amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Harapás, zaklatás és antiszemita "poénok": nagy bajban lehet az NFL gigasztárja

Pénzcentrum
2026. március 26. 17:43

A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is - jelentette a The Guardian.

Polgári keresetet nyújtottak be Puka Nacua, a Los Angeles Rams sztárelkapója ellen. A felperes antiszemita kijelentésekkel és testi sértéssel vádolja a játékost egy szilveszteri vacsorán történt incidens miatt.

A keresetet ezen a héten nyújtották be Los Angelesben. A felperes, Madison Atiabi és ügyvédje, Joseph Kar állítása szerint Nacua egy tavalyi szilveszteri vacsorán azt mondta: "b*szódjanak meg a zsidók". A zsidó származású Atiabi szerint a megjegyzés azonnali érzelmi megrázkódtatást okozott számára.

A beadvány emellett azt állítja, hogy Nacua az este folyamán megharapta a nő vállát, amelyen fognyomok maradtak. A sportoló ráadásul Atiabi egyik barátját is olyan erővel harapta meg a hüvelykujján, hogy az felkiáltott a fájdalomtól. A keresetben nemi alapú erőszak és gondatlanság is szerepel a vádak között.

Friss és élő sporteredmények, statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

Nacua ügyvédje, Levi McCathern határozottan cáfolta, hogy védence antiszemita kijelentést tett volna. A harapásokat egyszerű "bolondozásnak" minősítette. Közölte továbbá, hogy több józan szemtanú is egyértelműen megerősítette: Nacua soha nem mondta azt, amit Atiabi állít. McCathern hozzátette, hogy ügyfele rágalmazás miatt pert kíván indítani a nő ellen. Nacua minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz a "hamis és káros állításokkal" szemben.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az eset nem előzmény nélküli: Nacua tavaly decemberben már bocsánatot kért, miután egy internetes élő közvetítés során antiszemita sztereotípiákra utaló gesztust tett.

A 24 éves elkapó a legutóbbi alapszakaszban 129 elkapással, 1715 yarddal és 10 touchdownnal vezette a ligát. Ezt követően a rájátszásban is az élen végzett 24 elkapással, 332 yarddal és két touchdownnal. Nacua az idei szezon előtt vált jogosulttá a szerződéshosszabbításra a Rams csapatával. Ez az új megállapodás minden bizonnyal az NFL történetének egyik legjobban fizetett elkapójává tenné. A klub azonban egyelőre nem jelentett be előrelépést a tárgyalásokkal kapcsolatban.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:03
17:43
17:29
17:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
1
4 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
4 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
2 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
5
1 hete
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 18:03
Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról!
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:44
Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene
Agrárszektor  |  2026. március 26. 17:32
Már látszik, mikor csap le nagy eső itthon: erre fel kell készülni