai 3–0-s vereség volt. A klub számára a másodosztályba való kiesés mind presztízsveszteség, mind a hatalmas bevételkiesés szempontjából katasztrofális lenne. Erről korábban itt írtunk:

Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.

Tudor február 14-én vette át az irányítást a Thomas Frank menesztése nyomán megüresedett kispadon, az idény végéig szóló megbízatással. Feladata egyértelmű volt: szervezettséget, intenzitást és harciasságot kellett vinnie a csapatba a szezon döntő szakaszában. A Valentin-napi kinevezés azonban végül szomorú véget ért.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 802,50M
Jelenlegi helyezés: #17
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
16.
Nottingham Forest
31
8
8
15
31
43
-12
32
17.
Tottenham Hotspur
31
7
9
15
40
50
-10
30
18.
West Ham United
31
7
8
16
36
57
-21
29
Adatlap létrehozva: 2026.03.29.

A horvát szakember irányítása alatt a Spurs az Arsenaltól, a Fulhamtől, a Nottinghamtől és a Crystal Palace-tól is kikapott a bajnokságban. Ezt követte a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, ahol a csapat 7–5-ös összesítéssel esett ki az Atlético Madrid ellen. Az első meccsen a spanyol együttes már 22 perc alatt 4–0-ra vezetett. Tudor ekkor drasztikus lépésre szánta el magát, és már a 17. percben lecserélte Antonín Kinskýt, miután a kapus két gólban is nagyot hibázott. Egyetlen reménysugarat az Anfielden elért 1–1-es döntetlen, valamint az Atlético elleni visszavágón nyújtott jobb teljesítmény jelentette, ám a Forest ellen végleg minden összeomlott.

A Tottenham immár 13 bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, ilyen rossz sorozata utoljára az 1934–35-ös idényben volt. Akkor a csapat ki is esett az első osztályból, miközben ősi riválisa, az Arsenal bajnok lett. A szurkolók legnagyobb rémálma most az, hogy a történelem megismétli önmagát. Az Arsenal ugyanis jelenleg kilenc ponttal vezeti a tabellát, a Spurs pedig legutóbb az 1976–77-es szezonban búcsúzott az élvonaltól.

Tudort eredetileg azért szerződtették, mert korábbi állomáshelyein – legutóbb például a Juventusnál – gyors és pozitív változásokat tudott elérni. Bármit is próbált azonban Londonban, sem a különböző taktikai felállások, sem a játékosok rotációja nem hozott eredményt.

A 47 éves szakember olykor nyíltan is bírálta a keret tagjait. A Fulham elleni vereség után például kijelentette, hogy a csapat védekezésben, a középpályán és a támadójátékban egyaránt alulmúlja az elvárásokat, majd hozzátette, hogy "fejben" is komoly gondok vannak. Már tíz nappal a kinevezése után elismerte, hogy a feladat sokkal nehezebb, mint ahogy azt előzetesen gondolta, és valószínűleg ez eddigi edzői pályafutása legnagyobb kihívása.
