Harapás, zaklatás és antiszemita "poénok": nagy bajban lehet az NFL gigasztárja

A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is - jelentette a The Guardian.

Polgári keresetet nyújtottak be Puka Nacua, a Los Angeles Rams sztárelkapója ellen. A felperes antiszemita kijelentésekkel és testi sértéssel vádolja a játékost egy szilveszteri vacsorán történt incidens miatt.

A keresetet ezen a héten nyújtották be Los Angelesben. A felperes, Madison Atiabi és ügyvédje, Joseph Kar állítása szerint Nacua egy tavalyi szilveszteri vacsorán azt mondta: "b*szódjanak meg a zsidók". A zsidó származású Atiabi szerint a megjegyzés azonnali érzelmi megrázkódtatást okozott számára.

A beadvány emellett azt állítja, hogy Nacua az este folyamán megharapta a nő vállát, amelyen fognyomok maradtak. A sportoló ráadásul Atiabi egyik barátját is olyan erővel harapta meg a hüvelykujján, hogy az felkiáltott a fájdalomtól. A keresetben nemi alapú erőszak és gondatlanság is szerepel a vádak között.

Nacua ügyvédje, Levi McCathern határozottan cáfolta, hogy védence antiszemita kijelentést tett volna. A harapásokat egyszerű "bolondozásnak" minősítette. Közölte továbbá, hogy több józan szemtanú is egyértelműen megerősítette: Nacua soha nem mondta azt, amit Atiabi állít. McCathern hozzátette, hogy ügyfele rágalmazás miatt pert kíván indítani a nő ellen. Nacua minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz a "hamis és káros állításokkal" szemben.

Az eset nem előzmény nélküli: Nacua tavaly decemberben már bocsánatot kért, miután egy internetes élő közvetítés során antiszemita sztereotípiákra utaló gesztust tett.

A 24 éves elkapó a legutóbbi alapszakaszban 129 elkapással, 1715 yarddal és 10 touchdownnal vezette a ligát. Ezt követően a rájátszásban is az élen végzett 24 elkapással, 332 yarddal és két touchdownnal. Nacua az idei szezon előtt vált jogosulttá a szerződéshosszabbításra a Rams csapatával. Ez az új megállapodás minden bizonnyal az NFL történetének egyik legjobban fizetett elkapójává tenné. A klub azonban egyelőre nem jelentett be előrelépést a tárgyalásokkal kapcsolatban.