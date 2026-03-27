Tragikus hirtelenséggel, ötvenhét éves korában elhunyt Ladányi Tibor, a Szolnoki MÁV FC egykori kapusa - a hírt a klub közölte.
Brutális, hányan voltak a budapesti futóversenyen: minden rekord megdőlt múlt héten
Történelmi csúccsal, több mint 38 ezer nevezővel zárult a 41. Telekom Vivicittá. A budapesti sportesemény abszolút rekordot döntött. A kiemelkedő hazai részvétel mellett a nemzetközi futóturizmusban is mérföldkőhöz érkezett, hiszen 111 országból érkeztek külföldi sportolók.
A tavasz legnagyobb hazai szabadidősport-fesztiválján két nap alatt, tizenegy különböző távon mozdult meg a tömeg. Idén is a klasszikus félmaraton volt a legnépszerűbb versenyszám, amely már napokkal az esemény előtt betelt. A 21,1 kilométeres távnak végül 11 750 futó vágott neki.
A rendezvény évről évre egyre vonzóbb célpont a nemzetközi sportolók számára. Míg egy évtizede alig több mint ezren érkeztek a határokon túlról, idén már 111 ország több mint 4000 futója állt rajthoz a fővárosban. A külföldi résztvevők jellemzően kísérőkkel utaznak, így a verseny legalább nyolcezer turistát vonzott Budapestre a hétvégén. Különösen látványos a fejlődés a félmaratoni távon. Itt másfél évtized alatt közel ötvenszeresére ugrott a külföldi indulók száma, így idén a telt házas mezőny negyedét már ők adták. A legtöbben Németországból, Szlovákiából, Franciaországból és Nagy-Britanniából érkeztek.
A belföldi érdeklődés szintén minden eddigi csúcsot felülmúlt. A szervezők történetében példátlan módon 1315 hazai településről regisztráltak indulókat. A magyar résztvevők negyven százaléka vidékről utazott a fővárosba. A negyvenéves múltra visszatekintő esemény társadalmi jelentőségét jól mutatja, hogy a nők aránya történelmi csúcsot ért el, hiszen a mezőny 54 százalékát ők alkották. A jövő generációját pedig tízezer iskolás képviselte.
A külföldi és hazai futók visszajelzései alapján a kiváló szervezés mellett a verseny legnagyobb vonzereje az egyedülálló útvonal. A résztvevők a Duna hídjain áthaladva, élőzenei pontok kíséretében csodálhatták meg a világörökségi panorámát. A szervezők azokra is gondoltak, akik a futás helyett a kényelmesebb tempót választották. A városi túrák gyalogos távjain több mint 1400-an fedezték fel Budapest utcáit. A hétvégi esemény ismét bebizonyította, hogy a magyar főváros a globális futóturizmus egyik legdinamikusabban fejlődő központjává lépett elő.
címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
