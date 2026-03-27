Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Budapest, 2025. április 13.A célba érnek a 40. Telekom Vivicittá futófesztivál félmaratoni versenyének indulói a Margitszigeten 2025. április 13-án.MTI/Kocsis Zoltán
Sport

Brutális, hányan voltak a budapesti futóversenyen: minden rekord megdőlt múlt héten

Pénzcentrum
2026. március 27. 11:43

Történelmi csúccsal, több mint 38 ezer nevezővel zárult a 41. Telekom Vivicittá. A budapesti sportesemény abszolút rekordot döntött. A kiemelkedő hazai részvétel mellett a nemzetközi futóturizmusban is mérföldkőhöz érkezett, hiszen 111 országból érkeztek külföldi sportolók.

A tavasz legnagyobb hazai szabadidősport-fesztiválján két nap alatt, tizenegy különböző távon mozdult meg a tömeg. Idén is a klasszikus félmaraton volt a legnépszerűbb versenyszám, amely már napokkal az esemény előtt betelt. A 21,1 kilométeres távnak végül 11 750 futó vágott neki.

A rendezvény évről évre egyre vonzóbb célpont a nemzetközi sportolók számára. Míg egy évtizede alig több mint ezren érkeztek a határokon túlról, idén már 111 ország több mint 4000 futója állt rajthoz a fővárosban. A külföldi résztvevők jellemzően kísérőkkel utaznak, így a verseny legalább nyolcezer turistát vonzott Budapestre a hétvégén. Különösen látványos a fejlődés a félmaratoni távon. Itt másfél évtized alatt közel ötvenszeresére ugrott a külföldi indulók száma, így idén a telt házas mezőny negyedét már ők adták. A legtöbben Németországból, Szlovákiából, Franciaországból és Nagy-Britanniából érkeztek.

A belföldi érdeklődés szintén minden eddigi csúcsot felülmúlt. A szervezők történetében példátlan módon 1315 hazai településről regisztráltak indulókat. A magyar résztvevők negyven százaléka vidékről utazott a fővárosba. A negyvenéves múltra visszatekintő esemény társadalmi jelentőségét jól mutatja, hogy a nők aránya történelmi csúcsot ért el, hiszen a mezőny 54 százalékát ők alkották. A jövő generációját pedig tízezer iskolás képviselte.

A külföldi és hazai futók visszajelzései alapján a kiváló szervezés mellett a verseny legnagyobb vonzereje az egyedülálló útvonal. A résztvevők a Duna hídjain áthaladva, élőzenei pontok kíséretében csodálhatták meg a világörökségi panorámát. A szervezők azokra is gondoltak, akik a futás helyett a kényelmesebb tempót választották. A városi túrák gyalogos távjain több mint 1400-an fedezték fel Budapest utcáit. A hétvégi esemény ismét bebizonyította, hogy a magyar főváros a globális futóturizmus egyik legdinamikusabban fejlődő központjává lépett elő.

FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:30
11:05
10:44
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 27.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
2026. március 27.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
2026. március 26.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
1
5 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
5 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
3 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
5
1 hete
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 27. 11:30
Beindult a Kia filléres e-autójának sorozatgyártása: meglepő áron debütál Magyarországon az EV2
Pénzcentrum  |  2026. március 27. 10:30
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Agrárszektor  |  2026. március 27. 11:31
Szinte senki sem veszi itthon ezt a magyar húst, pedig lenne bőven