Harapás, zaklatás és antiszemita "poénok": nagy bajban lehet az NFL gigasztárja
A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is - jelentette a The Guardian.
Polgári keresetet nyújtottak be Puka Nacua, a Los Angeles Rams sztárelkapója ellen. A felperes antiszemita kijelentésekkel és testi sértéssel vádolja a játékost egy szilveszteri vacsorán történt incidens miatt.
A keresetet ezen a héten nyújtották be Los Angelesben. A felperes, Madison Atiabi és ügyvédje, Joseph Kar állítása szerint Nacua egy tavalyi szilveszteri vacsorán azt mondta: "b*szódjanak meg a zsidók". A zsidó származású Atiabi szerint a megjegyzés azonnali érzelmi megrázkódtatást okozott számára.
A beadvány emellett azt állítja, hogy Nacua az este folyamán megharapta a nő vállát, amelyen fognyomok maradtak. A sportoló ráadásul Atiabi egyik barátját is olyan erővel harapta meg a hüvelykujján, hogy az felkiáltott a fájdalomtól. A keresetben nemi alapú erőszak és gondatlanság is szerepel a vádak között.
Friss és élő sporteredmények, statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!
Nacua ügyvédje, Levi McCathern határozottan cáfolta, hogy védence antiszemita kijelentést tett volna. A harapásokat egyszerű "bolondozásnak" minősítette. Közölte továbbá, hogy több józan szemtanú is egyértelműen megerősítette: Nacua soha nem mondta azt, amit Atiabi állít. McCathern hozzátette, hogy ügyfele rágalmazás miatt pert kíván indítani a nő ellen. Nacua minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz a "hamis és káros állításokkal" szemben.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az eset nem előzmény nélküli: Nacua tavaly decemberben már bocsánatot kért, miután egy internetes élő közvetítés során antiszemita sztereotípiákra utaló gesztust tett.
A 24 éves elkapó a legutóbbi alapszakaszban 129 elkapással, 1715 yarddal és 10 touchdownnal vezette a ligát. Ezt követően a rájátszásban is az élen végzett 24 elkapással, 332 yarddal és két touchdownnal. Nacua az idei szezon előtt vált jogosulttá a szerződéshosszabbításra a Rams csapatával. Ez az új megállapodás minden bizonnyal az NFL történetének egyik legjobban fizetett elkapójává tenné. A klub azonban egyelőre nem jelentett be előrelépést a tárgyalásokkal kapcsolatban.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.